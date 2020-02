Krejčíková v Melbourne obhájila titul v mixu, dvouhru ovládla Keninová

Melbourne - Česká tenistka Barbora Krejčíková obhájila na Australian Open titul ve smíšené čtyřhře. Po loňském vítězství s Američanem Rajeevem Ramem letos v Melbourne vytvořila pár s Chorvatem Nikolou Mektičem a z pozice páté nasazené dvojice v dnešním finále porazili americko-britské duo Bethanie Matteková-Sandsová, Jamie Murray 5:7, 6:4 a 10:1 v super tie-breaku. Titul v ženské dvouhře vybojovala Američanka Sofia Keninová.

Čtyřiadvacetiletá Krejčíková se stala první hráčkou po 31 letech, která v Melbourne obhájila titul v mixu. Navázala na svoji bývalou trenérku, před třemi lety zesnulou Janu Novotnou, která zde uspěla v letech 1988 a 1989 s Američanem Jimem Pughem.

Krejčíková s Mektičem v prvním gamu prorazili Murayho podání a ještě vedli 5:3. O hru později ale Mektič set nedopodával a o sadu je v závěru připravila Matteková-Sandsová, která při podání Češky napálila dva vítězné returny.

Potřetí v turnaji se ale Krejčíkové s Mektičem povedlo utkání po první ztracené sadě otočit. Ve druhém setu vzali soupeřům dvakrát servis. Za stavu 5:2 sice neudržela servis Krejčíková, ale o dvě hry později Mektič tentokrát nezaváhal.

Super tie-break startoval deset minut před australskou půlnocí a stal se jasnou záležitostí Krejčíkové s Mektičem. Češka zvýšila lobem a při svém podání už na 6:1 a minutu před koncem soboty se s Chorvatem radovali z triumfu.

"Díky, Barboro. Nejde ti poděkovat dostatečně, byla jsi úžasná," řekl patnáctý deblista světa Mektič po svém prvním grandslamovém titulu.

Na letošním Australian Open odehrála Krejčíková patnáct zápasů. Pět ve dvouhře, v které postoupila z kvalifikace do hlavní soutěže a premiérově na grandslamu si zahrála druhé kolo. Pět utkání absolvovala na cestě do semifinále ve čtyřhře v páru s Kateřinou Siniakovou. A pět duelů bylo potřeba vyhrát k zisku titulu v mixu.

Krejčíková slaví čtvrtý grandslamový vavřín. Vedle loňské smíšené čtyřhry vyhrála předloni se Siniakovou

Keninová slaví první grandslamový titul

Keninová porazila ve finále Australian Open Španělku Garbiňe Muguruzaovou 4:6, 6:2 a 6:2. V jednadvaceti letech proměnila v Melbourne své první grandslamové finále kariéry v titul a vydělala 4,12 milionu australských dolarů (asi 65 milionů korun). Američanka se poprvé posune do světové desítky, z které odsune Petru Kvitovou, a bude sedmá.

Keninová je ve věku 21 let a 80 dnů nejmladší šampionkou Australian Open po dvanácti letech. V roce 2008 vyhrála v Melbourne tehdy dvacetiletá Maria Šarapovová.

"Poprvé mluvím před tolika lidmi, ale zkusím to co nejlépe," řekl Keninová s pohárem u nohou. "Můj sen je naplněn. Potvrdilo se, že když za něčím jdete, můžete to dokázat. Nedokážu popsat své pocity, emoce a jsem vděčná, že tady můžu stát."

První brejk získala ve výměnách od základní čáry Španělka. Vítězka Roland Garros z roku 2016 a Wimbledonu 2017 mohla náskok navýšit, ale za stavu 4:2 při podání Američanky nevyužila vedení 40:0 ani další brejkbol a vzápětí ztratila i kvůli dvěma dvojchybám servis - 4:4. První set ale Muguruzaová ještě získala.

Keninová poté odhodila zábrany a převzala iniciativu. Zatímco v prvním setu udělala 15 nevynucených chyb, v dalších dvou už jen osm. Míče trefovala čistě, posílala je k základní čáře Španělky, která proto nemohla útočit a příliš kazila.

Druhý set získala Keninová rychle a ve třetím duel zlomila za stavu 2:2. Jako v první sadě Američanka ustála na podání nepříznivý stav 0:40, z kterého se dostala za pomoci čtyř vítězných forhendů a esa, a pak získala brejk na 4:2. K tomu jí pomohla Muguruzaová dvojchybou a dvojchybou Španělka duel i ukončila.

Moskevská rodačka Keninová, jež od útlého věku žije na Floridě, získala čtvrtý a nejcennější titul v kariéře. Svěřenkyně svého otce Alexandera převzala trofej z rukou bývalé vítězky turnaje a krajanky Lindsay Davenportové.

"Děkuju tátovi, svému týmu a mámě, která se kouká doma, protože bez nich bych to nedokázala. Pracovali jsme tvrdě, abych tady mohla stát. Je to neuvěřitelné," řekla Keninová.

V hledišti Rod Laver Areny bylo poměrně hodně volných míst. Zklamaní australští fanoušci nejspíš zareagovali na skutečnost, že do finále nepostoupila domácí favoritka Ashleigh Bartyová, která v semifinále prohrála právě s Keninovou.

Výsledky grandslamového turnaje Australian Open

(tvrdý povrch, dotace 71 milionů australských dolarů):

Ženy:

Dvouhra - finále:

Keninová (14-USA) - Muguruzaová (Šp.) 4:6, 6:2, 6:2.

Smíšená čtyřhra - finále:

Krejčíková, Mektič (5-ČR/Chorv.) - Matteková-Sandsová, J. Murray (USA/Brit.) 5:7, 6:4, 10:1.

Junioři:

Dvouhra - finále:

Mayot (1-Fr.) - Cazaux (5-Fr.) 6:4, 6:1.

Juniorky:

Dvouhra - finále:

Jiménezová (9-And.) - Baszaková (Pol.) 5:7, 6:2, 6:2.