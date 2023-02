Krejčíková si zahraje v Dubaji o titul, Lehečka nevyužil v Dauhá pět mečbolů

Dauhá/Dubaj/Mérida/Rio de Janeiro - Barbora Krejčíková porazila na tenisovém turnaji v Dubaji světovou trojku Američanku Jessicu Pegulaovou 6:1, 5:7, 6:0 a zahraje si o první titul v sezoně. Jiří Lehečka si v Dubaji první finále v kariéře nezahraje, když v duelu s Britem Andy Murrayem neproměnil pět mečbolů a prohrál 0:6, 6:3 a 6:7. Kateřina Siniaková postoupila na turnaji v Méridě poprvé v sezoně do čtvrtfinále.

Dvojnásobná vítězka předloňského Roland Garros Krejčíková ovládla duel za více než dvě hodiny. O šestý titul na okruhu WTA se Krejčíková utká s první hráčkou světa Polkou Igou Šwiatekovou, která vyřadila jinou Američanku Cori Gauffovou po výhře 6:4, 6:2.

Sedmadvacetiletá Krejčíková oplatila Pegulaové ve druhém vzájemném utkání lednové vyřazení v osmifinále Australian Open. Tenistka z Ivančic navázala v Dubaji na předchozí triumf nad světovou dvojkou Běloruskou Arynou Sabalenkovou, předtím porazila také krajanku Petru Kvitovou či osmou hráčku světa Rusku Darju Kasatkinovou.

Se Šwiatekovou se Krejčíková utká počtvrté v kariéře. S jednadvacetiletou Polkou má bilanci 1:2, naposledy ale vloni v říjnu ve finále turnaje v Ostravě uspěla.

"Vždycky je skvělé hrát proti nejlepším na světě a ona byla ta úplně nejlepší loni a je nejlepší i teď," citoval Krejčíkovou web WTA. "Hraje skvěle, takže aspoň zjistím, jak na tom jsem. Těším se a myslím, že to bude skvělé finále," přidala česká tenistka.

Třicátá hráčka světa Krejčíková měla proti Pegulaové výborný úvod. Od stavu 1:1 vyhrála v prvním setu pět her a ujala se po 29 minutách hry vedení.

Devětadvacetiletá Pegulaová, která prošla do semifinále bez boje přes Karolinu Muchovou, se ale ve druhé sadě zlepšila a díky brejku v osmé hře získala vedení 5:3. Američanka sice poté nevyužila dva setboly, v závěru setu ale vzala Krejčíkové servis ještě jednou a duel vyrovnala.

Rozhodující třetí set ale Krejčíková jasně ovládla. Soupeřce vzala všechny tři servisy a nadělila jí za sedmadvacet minut kanára. Krejčíková postoupila do finále ve Spojených arabských emirátech po dvou letech. V roce 2021 v rozhodujícím duelu nestačila na Španělku Garbiňe Muguruzaovou.

"Druhý set mi sice nevyšel, ale cítila jsem se dobře," uvedla Krejčíková. "Pořád jsem věděla, že mám velkou šanci, a dala jsem do toho všechno. Proti Jessice to bylo potřeba, je to skvělá hráčka a jsem opravdu šťastná, že jsem vyhrála," dodala.

Lehečka dostal kanára, nevyužil pět mečbolů a na první finále v Dauhá nedosáhl

Jednadvacetiletý český tenista Jiří Lehečka si v Dubaji první finále v kariéře nezahraje. Na úvod semifinále dostal od bývalé světové jedničky Andyho Murrayho z Velké Británie kanára, přesto sahal po vítězství, ale neproměnil pět mečbolů a prohrál 0:6, 6:3 a 6:7.

První set Lehečka vůbec nezvládl a trojnásobnému grandslamovému šampionovi v něm podlehl za 33 minut. Do druhé sady ale český hráč nastoupil jako vyměněný, vypracoval si náskok 4:1 a bez potíží vyrovnal.

V rozhodujícím setu Lehečka využil brejkbol na 2:1, vzápětí ale sám podání neudržel a Murray srovnal. Českého hráče to ale nerozhodilo a okamžitě sebral soupeři servis, ujal se vedení 3:2 a vypadalo to, že míří za postupem.

Jenže Lehečkovi ani pět mečbolů nakonec na postup nestačilo. První dva nevyužil při soupeřově servisu za stavu 5:3, další tři měl při vlastním podání za stavu 5:4, kdy vedl dokonce 40:0. Murray ale dokázal vyrovnat a ujal se vedení 6:5.

"Věděl jsem, že na postup do finále podává poprvé, takže jsem ho zkusil dostat pod tlak. Moc dobře vím, jak náročné je dopodávat takové zápasy. Ale abych byl upřímný, netuším, jak se mi povedlo to otočit. Byl to ale jeden z mých největších obratů v kariéře," řekl Murray na webu ATP.

