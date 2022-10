Krejčíková si v Tallinnu zahraje s Kontaveitovou o první letošní titul z dvouhry

Tallinn - Barbora Krejčíková si po téměř devíti měsících zahraje o titul na WTA Tour. Šestadvacetiletá tenistka se na turnaji v Tallinnu utká o první singlovou trofej v sezoně s domácí nasazenou jedničkou Anett Kontaveitovou poté, co v semifinále otočila více než tříhodinový duel s turnajovou dvojkou Švýcarkou Belindou Bencicovou. Česká reprezentantka může získat čtvrtý titul ve dvouhře v kariéře, ve finále je posedmé.

Brněnská rodačka Krejčíková se naposledy dostala do finále dvouhry turnaje WTA v lednu v Sydney, kde nestačila na Španělku Paulu Badosaovou. Od února do května ji zabrzdilo zranění lokte. Poprvé od ledna také vyhrála čtyři singlové zápasy za sebou. Ve čtyřhře ale po boku Kateřiny Siniakové dál září a naposledy společně opanovaly US Open.

S Kontaveitovou, která v druhém semifinále vyřadila ve dvou setech krajanku Kaiu Kanepiovou, se Krejčíková utká potřetí. Bilanci vzájemných zápasů mají zatím vyrovnanou 1:1.