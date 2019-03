Miami - Nejlepší deblový pár světa Barbora Krejčíková, Kateřina Siniaková prohrál na tenisovém turnaji v Miami hned v 1. kole s bělorusko-australskou dvojicí Viktoria Azarenková, Ashleigh Bartyová 3:6, 7:6, 7:10. České hráčky na Floridě jako nasazené jedničky obhajovaly loňskou finálovou účast. Také před rokem přitom byla nad síly dvojnásobných grandslamových šampionek Bartyová, jež tehdy hrála s Američankou Coco Vandewegheovou.

Mužská dvouhra bude pokračovat bez druhého nasazeného Němce Alexandera Zvereva, který nestačil ve 2. kole na 115. tenistu světa Davida Ferrera. Španělovi podlehl 6:2, 5:7, 3:6. S kariérou se loučící šestatřicetiletý Ferrer vybojoval první výhru nad hráčem ze světové pětky od roku 2015. Zverev mu k tomu pomohl dvanácti dvojchybami.

"Moc to pro mě znamená. Je to mimořádný den, protože hraju profesionálně posledním rokem. Vyhrát takovýhle zápas proti hráči Top 10, jakým je Saša, to je dar," řekl Ferrer. "Jsem velmi spokojený a snažím se užívat si každý bod, každý moment. Už nikdy nebudu hrát svůj nejlepší tenis, ale do každého zápasu dávám vše," dodal.

Na postup se nadřel i trojnásobný vítěz turnaje Roger Federer. Zápas proti moldavskému kvalifikantovi Radu Albotovi zahájil ztrátou podání, sám soupeře brejknul až ve dvanácté hře druhé sady, poslal tím utkání do třetího setu. Nakonec čtvrtý nasazený Švýcar, který vloni na Miami Open nečekaně prohrál hned první zápas s Thanasim Kokkinakisem, zvítězil po více než dvouhodinové bitvě 4:6, 7:5, 6:3.

Světová osmička Angelique Kerberová podruhé v krátké době prohrála s objevem sezony Biancou Andreescuovou. Po finálové porážce z předchozího turnaje v Indian Wells německá tenistka podlehla v Miami ve 3. kole osmnáctileté Kanaďance 4:6, 6:4, 1:6. Ve druhém setu se trojnásobná grandslamová šampionka dostala ze stavu 1:4 a vynutila si třetí sadu, v ní ale od skóre 1:1 ztratila pět her.

"Ten druhý set jsem hodila za hlavu a soustředila se na své šance ve třetím. Nebylo to lehké, ale myslím, že jsem dnes využila impulz z nedávného finále. Kerberová hrála skvěle, čekala jsem to a myslím, že jsem byla o krok lepší," řekla Andreescuová po desáté výhře za sebou. Stala se po Petře Kvitové a Belindě Bencicové třetí hráčkou v této sezoně, která sérii vítězství dotáhla na dvouciferné číslo.

Výsledky tenisového turnaje mužů a žen v Miami:

Muži (dotace 9,314.875 dolarů):

Dvouhra - 2. kolo:

Ferrer (Šp.) - A. Zverev (2-Něm.) 2:6, 7:5, 6:3, Federer (4-Švýc.) - Albot (Mold.) 4:6, 7:5, 6:3, Tsitsipas (8-Řec.) - McDonald (USA) 7:6 (7:4), 6:1, Tiafoe (28-USA) - Kecmanovič (Srb.) 7:6 (8:6), 7:6 (7:5).

Čtyřhra - 1. kolo:

B. Bryan, M. Bryan (3-USA) - Fucsovics, Jebavý (Maď./ČR) 6:1, 6:4.

Ženy (dotace 9,035.428 dolarů):

Dvouhra - 3. kolo:

Bertensová (7-Niz.) - Kužmová (SR) 3:6, 6:0, 6:1, Andreescuová (Kan.) - Kerberová (8-Něm.) 6:4, 4:6, 6:1, Kontaveitová (21-Est.) - Tomljanovicová (Austr.) 7:6 (7:3), 2:6, 7:6 (7:4).

Čtyřhra - 1. kolo:

Azarenková, Bartyová (Běl./Austr.) - Krejčíková, Siniaková (1-ČR) 6:3, 6:7 (1:7), 10:7, Sie Šu-wej, Strýcová (3-Tchaj-wan/ČR) - Christianová, Muhammadová (USA) 7:5, 7:5, Niculescuová, Spearsová (Rum./USA) - Grönefeldová, Hradecká (Něm./ČR) 6:3, 7:5.