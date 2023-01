Krejčíková se Siniakovou postoupily do finále, Tsitsipas vyřadil Chačanova

Melbourne - Tenistky Barbora Krejčíková a Kateřina Siniaková si zahrají na grandslamovém Australian Open o druhý titul za sebou. Obhájkyně loňského vítězství a turnajové jedničky porazily v semifinále ukrajinsko-rumunskou dvojici Marta Kosťuková, Elena-Gabriela Ruseová dvakrát 6:2. Ve finále narazí na japonský pár Šúko Aojamaová, Ena Šibaharaová, který zdolal nasazené dvojky Američanky Cori Gauffovou a Jessicu Pegulaovou 6:2, 7:6.

Krejčíková se Siniakovou vyhrály na "turnajích velké čtyřky" 23. zápas po sobě. Vedle triumfu v Melbourne zvítězily vloni také ve Wimbledonu a na US Open. Neuspěly pouze na Roland Garros, kde se musely kvůli pozitivnímu testu Krejčíkové na koronavirus odhlásit. Ve finále čtyřhry na Australian Open jsou potřetí za sebou a zaútočí celkem na sedmý grandslamový titul.

"Vždycky se snažíme předvést perfektní výkon. Občas to nevyjde a jsme z toho frustrované. Zároveň je to ale cesta, jak se posouvat dál. Jsem ráda, jak jsme dnes hrály. Předvedly jsme dobrý výkon. Měly jsme proti sobě těžké soupeřky, které se dostaly až do semifinále. Musely jsme podat náš nejlepší výkon a mám radost, že jsme to dokázaly," řekla v rozhovoru na kurtu Krejčíková.

České tenistky ztratily v semifinále jen čtyři hry a utkání ovládly za hodinu a dvacet minut. První set získaly díky vydařené druhé polovině, kde od stavu 3:2 prolomily dvakrát servis soupeřek.

Ve druhé sadě si české favoritky brzy vypracovaly díky dvěma brejkům vedení 5:1. Přestože duel nedopodávaly, stvrdily postup o chvíli později po dalším prolomeném servisu soupeřek.

"Je skvělé tu být zase ve finále. Hodně to pro nás znamená. Souhlasím s Bárou, že jsme dnes hrály velmi dobře a pokusíme se předvést to nejlepší i ve finále," dodala Siniaková.

Tsitsipas postoupil na Australian Open podruhé v kariéře do finále grandslamu

Řecký tenista Stefanos Tsitsipas postoupil na Australian Open podruhé v kariéře do grandslamového finále. Třetí nasazený hráč, jenž ve čtvrtfinále vyřadil Jiřího Lehečku, zdolal v Melbourne v úvodním semifinále Rusa Karena Chačanova 7:6, 6:4, 6:7, 6:3.

Čtyřiadvacetiletý Tsitsipas, jenž si zahrál finále grandslamu jako první Řek v historii už předloni na Roland Garros, porazil o dva roky staršího Chačanova i v šestém vzájemném utkání. Zápas mohl ukončit už ve třech setech, nejprve ale nezvládl za stavu 5:4 duel dopodávat a v tie-breaku pak nedokázal proměnit dva mečboly.

Ve čtvrté sadě už byl ale opět při svém servisu suverénní, soupeři hned v úvodu sebral podání a na čtvrtý pokus v semifinále na Australian Open uspěl. Ve věku 24 let a 170 dní je zdejším nejmladším finalistou za posledních dvanáct let. Stříbrný olympijský medailista Chačanov naopak prohrál i druhé grandslamové semifinále, vloni marně útočil na postup do finále US Open.

Tsitsipas se mohl v Melbourne, kde žije mimo Řecko a Kypr nejpočetnější komunita řecky hovořících obyvatel, spolehnout na masivní podporu fanoušků. "Před lety jsem sledoval, jak tu hrál ve finále Marcos Baghdatis a už jako dítě jsem snil o tom, že si tady zahraju finále. Mám radost, že se to povedlo," připomněl Tsitsipas v rozhovoru na kurtu kyperského tenistu, který v roce 2006 prohrál až ve finále se Švýcarem Rogerem Federerem.

Sám by nedělní duel o titul rád zvládl lépe. "Teď bojuju o grandslamový titul a místo světové jedničky. Pro takové chvíle jsem tvrdě dřel," řekl Tsitsipas, jenž na tenisovém trůnu vystřídá zraněného Španěla Carlose Alcaraze, pokud ve finále zvítězí. "To číslo se mi líbí," prohlásil.

O první grandslamový titul se Tsitsipas utká s vítězem druhého semifinále mezi čtvrtým nasazeným Srbem Novakem Djokovičem, s nímž prohrál své jediné finále na pařížské antuce, a Tommym Paulem z USA.

Smíšenou čtyřhru na Australian Open vyhráli Brazilci Matos a Stefaniová

Rafael Matos a Luisa Stefaniová ovládli v Melbourne smíšenou čtyřhru a stali se prvním ryze brazilským párem, který získal v mixu grandslamový titul. Ve finále porazili zkušenou indickou dvojici Rohan Bopanna, Sania Mirzaová 7:6, 6:2. Pro šestatřicetiletou Mirzaovou šlo o poslední grandslam v kariéře.

Finále dvou nenasazených dvojic rozehráli lépe Bopanna s Mirzaovou, kteří v osmé hře prolomili servis soupeřů a servírovali za stavu 5:3 na zisk první sady. Matos se Stefaniovou jim však brejk oplatili a později ve zkrácené hře uspěli 7:2.

Ve druhém setu už byli Brazilci při podání stoprocentní a díky dalším dvěma brejkům dotáhli duel po hodině a 29 minutách k vítězství. Matos se Stefaniovou získali první grandslamový titul v kariéře a vyhráli sedmé společné utkání za sebou. Před Australian Open také dvakrát triumfovaly na United Cupu.

Vítězka šesti grandslamových titulů ze čtyřhry (tři v mixu) Mirzaová se definitivně rozloučí s kariérou v únoru po turnaji v Dubaji.

Grandslamový turnaj Australian Open

(tvrdý povrch, dotace 76,5 milionu australských dolarů):

Muži:

Dvouhra - semifinále:

Tsitsipas (3-Řec.) - Chačanov (18-Rus.) 7:6 (7:2), 6:4, 6:7 (6:8), 6:3.

Ženy:

Čtyřhra - semifinále:

Krejčíková, Siniaková (1-ČR) - Kosťuková, Ruseová (Ukr./Rum.) 6:2, 6:2, Aojamaová, Šibaharová (10-Jap.) - Gauffová, Pegulaová (2-USA) 6:2, 7:6 (9:7).

Smíšená čtyřhra - finále

Stefaniová, Matos (Braz.) - Mirzaová, Bopanna (Indie) 7:6 (7:2), 6:2.