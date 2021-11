Krejčíková se v žebříčku posunula na třetí místo a je českou jedničkou

Londýn - Tenistka Barbora Krejčíková vystřídala na třetím místě světového žebříčku Karolínu Plíškovou a poprvé v kariéře je českou jedničkou. Plíšková je těsně za Krejčíkovou, Petra Kvitová klesla na 19. příčku.

V elitní padesátce jsou i Karolína Muchová (34.), Markéta Vondroušová (35.), Tereza Martincová (48.) a Kateřina Siniaková (49.). Z českých tenistů je na tom nejlépe Jiří Veselý, který klesl o osm příček na 86. místo.

Stejné umístění jako v singlu drží Krejčíková i ve čtyřhře, její spoluhráčka Siniaková je druhá za Belgičankou Elise Mertensovou. V čele dvouhry je i nadále Australanka Ashleigh Bartyová, mužům suverénně vládne Srb Novak Djokovič.

Tenisové žebříčky ATP k 1. listopadu (v závorce předchozí umístění):

Dvouhra: 1. (1.) Djokovič (Srb.) 10.430 b., 2. (2.) Medveděv (Rus.) 9540, 3. (3.) Tsitsipas (Řec.) 7840, 4. (4.) A. Zverev (Něm.) 7180, 5. (5.) Nadal (Šp.) 5635, 6. (6.) Rubljov (Rus.) 5150, 7. (7.) Berrettini (It.) 4768, 8. (8.) Ruud (Nor.) 3670, 9. (11.) Sinner (It.) 3395, 10. (10.) Hurkacz (Pol.) 3366, ...86. (78.) Veselý (ČR) 817.

Čtyřhra: 1. (1.) Mektič 10.820, 2. (2.) Pavič (oba Chorv.) 10.775, 3. (3.) Salisbury (Brit.) 9010, 4. (4.) Ram (USA) 8800, 5. (5.) Mahut (Fr.) 7515, 6. (7.) Zeballos (Arg.) 7100, 7. (8.) Granollers (Šp.) 7043, 8. (6.) Herbert (Fr.) 6440, 9. (9.) Polášek (SR) 6150, 10. (14.) Cabal (Kol.) 5345, ...89. (89.) Jebavý (ČR) 1192.

Finanční žebříček roku (v dolarech): 1. Djokovič 7,464.456, 2. Medveděv 5,755.121, 3. A. Zverev 3,942.025, 4. Tsitsipas 3,440.393, 5. Berrettini 3,141.787, 6. Rubljov 2,939.835, 7. Norrie (Brit.) 2.413.807, 8. Auger-Aliassime (Kan.) 2,055.671, 9. Hurkacz 1,868.448, 10. Sinner 1,866.521, ...95. Veselý 522.721.

Tenisové žebříčky WTA k 1. listopadu (v závorce předchozí umístění):

Dvouhra: 1. (1.) Bartyová (Austr.) 7701 b., 2. (2.) Sabalenková (Běl.) 6150, 3. (4.) Krejčíková 4708, 4. (3.) Karolína Plíšková (obě ČR) 4695, 5. (5.) Muguruzaová (Šp.) 4425, 6. (7.) Sakkariová (Řec.) 3985, 7. (8.) Džabúrová (Tun.) 3455, 8. (14). Kontaveitová (Est.) 3416, 9. (12.) Kerberová (Něm.) 3320, 10. (11.) Šwiateková (Pol.) 3306, ...19. (17.) Kvitová 2660, 34. (29.) Muchová 1866, 35. (35.) Vondroušová 1861, 48. (51.) Martincová 1226, 49. (52.) Siniaková 1220, 92. (90.) Bouzková (všechny ČR) 838.

Čtyřhra: 1. (2.) Mertensová (Belg.) 7540, 2. (3.) Siniaková 7515, 3. (4.) Krejčíková 7350, 4. (1.) Sie Šu-wej (Tchaj-wan) 7245, 5. (5.) Dabrowská (Kan.) 5560, 6. (6.) Aojamaová 5390, 7. (7.) Šibaharaová (obě Jap.) 5350, 8. (8.) Čang Šuaj (Čína) 4600, 9. (11.) Stefaniová (Braz.) 4580, 10. (12.) Juraková (Chorv.) 4570, ...18. (15.) Strýcová 3356, 29. (32.) Hradecká 2880, 35. (35.) Bouzková 2505, 55. (54.) Peschkeová 1615, 66. (64.) Vondroušová 1382, 83. (80.) Voráčová (všechny ČR) 1180.