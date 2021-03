Krejčíková si zahraje v Dubaji o finále, Federer nevyužil mečbol a vypadl

Dubaj/Dauhá -Česká tenistka Barbora Krejčíková na turnaji v Dubaji deklasovala 6:0 a 6:2 Anastasii Potapovovou z Ruska a postoupila do semifinále. O druhou finálovou účast ve dvouhře v kariéře si zahraje se Švýcarkou Jil Teichmannovou. Roger Federer při comebacku v Dauhá nevyužil mečbol a prohrál 6:3, 1:6, 5:7 s Gruzíncem Nikolozem Basilašvilim.

Pětadvacetiletá Krejčíková si s Potapovovou poradila za 64 minut, zápas ukončila esem. "Udělala jsem všechno dobře - podávala, returnovala, snažila se jít do úderů a nenechat ji dostat se do zápasu. Byla jsem i trpělivá i agresivní. Jsem šťastná a pyšná, že jsem odehrála jeden ze svých nejlepších zápasů ve čtvrtfinále takhle velkého turnaje," řekla Krejčíková na online tiskové konferenci.

V Dubaji zatím neztratila ani set. "Všechno se mi tady daří a je to kombinace mnoha aspektů. I jsem měla hodně štěstí a mám obrovskou radost, že se mi to sešlo tento týden a bylo by hezké, kdyby to ještě nebyla končená," řekla.

Díky účasti v semifinále má jistotu nového osobního maxima ve světovém žebříčku, z 63. příčky se posune minimálně na 50. pozici.

V semifinále Krejčíkovou čeká Teichmannová. Vítězka pražského turnaje z roku 2019 porazila ve čtvrtfinálovém souboji mezi přemožitelkami českých tenistek 6:3, 6:3 Cori Gauffovou. Šestnáctiletá Američanka v Dubaji vyřadila Markétu Vondroušovou a Terezu Martincovou, třiadvacetileté Švýcarce ve druhém kole vzdala zraněná Petra Kvitová.

"Hrála jsem s ní loni v Ostravě kvalifikaci, je to levačka a hraje extrémně agresivně. Bude to dobrý zápas, těším se na to," řekla Krejčíková, jež Teichmannovou v říjnu zdolala ve dvou setech.

Finále si zatím ve dvouhře na okruhu WTA zahrála jen v roce 2017 v Norimberku, kde prohrála s Kiki Bertensovou z Nizozemska. Ve čtyřhře má česká tenistka na kontě sedm triumfů včetně dvou úspěchů na grandslamech.

Ve čtyřhře v Dubaji Krejčíková s Kateřinou Siniakovou ve čtvrtfinále skončily po prohře s maďarsko-ruským párem Tímea Babosová, Veronika Kuděrmětovová 3:6 a 5:7.

Federer nevyužil mečbol a v Dauhá vypadl s Basilašvilim

Comeback Rogera Federera po třináctiměsíční pauze skončil v Dauhá ve čtvrtfinále. Hvězdný švýcarský tenista dnes v duelu proti Nikolazi Basilašvilimu nevyužil mečbol a gruzínskému soupeři podlehl 6:3, 1:6 a 5:7.

Devětatřicetiletý Federer se v katarské metropoli vrátil na tenisový okruh po dvou operacích kolene. V prvním utkání od loňského semifinále Australian Open porazil dvacetinásobný grandslamový šampion ve středu svého tréninkového partnera Daniela Evanse z Británie, další třísetovou bitvu už ale k vítězství nedovedl.

Chyběl mu k němu přitom pouze jeden bod. Trojnásobný vítěz turnaje se dostal při podání Basilašviliho za stavu 5:4 k mečbolu, o deset let mladší Gruzínec ale odvrátil, následně sebral Federerovi servis a sám poté proměnil bekhendem třetí mečbol.

"Ještě nejsem na 100 procentech, to bylo cítit i vidět. Také jsem nikdy ani nepřemýšlel o tom, že bych tenhle turnaj vyhrál, to nebylo reálné," řekl šestý hráč světa Federer. "Nejdůležitější je, že nemám žádné zdravotní problémy, cítím se dobře a jsem na správné cestě," dodal jeden z nejlepších tenistů historie, jenž oslaví čtyřicetiny v srpnu.

