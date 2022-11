Krejčíková se Siniakovou jsou ve finále čtyřhry na Turnaji mistryň

Fort Worth (USA) - Tenistky Barbora Krejčíková s Kateřinou Siniakovou si zahrají na Turnaji mistryň o druhý titul za sebou. Obhájkyně loňského vítězství a nasazené jedničky porazily v semifinále lotyšsko-ukrajinský pár Jelena Ostapenková, Ljudmila Kičenoková 7:6, 6:2. Ve finále narazí buď na rusko-belgickou dvojici Veronika Kuděrmětovová, Elise Mertensová, nebo na americko-nizozemskou Desirae Krawczyková, Demi Schuursová.

Šestadvacetileté Češky zvítězily nad nasazenými pětkami i ve třetím letošním utkání. Duel ovládly za hodinu a šestatřicet minut a na turnaji v americkém Fort Worth neztratily stále ani set. Olympijské vítězky z Tokia si při čtvrté účasti na Turnaji mistryň v deblu zahrají finále potřetí. Titul mohou obhájit jako sedmý pár v historii.

"Jsem hrdá, že jsme se znovu dostaly do finále," řekla po utkání na kurtu Siniaková. "Osobně jsem v každém zápase velmi emotivní, bez toho to už nedokážu. Nebyla jsem navíc úplně spokojená se svým výkonem, ale jsme tým. Bára hrála velmi dobře, snažila jsem si jí krýt záda a povedlo se to," doplnila Siniaková.

Vítězky tří letošních grandslamů vstoupily do utkání dobře a po dvou brejcích se ujaly vedení 5:2. Kičenoková si vyžádala zdravotní pauzu a nechala si ošetřit prst levé ruky. Lotyšsko-ukrajinský pár po přestávce odvrátil dva setboly, vyhrál čtyři hry za sebou a set dospěl do zkrácené hry. V ní však Češky uspěly 7:5. Během první sady si pomohly pěti esy.

Krejčíková se Siniakovou využily psychické výhody i v úvodu druhého setu. Brzy získaly další brejk a Kičenoková se za stavu 1:4 nechala znovu ošetřit. Turnajové pětky ještě zabojovaly a snížily, Češkám se ale za stavu 2:4 podařilo odvrátit dva brejkboly a dotáhly duel k postupu.

"Těší mě, jak jsme zatím na turnaji zvládly všechny nepříjemné chvíle a zítra nás čeká ještě jeden zápas," dodala Krejčíková s tím, že pokud Češky finále vyhrají, zatancují si pak i se všemi členy organizačního týmu.

Tenisový Turnaj mistryň ve Fort Worth (tvrdý povrch, dotace 5 milionů dolarů): Čtyřhra - semifinále: Krejčíková, Siniaková (1-ČR) - L. Kičenoková, Ostapenková (5-Ukr./Lot.) 7:6 (7:5), 6:2.