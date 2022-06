Krejčíková v Eastbourne s Kosťukovou nedohrála kvůli tmě, na sety je srovnáno

Eastbourne (Británie) - Zápas Barbory Krejčíkové s Ukrajinkou Martou Kosťukovou v 2. kole turnaje v Eastbourne byl za stavu 6:4, 3:6 z pohledu české tenistky přerušen kvůli tmě. Duel se bude dohrávat v úterý.

Světová patnáctka Krejčíková hraje v přípravě na Wimbledon teprve druhé utkání ve dvouhře za poslední čtyři měsíce. Po únorovém startu v Dauhá se šestadvacetiletá Češka kvůli zranění lokte představila pouze minulý měsíc na Roland Garros, kde při obhajobě loňského triumfu vypadla už v 1. kole.

Dnes v prvním setu sebrala Krejčíková devatenáctileté Kosťukové podání v dlouhém pátém gamu a výhodu brejku udržela až do konce sady. V druhém setu tenistky hájily vlastní servis až do osmé hry, v níž česká tenistka mimo jiné i vinou své první dvojchyby v zápase pustila soupeřku do vedení 5:3, a 79. hráčka světa následně srovnala skóre. Po proměněném setbolu Kosťukové byl zápas kvůli špatné viditelnosti přerušen.

V úterý se tak Krejčíková na travnaté kurty v Eastbourne vrátí. Hrát budou i další Češky Karolína Plíšková a Petra Kvitová, jež měly také v prvním kole coby nasazené volný los.