Rubljov je bez odehraného zápasu v Dauhá v semifinále

Rus Andrej Rubljov zatím v Dauhá neodehrál jediný zápas, přesto už je v semifinále. Před utkáním druhého kola i před dnešním čtvrtfinále totiž jeho soupeři odstoupili kvůli zranění. Rubljov tak postoupil dvakrát za sebou bez boje, což se mu podařilo jako prvnímu hráči od založení okruhu ATP v roce 1990.

Rubljov měl jako nasazená trojka v prvním kole volný los a ve druhém přišel o duel proti Richardu Gasquetovi z Francie. Na kurt nemusel osmý hráč světa ani ve čtvrtfinále, protože Mártona Fucsovicse vyřadily problémy se zády. Právě maďarského tenistu porazil Rubljov minulý týden ve finále v Rotterdamu.

V semifinále by měl Rubljov nastoupit proti vítězi zápasu mezi čtvrtým hráčem světa Dominicem Thiemem z Rakouska a Robertem Bautistou ze Španělska.

Bez zápasového vytížení nicméně Rubljov v Kataru není, s krajanem Aslanem Karacevem už vyhráli tři duely a postoupili do finále čtyřhry.

Výsledky tenisových turnajů

(řazeno podle výše dotace)

Turnaj žen v Dubaji

(tvrdý povrch, dotace 1,835.490 dolarů):

Dvouhra - čtvrtfinále:

Krejčíková (ČR) - Potapovová (Rus.) 6:0, 6:2, Muguruzaová (9-Šp.) - Sabalenková (3-Běl.) 3:6, 6:3, 6:2, Mertensová (10-Belg.) - Pegulaová (USA) 5:7, 7:5, 6:0, Teichmannová (Švýc.) - Gauffová (USA) 6:3, 6:3.

Čtyřhra - čtvrtfinále:

Babosová, Kuděrmětovová (5-Maď./Rus.) - Krejčíková, Siniaková (2-ČR) 6:3, 7:5.

Turnaj mužů v Dauhá (tvrdý povrch, dotace 1,050.570 dolarů): Dvouhra - čtvrtfinále: Bautista (5-Šp.) - Thiem (1-Rak.) 7:6 (7:3), 2:6, 6:4, Basilašvili (Gruz.) - Federer (2-Švýc.) 3:6, 6:1, 7:5, Rubljov (3-Rus.) - Fucsovics (Maď.) bez boje, Fritz (USA) - Shapovalov (4-Kan.) 5:7, 7:3, 7:5.

Turnaj mužů v Marseille (tvrdý povrch, dotace 409.765 eur): Dvouhra - 2. kolo: Medveděv (1-Rus.) - Gerasimov (Běl.) 6:2, 6:4, Tsitsipas (2-Řec.) - Pouille (Fr.) 6:2, 6:3, Rinderknech (Fr.) - Davidovich (7-Šp.) 3:6, 6:1, 6:2, Herbert (Fr.) - Norrie (Brit.) 6:3, 6:4.

Turnaj mužů v Santiagu de Chile

(antuka, dotace 393.935 dolarů):

Dvouhra - 2. kolo:

Rune (Dán.) - Paire (2-Fr.) 6:2, 6:3, Galán (Kol.) - Andújar (3-Šp.) 6:1, 7:6 (9:7), Varillas (Peru) - Coria (7-Arg.) 6:4, 7:6 (7:2), Carballés (Šp.) - J. M. Cerundolo (Arg.) 6:2, 6:0.

Turnaj žen v Guadalajaře

(tvrdý povrch, dotace 235.238 dolarů):

Dvouhra - 2. kolo:

Cocciarettová (It.) - Podoroská (1-Arg) 7:5, 7:5, Sorribesová (4-Šp.) - Küngová (Švýc.) 6:3, 6:3, Sharmaová (Austr.) - Fernandezová (7-Kan.) 6:4, 6:4, Bouchardová (Kan.) - Juvanová (8-Slovin.) 6:4, 6:3, Schmiedlová (SR) - Zarazúaová (Mex.) 6:3, 5:7, 6:1, McNallyová (USA) - Zidanšeková (Slovin.) 6:4, 6:7 (4:7), 6:4.