Londýn - Mezinárodní tenisová federace (ITF) vyhlásila dvojnásobné grandslamové vítězky Barboru Krejčíkovou a Kateřinu Siniakovou nejlepším deblovým párem roku. Před měsícem získaly dvaadvacetileté Češky stejné ocenění i od profesionální organizace WTA.

Krejčíková se Siniakovou za sebou mají přelomový rok, v němž postoupily do finále pěti turnajů a získaly dva tituly. Po finálových porážkách v Šen-čenu a Miami triumfovaly mladé Češky na Roland Garros a ve Wimbledonu a po společných juniorských úspěších se zařadily mezi grandslamové šampionky i v seniorské kategorii.

Rok Krejčíková se Siniakovou zakončily na prvním místě světového deblového žebříčku a zahrály si finále Turnaje mistryň. Obě také byly členkami vítězného fedcupového týmu a Siniaková byla hrdinkou pražského finále proti USA poté, co vyhrála obě dvouhry.

Mezi nejlepšími deblistkami v anketě ITF měl český tenis naposledy zastoupení v roce 2011 díky Květě Peschkeové.

"Dostat tuhle cenu je velká čest. Letošní rok byl plný magických okamžiků a to, že jsem se ocitla mezi tolika tenisovými šampiony, pro mě hodně znamená," uvedla na webu ITF Krejčíková a její parťačka doplnila: "Máme z této ceny velkou radost, byla to úžasná sezona. Moc jsme si to užily a už se těšíme na příští rok," řekla Siniaková.

Nejlepším mužským párem byli vyhlášeni Američané Mike Bryan a Jack Sock, kteří se dali dohromady po zdravotních problémech druhého z dvojčat Bryanových Boba a vyhráli Wimbledon, US Open a Turnaj mistrů.