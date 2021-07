Krejčíková si zahraje proti Martincové finále Prague Open

Praha - Tenisový turnaj Prague Open uvidí po šesti letech české finále. O titul si v pražské Stromovce zahrají vítězka Roland Garros Barbora Krejčíková a Tereza Martincová. Zápas začne v neděli v 11:00.

Krejčíková v semifinále porazila 6:1, 6:2 Wang Sin-jü z Číny, Martincová si poradila 6:3, 6:4 s Greetje Minnenovou z Belgie a postoupila do prvního finále v kariéře. Naposledy si dvě české tenistky o titul v Praze zahrály v roce 2015, kdy si Karolína Plíšková poradila s Lucií Hradeckou.

Pětadvacetiletá Krejčíková nedala soupeřce z druhé stovky žebříčku šanci a čeká ji čtvrté letošní finále a páté celkově. Po letošních triumfech na French Open a ve Štrasburku bude usilovat o třetí trofej.

"Mám obrovskou radost, že si doma zahraju finále. Hrála jsem dobře a nedala jsem soupeřce moc šancí," řekla v rozhovoru na kurtu Krejčíková, která se díky tomu posune v žebříčku na dvanácté místo.

O jednu příčku tak předstihne dvojnásobnou wimbledonskou vítězku Petru Kvitovou. Pokud by získala titul, měla by být jedenáctá. "Mám radost, ale moc si to nepřipouštím," řekla Krejčíková.

Martincová zatím ve Stromovce také neztratila ani set a semifinále na okruhu WTA zvládla na čtvrtý pokus. Proti Minnenové první set získala bez větších problémů, druhá sada byla náročnější. Martincová totiž dohrávala se zraněním a promarnila vedení 4:1. Minnenová vyrovnala, ale pak jí turnajová osmička vzala podání a poté při vlastním servisu rozhodla.

"Takhle nervózní jsem nikdy nebyla, hrozně to na mě padlo," řekla Martincová. "Za stavu 4:1 se soupeřka uvolnila a já si začala uvědomovat, že můžu vyhrát," řekla v rozhovoru na kurtu. "Snažila jsem se to dohrát, protože jsem začínala tuhnout a nemohla jsem pořádně švihnout," dodala Martincová, která si v pondělí také vylepší maximum v žebříčku. Nyní jí patří 78. příčka.

Problémy s kolenem ve druhém setu příliš neřešila. "Na pravé koleno trpím, měla jsem v něm přetrhané vazy a teď jsem cítila, že se tam něco stalo. Ale nehrálo to roli. Nechala jsem to být a snad to bude v pořádku," řekla Martincová.

Ve finále bude jasnou favoritkou Krejčíková, ale s Martincovou má zatím negativní bilanci. Obě prohry však zaznamenala v roce 2016, loni v Ostravě ji porazila ve dvou setech.

"Mám radost, že se na českém turnaji potkají ve finále dvě Češky. Pro diváky je to super," řekla Krejčíková. "S Terkou jsem hrála loni, sice jsem ji porazila, ale zase to bude těžký zápas. Protože v posledních týdnech hrála dobře a povrch jí tady sedí," dodala.

Výsledky tenisových turnajů: (řazeno podle výše dotace) Turnaj žen Livesport Prague Open (tvrdý povrch, dotace 236.238 dolarů): Dvouhra - semifinále: Krejčíková (2-ČR) - Wang Sin-jü (Čína) 6:1, 6:2, , Martincová (8-ČR) - Minnenová (9-Belg.) 6:3, 6:4. Turnaj žen v Lausanne (antuka, dotace 235.238 dolarů) Dvouhra - semifinále: Burelová (Fr.) - Garciaová (5-Fr.) 5:7, 6:2, 6:2.