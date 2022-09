Krejčíková se Siniakovou vyhrály US Open a slaví kariérní Grand Slam

Tenistky Barbora Krejčíková (zleva) a Kateřina Siniaková triumfovaly ve čtyřhře na US Open a zkompletovaly grandslamovou sbírku úspěchů. Snímek je z 11. září 2022.

Tenistky Barbora Krejčíková (zleva) a Kateřina Siniaková triumfovaly ve čtyřhře na US Open a zkompletovaly grandslamovou sbírku úspěchů. Snímek je z 11. září 2022. ČTK/AP/Matt Rourke

New York - Tenistky Barbora Krejčíková a Kateřina Siniaková triumfovaly ve čtyřhře na US Open a zkompletovaly grandslamovou sbírku úspěchů. Olympijské vítězky z Tokia otočily na betonových dvorcích v New Yorku finále proti domácímu páru Caty McNallyová, Taylor Townsendová a za více než dvě hodiny vyhrály 3:6, 7:5, 6:1. Po dvou titulech ve Wimbledonu, French Open a letošnímu vítězství na Australian Open získaly čtvrtou odlišnou trofej z turnajů velké čtyřky.

Šestadvacetileté Češky zvrátily v utkání proti nenasazeným soupeřkám nepříznivý vývoj. Od stavu 0:1 na sety a 1:4 ve druhé sadě získaly dalších 12 ze 14 her.

Nasazené trojky uspěly na třetím grandslamovém turnaji v sezoně. Naprázdno vyšly jen na Roland Garros, kde musely kvůli pozitivnímu testu Krejčíkové na koronavirus odstoupit. Siniaková se po newyorském turnaji stane světovou jedničkou v deblu.

Šestadvacetileté Češky, které hrály finále v New Yorku poprvé, nezačaly utkání dobře. Od stavu 2:2 v prvním setu přišly třikrát o servis a po 46 minutách sadu ztratily.

Ve druhém setu prohrávaly Krejčíková se Siniakovou 1:4, poté se ale Češky chytily na returnu. Američanky nedokázaly slibně rozjetý zápas dotáhnout k vítězství, naopak o sadu kvůli dvěma ztraceným servisům přišly.

Rozhodující set se už odehrál v režii psychicky posílených českých tenistek. Krejčíková se Siniakovou brzy utekly do vedení 4:0 a sadu zakončily dalším prolomeným servisem soupeřek.

Ziskem šestého grandslamového titulu se odpoutaly v historickém žebříčku od Lucie Šafářové. Tři tituly je dělí od Heleny Sukové, v čele je s 12 triumfy Jana Novotná.

Tenisový turnaj US Open v New Yorku (tvrdý povrch, dotace 60 milionů dolarů) Ženy: Čtyřhra - finále: Krejčíková, Siniaková (3-ČR) - McNallyová, Townsendová (USA) 3:6, 7:5, 6:1.