Lehečka si nakonec vynutil tie-break, ve kterém otočil z 1:3 na 4:3, ale závěr patřil zkušenému soupeři. První mečbol za stavu 5:6 ještě český talent odvrátil, ale poté neudržel podání a Murray pro sebe zkrácenou hru získal poměrem 8:6.

Murray, jenž je po vleklých zdravotních potížích na 70. místě žebříčku, si o první titul od roku 2019 zahraje proti vítězi duelu mezi Rusem Daniilem Medveděvem a Félixem Augerem-Aliassimem z Kanady. V Dauhá ho navíc čeká rekordní páté finále, v letech 2008 a 2009 získal titul.

Siniaková postoupila v Méridě poprvé v sezoně do čtvrtfinále

Tenistka Kateřina Siniaková postoupila na turnaji v Méridě poprvé v sezoně do čtvrtfinále. Čtvrtá nasazená česká hráčka porazila ve 2. kole Ysaline Bonaventureovou z Belgie 6:0, 7:5 a o postup do semifinále se v Mexiku utká s Italkou Elisabettou Cocciarettovou.

Světová deblová jednička Siniaková si naposledy zahrála na okruhu WTA čtvrtfinále i semifinále dvouhry vloni v září v Portoroži. Ve Slovinsku nakonec šestadvacetiletá Češka došla k třetímu singlovému titulu v kariéře.

Proti Bonaventureová předvedla v úvodním setu bezchybný výkon, zatímco soupeřka se nedokázala vůbec prosadit. Siniaková získala v úvodních čtyřech gamech všechny fiftýny a při svém podání za celý set neztratila ani jediný. Ve druhém setu už se hra vyrovnala. Na první ztrátu podání ještě Belgičanka zareagovala, druhý brejk na 6:5 už pak Siniaková čistou hrou potvrdila.

S Cocciarettovou se Siniaková utká podruhé v kariéře, první vzájemný zápas vloni v Budapešti s Italkou prohrála.

Alcaraz postoupil v Riu de Janeiro po tříhodinové bitvě s Fogninim do semifinále Tenista Carlos Alcaraz se na turnaji v Riu de Janeiro přiblížil o další krok obhajobě loňského titulu. Devatenáctiletý Španěl zdolal v atraktivním čtvrtfinálovém duelu po téměř tříhodinové bitvě o 16 let staršího Itala Fabia Fogniniho 6:7, 6:2, 6:4. Jeho dalším soupeřem bude Srb Dušan Lajovič. "Byl to opravdu těžký zápas. Fabio i já jsme hráli výborně, skvělé fiftýny, skvělé údery," pochvaloval si Alcaraz po utkání, v němž oba hráči svými výkony zvedali diváky ze sedadel. "Je úžasné hrát takové zápasy. Řekl bych, že jsme oba předvedli takřka svých 100 procent," dodal. Alcaraz, jenž vstoupil do sezony kvůli zranění břišních svalů se zpožděním a přišel o místo světové jedničky, vyhrál i šestý letošní zápas a může získat druhou letošní trofej. Minulý týden opanoval při prvním startu po návratu po více než tříměsíční pauze turnaj v Buenos Aires. Výsledky tenisových turnajů: (řazeno podle výše dotace) Turnaj žen v Dubaji (tvrdý povrch, dotace 2,788.468 dolarů): Dvouhra - semifinále: Krejčíková (ČR) - Pegulaová (3-USA) 6:1, 5:7, 6:0, Šwiateková (1-Pol.) - Gauffová (5-USA) 6:4, 6:2.

Turnaj mužů v Riu de Janeiro

(antuka, dotace 2,178.980 dolarů):

Dvouhra - 2. kolo:

Alcaraz (1-Šp.) - Fognini (It.) 6:7 (5:7), 6:2, 6:4, Báez (6-Arg.) - Varillas (Peru) 7:5, 7:6 (8:6), Lajovič - Djere (oba Srb.) 6:2, 6:4.

Turnaj mužů v Dauhá (tvrdý povrch, dotace 1,485.775 dolarů): Dvouhra - semifinále: Murray (Brit.) - Lehečka (ČR) 6:0, 3:6, 7:6 (8:6).

Turnaj žen v Méridě v Mexiku

(tvrdý povrch, dotace 259.303 dolarů):

Dvouhra - 2. kolo:

Siniaková (4-ČR) - Bonaventureová (Belg.) 6:0, 7:5, Linetteová (1-Pol.) - Udvardyová (Maď.) 6:0, 2:5 skreč, Stephensová (2-USA) - Gračovová (Rus.) 5:7, 6:2, 7:6 (7:5), Petersonová (Švéd.) - Parksová (5-USA) 6:4, 6:2.

Čtyřhra - čtvrtfinále:

Wu Fang-Hsien, Wang Sin-jü (Tchaj-wan/Čína) - Detiucová, Hozumiová (3-ČR/Jap.) 6:3, 6:4.