Krejčíková si v Tallinnu zahraje o titul, turnaj v Soulu ovládl Nišioka

Tallinn/Soul - Barbora Krejčíková si po téměř devíti měsících zahraje o titul na WTA Tour. Šestadvacetiletá tenistka se na turnaji v Tallinnu utká o první singlovou trofej v sezoně s domácí nasazenou jedničkou Anett Kontaveitovou poté, co v semifinále otočila více než tříhodinový duel s turnajovou dvojkou Švýcarkou Belindou Bencicovou. Česká reprezentantka může získat čtvrtý titul ve dvouhře v kariéře, ve finále je posedmé. Japonec Jošihito Nišioka získal v Soulu druhý titul v kariéře.

Brněnská rodačka Krejčíková se naposledy dostala do finále dvouhry turnaje WTA v lednu v Sydney, kde nestačila na Španělku Paulu Badosaovou. Od února do května ji zabrzdilo zranění lokte. Poprvé od ledna také vyhrála čtyři singlové zápasy za sebou. Ve čtyřhře ale po boku Kateřiny Siniakové dál září a naposledy společně opanovaly US Open.

S Kontaveitovou, která v druhém semifinále vyřadila ve dvou setech krajanku Kaiu Kanepiovou, se Krejčíková utká potřetí. Bilanci vzájemných zápasů mají zatím vyrovnanou 1:1.

Japonský tenista Jošihito Nišioka získal na turnaji v Soulu druhý titul v kariéře. Ve finále porazil čtvrtého nasazeného Kanaďana Denise Shapovalova 6:4, 7:6 a trofeje se dočkal po čtyřech letech. Poprvé se z turnajového vítězství radoval v roce 2018 v Šen-čenu.

Sedmadvacetiletý Nišioka se do finále dostal letos už podruhé. Zatímco v srpnu ve Washingtonu šanci na titul nevyužil, dnešní duel se Shapovalovem zvládl. Po takřka dvou hodinách proměnil druhý mečbol.

Shapovalov, jenž rovněž usiloval o druhou trofej v kariéře, si finále zahrál celkem už popáté. Naposledy se v boji o titul představil vloni v listopadu ve Stockholmu, na úspěch čeká od roku 2019, kdy triumfoval právě ve švédské metropoli.

Turnaj mužů v Soulu (tvrdý povrch, dotace 1,237.570 dolarů): Dvouhra - finále: Nišioka (Jap.) - Shapovalov (4-Kan.) 6:4, 7:6 (7:5). Čtyřhra - finále: Klaasen, Lammons (JAR/USA) - Barrientos, Reyes-Varela (Kol./Mex.) 6:1, 7:5.