Krejčíková se Siniakovou mají z OH zlato, finále mužů vyhrál Zverev

Tokio - Český tenis má první olympijské zlato ze čtyřhry. Turnajové jedničky Barbora Krejčíková a Kateřina Siniaková ve finále v Tokiu porazily vítězku dvouhry Belindu Bencicovou a její švýcarskou spoluhráčku Viktoriju Golubicovou 7:5, 6:1. Do sbírky české výpravy tak přibyla osmá medaile a čtvrté zlato po triumfech brokového střelce Jiřího Liptáka, vodního slalomáře Jiřího Prskavce a judisty Lukáše Krpálka.

"Na začátku turnaje od nás zlato všichni očekávali, ale bylo to hrozně těžké. Musely jsme zvládnout složité zápasy. Jsem na nás pyšná. Mám radost, že můžeme přivézt zlato domů," radovala se Siniaková a Krejčíková doplnila: "Upínaly jsme se ke společnému cíli a jsme rády, že jsme splnily svůj úkol. Po deseti natřískaných dnech máme zlato. Najednou mám na krku tohle zlato, které je strašně těžké. Dokázaly jsme to!"

Pětadvacetiletá Krejčíková prožívá báječné měsíce. Před olympiádou vyhrála tři turnaje ve dvouhře včetně grandslamového na Roland Garros, kde triumfovaly i v deblu se Siniakovou. "Já si pořád ještě neuvědomuju, co se stalo. Všechno se děje strašně rychle, povedly se neskutečné věci. Až všechno opadne a najdu chvíli času, všechno mi dojde," řekla.

Zatímco Krejčíková se Siniakovou spolu hrají už čtvrtou sezonu a mají na kontě i tři grandslamové tituly (Wimbledon a dvakrát French Open), Švýcarky se daly dohromady jen kvůli olympiádě. A Krejčíková měla Bencicové co oplácet, neboť Švýcarka se slovenskými kořeny ji v Tokiu vyřadila v osmifinále dvouhry a navíc ve finále porazila Markétu Vondroušovou.

"Chtěly jsme Markétu pomstít. S Belindou se známe, máme ji rády, ale chtěly jsme urvat další zlato pro Česko, pro naši zemi. To bylo to největší, co jsme chtěly. Aby na nás doma lidé mohli být pyšní. Chtěli jsme rozšířit zlatou sbírku pro český tým," řekla Krejčíková.

Bencicová měla v nohách sobotní finále dvouhry s Vondroušovou, v němž dosáhla na zlato až po dvou a půl hodinách, ale ve více než třicetistupňovém tokijském horku to na ní nebylo znát. Švýcarky měly hned brejkbol na 2:0, ale Krejčíková dala v gamu čtyři esa a podání udržela. "Jsem ráda, že mi servis psal. Vyšlo to, že jsme dobře podávaly, držely si servisy, a že se to všechno sešlo. A že jsme prostě vyhrály!" poskočila při rozhovoru radostí.

"Nastoupily jsme hodně nervózní. O to víc se cení, jak jsme se s tím popraly a urvaly první set," řekla Siniaková. Český pár potom prorazil servis Golubicové na 6:5 a Siniaková ukončila set přímým bodem z podání. "Potom už to šlo líp. Začaly jsme tlačit a byly lepší," uvedla Siniaková. "Zlomily jsme to tím, že jsme je na konci prvního setu brejkly a dobře to doservírovaly," řekla Krejčíková.

Češky dobře spolupracovaly, nerozhodily je ani loby švýcarských hráček, na dvorci vládl přehled Krejčíkové. A narůstající převahu dokázaly turnajové jedničky vyčíslit i bodově: hned na začátku druhé sady přišly o servis obě Švýcarky a český pár vedl 3:0.

Následně sice neudržela podání ani Siniaková, ale žádnou zásadní potíž to pro české tenistky nepředstavovalo. Zatímco jejich tři předchozí olympijské zápasy proti dvojicím ze Španělska, Austrálie a Ruska rozhodl až supertie-break, tentokrát druhou sadu jednoznačně ovládly.

Při pátém mečbolu Golubicová podklouzla a míček z její rakety dopadl daleko mimo dvorec. "Hrozně moc jsem to chtěla dohrát, ale zahrála tam super míče. Bára se mě snažila podpořit, že to přijde. Nakonec jsme to zvládly a byla obrovská radost, když už to padlo," řekla Siniaková.

Pod pěti kruhy dosud čeští či českoslovenští tenisté získali dvě zlaté, čtyři stříbrné a osm bronzových medailí. O první zlato se ještě v československé éře postaral Slovák Miloslav Mečíř, vítěz dvouhry při návratu tohoto sportu do olympijského programu v Soulu 1988. Dvě deblová stříbra vybojovaly Jana Novotná a Helena Suková (Soul a Atlanta 1996), třetí přidaly před devíti lety v Londýně Andrea Hlaváčková s Lucií Hradeckou.

Němec Alexander Zverev vyhrál turnaj ve dvouhře. Čtvrtý nasazený hráč ve finále porazil Rusa Karena Chačanova hladce 6:3, 6:1 a tokijský triumf přiřadil ke svému dosud nejcennějšímu úspěchu, titulu z Turnaje mistrů. K tomu ho před třemi lety dovedl jako kouč Ivan Lendl.

Finálový zápas trval jen hodinu a 19 minut. Bronz získal Španěl Pablo Carreňo po sobotní výhře nad světovou jedničkou Novakem Djokovičem.

Čtyřiadvacetiletý Zverev byl ve finále favoritem - jednak kvůli vyššímu nasazení a také vzhledem k semifinálové výhře nad srbským suverénem Djokovičem. Jenže bilanci s Chačanovem měl 2:2 a ruský tenista ovládl oba poslední vzájemné zápasy.

Tentokrát ale vítěz čtyř turnajů okruhu ATP na Zvereva nestačil. V úvodní sadě ztratil 25. hráč světového žebříčku podání dvakrát, v druhé prohrával už 0:5 a často se na sebe po nepovedených úderech zlobil. V celém utkání se Chačanov dopracoval jen k jednomu brejkbolu.

Další měl na dosah v závěrečném gamu, kdy vedl 30:0, jenže pak se zase projevila Zverevova nadvláda. Dvěma přímými body z podání vyrovnal a dvěma voleji finálový zápas s turnajovou dvanáctkou nekompromisně ukončil.

Rusko-německé olympijské finále se hrálo i před 21 lety v Sydney, Tommy Haas tehdy prohrál s Jevgenijem Kafelnikovem v pěti setech. Také Zverev má přitom ruské kořeny, jeho starší bratr Mischa se ještě narodil v Moskvě, on sám už v Hamburku.

Grandslamový titul mu zatím schází, ode dneška je ale v mužském singlu prvním německým olympijským vítězem. Ve dvouhře na OH před ním triumfovala jen Steffi Grafová v Soulu 1988.

Tenis na LOH v Tokiu:

Muži:

Dvouhra - finále:

A. Zverev (4-Něm.) - Chačanov (12-Rus.) 6:3, 6:1.

Ženy:

Čtyřhra - finále:

Krejčíková, Siniaková (1-ČR) - Bencicová, Golubicová (Švýc.) 7:5, 6:1.