Krejčíková se pokusí na Prague Open zaskočit Halepovou

Praha - Tenistka Barbora Krejčíková se pokusí ve čtvrtečním programu Prague Open o překvapení. Osmá deblistka světa a 118. hráčka dvouhry je v singlové hlavní soutěži turnaje okruhu WTA na antuce na Spartě díky divoké kartě a ve 2. kole se utká se světovou dvojkou Simonou Halepovou z Rumunska.

"Těším se, že si vyzkouším zápas s jednou z nejlepších hráček planety. Nehraju s nimi každý týden. Pro mě to bude obrovské. Připravím se, abych tam byla co nejdéle a co nejvíc ji potrápila," řekla Krejčíková před duelem s Halepovou.

S Halepovou se Krejčíková střetla před čtyřmi lety a v Bukurešti prohrála 1:2 na sety. Rumunka tehdy byla světovou pětkou. Krejčíková dosud neporazila ve dvouhře hráčku z nejlepší třicítky žebříčku. Svůj největší skalp získala právě v Praze, kde v roce 2016 zdolala Slovenku Dominiku Cibulkovou, která tehdy figurovala na 38. místě.

Čtvrteční program (začátky 11:00):

Centrální dvorec: Bouchardová (Kan.) - Zidanšeková (Slovin.), Frechová (Pol.) - Rusová (Niz.), Krejčíková (ČR) - Halepová (1-Rum.), Beguová (Rum.) - Küngová (Švýc.).

Kurt č. 10, 2. zápas: Sorribesová (Šp.) - Siegemundová (Něm.).