Krejčíková se Siniakovou si zahrají o olympijské zlato v deblu

Tokio - Tenistky Barbora Krejčíková s Kateřinou Siniakovou si ve čtyřhře v Tokiu zahrají o zlaté olympijské medaile. V semifinále nejvýše nasazený pár porazil Rusky Jelenu Vesninovou a Veroniku Kuděrmětovovou 6:3, 3:6, 10:6. Češky při své premiéře pod pěti kruhy zvládly třetí super tie-break za sebou a oplatily soupeřkám vyřazení ve čtvrtfinále Wimbledonu. Ve finále se střetnou s vítězkami duelu mezi Brazilkami Laurou Pigossiovou s Luisou Stefaniovou a Švýcarkami Belindou Bencicovou s Viktorijí Golubicovou.

"V neděli to bude další těžký zápas a bude proti nám stát někdo, kdo ušel stejnou cestu jako my. Bude to zase náročný, necháme tam všechno. Chtěly bychom dovézt zlato, kéž by to vyšlo, ale je to hrozně daleko. Je ale fajn, že dovezeme aspoň jednu medaili," řekla Krejčíková.

První set vyzněl díky brejku v šestém gamu lépe pro Krejčíkovou se Siniakovou, ve druhém se totéž podařilo Ruskám. V rozhodujícím super tie-breaku Češky zásluhou skvělého servisu ani jednou neprohrávaly, dostaly se až do pětibodového vedení a po hodině a půl proměnily třetí mečbol. Vesninová neobhájí zlato z Ria, které získala po boku Jekatěriny Makarovové.

V dnešním utkání se neopakovala situace z letošního Wimbledonu, kde měla česká dvojice v rozhodující sadě vzájemného čtvrtfinále ještě o jeden mečbol navíc, ale nevyužila je a nakonec podlehla 7:6, 4:6 a 7:9. Rusky se pak dostaly do prvního společného grandslamového finále, v němž prohrály.

Krejčíková se Siniakovou v Tokiu minimálně napodobí Janu Novotnou s Helenou Sukovou a Andreu Hlaváčkovou s Lucií Hradeckou, jež ve čtyřhře vybojovaly olympijské stříbro. Před pěti lety v Riu se o jeden ze tří tenisových bronzů zasloužil pár Barbora Strýcová, Lucie Šafářová.

"Já budu v neděli brečet, ať to bude zlato, nebo stříbro. Jak jsem brečela po prohře s Belindou (Bencicovou), protože mě to hrozně mrzelo a došly mi síly, tak budu brečet zase. Tak hluboký to je a emociálně silný," prohlásila Krejčíková.

Pod pěti kruhy dosud čeští tenisté získali jednu zlatou, tři stříbrné a osm bronzových medailí. Šanci na cenný kov má v Tokiu i Markéta Vondroušová, kterou v dnešním semifinále dvouhry čeká nasazená čtyřka Elina Svitolinová z Ukrajiny. První finalistkou se stala Švýcarka Bencicová, která zdolala Kazašku Jelenu Rybakinovou 7:6, 4:6, 6:3.

Výsledky tenisu na OH v Tokiu

Muži:

Čtyřhra - semifinále:

Čilič, Dodig (Chorv.) - Daniell, Venus (N. Zél.) 6:2, 6:2.

Ženy:

Čtyřhra - semifinále:

Krejčíková, Siniaková (1-ČR) - Vesninová, Kuděrmětovová (Rus.) 6:3, 3:6, 10:6.