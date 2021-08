Krejčíková se těší na premiéru ve dvouhře na US Open

New York - V kontextu výsledků posledních měsíců se může zdát neuvěřitelné, že tenistku Barboru Krejčíkovu čeká na nadcházejícím US Open premiéra v hlavní soutěži dvouhry. Ve Flushing Meadows by se do pavouku singlistek vešla už loni, ale kvůli obavám z koronaviru do New Yorku neletěla. Nyní vstoupí do turnaje jako jedna z favoritek.

"Těším se. Zase to bude moje premiéra," vyhlížela pětadvacetiletá Krejčíková po turnaji v Cincinnati start ve dvouhře na závěrečném grandslamu sezonu. "Nejtěžší bude asi první kolo. Je to grandslam, všichni na něm budou chtít být co nejvíc ready. Tak se budu snažit, abych byla," uvedla zlatá olympijská medailistka ve čtyřhře z Tokia, kde uspěly s Kateřinou Siniakovou.

Do New Yorku na turnaj jezdila, ale hlavní soutěže hrála jen ve čtyřhře a smíšené čtyřhře. "Ve dvouhře jsem tam vždycky hrála jenom kvaldu," zmínila brněnská rodačka pět neúspěšných pokusů projít do hlavní soutěže z kvalifikace v letech 2014, 2015 a 2017-19.

Mezi 128 hráčka hlavní soutěži dvouhry se mohla objevit před rokem. Kvůli obavě z koronaviru se ale z turnaje odhlásila. "A byla jsem smutná, když jsem se dívala, jak se tam hraje. A taky toho, že jsem nemohla hrát žádný jiný turnaj, protože když jsem se odhlásila, tak podle pravidel WTA je zakázáno hrát jiný turnaj. Bylo to docela náročné po psychické stránce," prohlásila.

Vynechání loňského US Open Krejčíkové ale nejspíše pomohlo. "Dál jsem trénovala na antuce, na Roland Garros jsem postoupila do osmifinále a konečně jsem poskočila do první stovky žebříčku," vzpomínala na loňský přelom září a října, kdy se antukový grandslam v Paříži netradičně hrál. Průlom do první stovky žebříčku otevřel Krejčíkové brány na turnaje WTA ve dvouhře a bývalá svěřenkyně Jany Novotné se vyšplhala až na aktuální deváté místo.

Letos ovládla antukové Roland Garros a získala další dvě trofeje. Z posledních šesti akcí má v singlu bilanci 25:3, přičemž prohrála jen dvakrát se světovou jedničkou Australankou Ashleigh Bartyovou a na olympiádě s pozdější vítězkou Belindou Bencicovou ze Švýcarska.

V týdnu před US Open žádný turnaj nehrála. "Je to pro mě nová situace. Dřív jsem většinou hrála i turnaj předtím, jen před Wimbledonem jsem nehrála. Uvidíme, jestli to bude ku prospěchu," řekla Krejčíková. "Plno věcí se pořád učím a snažím se zjistit, jaká cesta je pro mě nejlepší. Doufám, že jsem nahrála docela dost kvalitních zápasů, teď pár dní potrénuju, připravím se a zkusím štěstí v New Yorku."

Po turnajích v Americe doprovází Krejčíkovou trenér Aleš Kartus a jako v Paříži a ve Wimbledonu americký fyzioterapeut Jacob Meyer. "Před Paříží za mnou přišel a řekl, že by chtěl se mnou pracovat. Řekla jsem, že jo. Dobře to dopadlo, tak pokračujeme," řekla.