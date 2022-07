Krejčíková titul na Prague Open neobhájí, prohrála ve 2. kole s Hibinovou

Praha - Tenistka Barbora Krejčíková loňský triumf na turnaji Livesport Prague Open neobhájí. Nasazená dvojka prohrála dnes po dvou hodinách a 49 minutách duel s Japonkou Nao Hibinovou 6:3, 6:7, 3:6 a končí na tvrdém povrchu ve Stromovce ve druhém kole. Její přemožitelka, 251. hráčka světa, vyzve ve čtvrtfinále Lindu Noskovou, nebo Francouzku Alizé Cornetovou.

Vypadla i sedmnáctiletá Lucie Havlíčková. Vítězka letošního juniorského Roland Garros sehrála se světovou dvojkou Anett Kontaveitovou bojovný duel, estonské favoritce ale podlehla 4:6, 3:6. Turnajová jednička Kontaveitová se v dalším kole utká s Anastasií Potapovovou z Ruska, která porazila Číňanku Ču Lin 6:4, 7:6.

Duel dvojnásobné vítězky loňského French Open Krejčíkové s Hibinovou se dlouho nesl ve znamení ztracených servisů. Šestadvacetiletá rodačka z Brna přišla v úvodu dvakrát o podání, díky třem brejkům se ale ujala vedení. V závěru prvního setu prolomila servis japonské soupeřky ještě jednou a proměnila třetí setbol.

Ve druhé sadě měla Krejčíková další dva brejky. Za stavu 5:3 podávala na výhru v zápase, šanci ale nevyužila. Hru neukončila ani později ani za stavu 6:5 při podání soupeřky a neměla ani jeden mečbol. Ve zkrácené hře uspěla po třetím využitém setbolu Japonka (7:5).

Rozhodnutí padlo v osmé hře třetího setu, poté co Hibinová získala brejk na 5:3. Při jejím servisu pak měla Krejčíková čtyři brejkbolové příležitosti, znovu ale neuspěla. Obhájkyně titulu v utkání využila 7 z 22 šancí na brejk a udělala osm dvojchyb.

Sedmnáctiletá Havlíčková se do druhého kola na okruhu WTA dostala poprvé v kariéře. Od finalistky loňského Turnaje mistryň Kontaveitové ji v žebříčku dělí 785 míst, nicméně začala bojovně. Ve třetí hře ale přišla o podání, zatímco rodačka z Tallinnu nezaváhala.

Také ve druhém setu se Havlíčková favoritky nezalekla. Nezlomil ji ani ztracený servis v úvodu a hned Kontaveitové brejk oplatila. Ve třetím gamu odvrátila tři brejkboly a dál držela s druhou hráčkou světa krok. Kontaveitová ale za stavu 3:3 prolomila servis české juniorky znovu, šanci už nepustila a po hodině a 14 minutách slavila postup mezi nejlepší osmičku.

"Musím říct, že mi tolik lidí ještě po prohře negratulovalo. To je novinka," řekla s úsměvem na tiskové konferenci Havlíčková. "Dojmy ze zápasu jsou dobré. Mrzí mě, že jsem prohrála, ale vyhrát by bylo nesmírně těžké. V podstatě to bylo až nemožné. Ze zápasu si beru jen to nejlepší," doplnila talentovaná tenistka.

Kontaveitová jí k výkonu pogratulovala. "Byl to těžký a zrádný zápas. Lucie skvěle podávala a na returnu to bylo náročné. Když jsme hrály o důležité body, nesměla jsem cuknout. Jsem ráda, že jsem vyhrála, a příště můžu zlepšit to, co se mi dnes nevedlo," dodala Estonka.

Z českých tenistek dnes hraje ještě Linda Nosková proti nasazené pětce Alizé Cornetové z Francie. Program uzavře čtvrtfinále čtyřhry, v němž Lucie Hradecká s Andreou Sestini Hlaváčkovou vyzvou britsko-japonský pár Samantha Murrayová, Mija Katoová. Sestini Hlaváčková pojala pražský turnaj jako rozlučku s kariérou.

Tenisový turnaj žen Livesport Prague Open (tvrdý povrch, dotace 251.750 dolarů): Dvouhra - 2. kolo: Hibinová (Jap.) - Krejčíková (2-ČR) 3:6, 7:6 (7:5), 6:3, Kontaveitová (1-Est.) - Havlíčková (ČR) 6:4, 6:3, Potapovová (7-Rus.) - Ču Lin (Čína) 6:4, 7:6 (10:8).