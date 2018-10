Tchien-ťin (Čína) - Tenistka Barbora Krejčíková si na turnaji v Tchien-ťinu první čtvrtfinále v sezoně nezahraje. Úspěšná deblistka ve druhém kole podlehla 3:6, 6:1, 3:6 Britce Katie Boulterové, jež bude páteční soupeřkou nejvýše nasazené Karolíny Plíškové v boji o semifinále.

Dvaadvacetiletá Krejčíková se dostala do hlavní soutěže z kvalifikace a už postupem do druhého kola dosáhla největšího letošního úspěchu ve dvouhře. Bývalé svěřenkyni wimbledonské vítězky Jany Novotné se zatím více daří ve čtyřhře, v níž po boku Kateřiny Siniakové tento rok dobyla Roland Garros a Wimbledon a čeká je Turnaj mistryň.

Aktuální česká jednička Plíšková se do Singapuru snaží probojovat a v případě postupu do semifinále přes 101. hráčku světa Boulterovou by mohla získat důležité body.

Tenisový turnaj žen v Tchien-ťinu

(tvrdý povrch, dotace 750.000 dolarů):

Dvouhra - 2. kolo:

Boulterová (Brit.) - Krejčíková (ČR) 6:3, 1:6, 6:3, Bacsinszká (Švýc.) - Doiová (Jap.) 1:6, 6:3, 7:5.