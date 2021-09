Krejčíková si o osmifinále US Open zahraje na Grandstandu s Rachimovovou

New York - Tenistka Barbora Krejčíková se dnes pokusí o další kolo vylepšit své maximum při debutu v hlavní soutěži US Open. O postup do osmifinále se v New Yorku utká s Kamillou Rachimovovou z Ruska. Jejich duel je na programu jako druhý v pořadí na třetím největším kurtu Grandstand, kde se začne hrát v 17:00 SELČ.

Rachimovová, až 134. hráčka žebříčku, se do soutěže dostala až jako poražená z kvalifikace. "Je to hráčka, která nemá co ztratit. Dostala dobrou šanci. Nebojí se. Bude to náročný, ale já mám radost, že jsem tady při debutu ve třetím kole. Zkusím na to navázat, půjdu bojovat o další vítězství," řekla Krejčíková po postupu do 3. kola.

Páteční program US Open

(začátky v 17:00 SELČ):

Kurt Arthura Ashe: 18:00 Azarenková (18-Běl.) - Muguruzaová (9-Šp.), Alcaraz (Šp.) - Tsitsipas (3-Řec.), 1:00 Fernandezová (Kan.) - Ósakaová (3-Jap.), Rubljov (5-Rus.) - Tiafoe (USA).

Kurt Louise Armstronga: Rybakinová (19-Kaz.) - Halepová (12-Rum.), Andújar (Šp.) - Medveděv (2-Rus.), Kerberová (16-Něm.) - Stephensová (USA), 1:00 Bautista (18-Šp.) - Auger-Aliassime (12-Kan.), Collinsová (26-USA) - Sabalenková (2-Běl.).

Grandstand: Laaksonen (Švýc.) - Gojowczyk (Něm.), Krejčíková (8-ČR) - Rachimovová (Rus.), Svitolinová (5-Ukr.) - Kasatkinová (25-Rus.), Molčan (SR) - Schwartzman (11-Arg.).