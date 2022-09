Krejčíková se Siniakovou prošly do čtvrtfinále, postupují Ruud i Berrettini

Norský tenista Casper Ruud v osmifinále US Open v New Yorku, 4. září 2022.

New York - Tenistky Barbora Krejčíková a Kateřina Siniaková postoupily hladce do čtvrtfinále čtyřhry na US Open, japonsko-tchajwanské duo Šúko Aojamaová, Čchan Chao-čching deklasovaly 6:2, 6:0. Nasazené trojky dál živí naději na třetí grandslamový titul v tomto roce. Triumf z betonových dvorců ve Flushing Meadows je poslední, který jim z turnajů "velké čtyřky" chybí.

Šestadvacetileté Češky neztratily v duelu s turnajovými patnáctkami ani jednou servis. V úvodním setu získaly dva brejky, ve druhém nepovolily soupeřkám ani game a nadělily jim "kanára". Utkání vyhrály za 62 minut.

Ve čtvrtfinále Krejčíková se Siniakovou narazí buď na americko-japonský pár Asia Muhammadová, Ena Šibaharaová, nebo polsko-mexickou dvojici Gabriela Dabrowská, Guiliana Olmosová.

Ruud je prvním Norem ve čtvrtfinále, postupuje i Berrettini

Světová sedmička Casper Ruud porazil na US Open Corentina Mouteta 6:1, 6:2, 6:7, 6:2 a je prvním Norem v historii, který se dostal na grandslamu ve Flushing Meadows do čtvrtfinále. Třiadvacetiletý finalista letošního Roland Garros v něm vyzve turnajovou třináctku Mattea Berrettiniho. Italský tenista zdolal po třech hodinách a 46 minutách Španěla Alejandra Davidoviche 3:6 7:6, 6:3, 4:6, 6:2.

Pátý nasazený Ruud přišel v utkání jen jednou o servis a zaznamenal 43 vítězných míčů. Doposud se na grandslamovém turnaji v New Yorku dostal nejdále do třetího kola před dvěma lety. Francouz Moutet se zase jako první v historii US Open probojoval z pozice lucky losera do osmifinále.

Římský rodák Berrettini postoupil do čtvrtfinále grandslamových turnajů popáté za sebou. Semifinalista US Open z roku 2019 nasbíral v pětisetové bitvě proti Davidovichovi také 18 es.

Tenisový turnaj US Open v New Yorku (tvrdý povrch, dotace 60 milionů dolarů): Muži: Dvouhra - 4. kolo: Ruud (5-Nor.) - Moutet (Fr.) 6:1, 6:2, 6:7 (4:7), 6:2, Berrettini (13-It.) - Davidovich (Šp.) 3:6, 7:6 (7:2), 6:3, 4:6, 6:2. Ženy: Čtyřhra - 3. kolo: Krejčíková, Siniaková (3-ČR) - Aojamaová, Čchan Chao-čching (15-Jap./Tchaj-wan) 6:2, 6:0.