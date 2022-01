Krejčíková se po Australian Open posunula na třetí místo světového žebříčku

Melbourne - Tenistka Barbora Krejčíková se po účasti ve čtvrtfinále Australian Open posunula na třetí místo v žebříčku WTA. Šestadvacetiletá hráčka si polepšila o jednu příčku a vyrovnala své osobní maximum.

Krejčíková byla světovou trojkou poprvé loni v listopadu, kdy na této pozici vítězka loňského Roland Garros vydržela jen dva týdny. V pořadí čtyřhry jí patří druhé místo za Kateřinou Siniakovou, se kterou v Melbourne získala titul.

První příčku si ziskem titulu z domácího Australian Open upevnila Ashleigh Bartyová Na druhém místě je Aryna Sabalenková z Běloruska, od které dělí Krejčíkovou 165 bodů.

Čtvrtá je Polka Iga Šwiateková a pátá Karolína Plíšková, která v Melbourne kvůli zlomené ruce nehrála. Poprvé v kariéře se do nejlepší desítky dostala nečekaná finalistka Australian Open Danielle Collinsová. Americká tenistka si polepšila o dvacet míst a je desátá.

Velký propad v žebříčku potkal Karolínu Muchovou, která kvůli potížím s břišním svalem nemohla na úvodním grandslamu sezony obhajovat loňské semifinále. Z 31. místa klesla na 66. příčku.

V čele mužského pořadí k výraznějším změnám nedošlo. Španěl Rafael Nadal, který v Melbourne získal rekordní 21. grandslamový titul, je stále pátý. Vede Srb Novak Djokovič, který kvůli odmítání vakcíny proti koronaviru v Melbourne nestartoval, před poraženým finalistou Daniilem Medveděvem z Ruska.

Tenisové žebříčky ATP k 31. lednu (v závorce předchozí umístění):

Dvouhra: 1. (1.) Djokovič (Srb.) 11.015 b., 2. (2.) Medveděv (Rus.) 10.125, 3. (3.) A. Zverev (Něm.) 7780, 4. (4.) Tsitsipas (Řec.) 7170, 5. (5.) Nadal (Šp.) 6875, 6. (7.) Berrettini (It.) 5278, 7. (6.) Rubljov (Rus.) 4830, 8. (8.) Ruud (Nor.) 4065, 9. (9.) Auger-Aliassime (Kan.) 3923, 10. (10.) Sinner (It.) 3705, ...80. (78.) Veselý 819, 116. (132.) Macháč (oba ČR) 621.

Čtyřhra: 1. (1.) Pavič 10.105, 2. (2.) Mektič (oba Chorv.) 9670, 3. (3.) Salisbury (Brit.) 9440, 4. (4.) Ram (USA) 9213, 5. (5.) Mahut (Fr.) 7690, 6. (6.) Zeballos (Arg.) 7640, 7. (7.) Granollers (Šp.) 7583, 8. (9.) Polášek (SR) 6810, 9. (8.) Herbert (Fr.) 6660, 10. Cabal, Farah (oba Kol.) 5570, ...88. (85.) Jebavý (ČR) 1207.

Finanční žebříček roku (v dolarech): 1. Nadal 2,159.790, 2. Medveděv 1,649.130, 3. Auger-Aliassime 1,034.768, 4. Shapovalov (Kan.) 952.268, 5. Berrettini 906.258, 6. Tsitsipas 878.758, 7. Bautista (Šp.) 662.708, 8. Sinner 656.435, 9. Carreňo (Šp.) 626.291, 10. A. Zverev 555.291, ...79. Macháč (ČR) 118.461.

Tenisové žebříčky WTA k 31. lednu

Dvouhra: 1. (1.) Bartyová (Austr.) 8331 b., 2. (2.) Sabalenková (Běl.) 5698, 3. (4.) Krejčíková (ČR) 5533, 4. (9.) Šwiateková (Pol.) 4456, 5. (5.) Karolína Plíšková (ČR) 4452, 6. (6.) Badosaová 4429, 7. (3.) Muguruzaová (obě Šp.) 4195, 8. (8.) Sakkariová (Řec.) 4071, 9. (7.) Kontaveitová (Est.) 3871, 10. (30.) Collinsová (USA) 3071, ...24. (19.) Kvitová 2110, 39. (41.) Vondroušová 1337, 43. (47) Martincová 1248, 45. (48.) Siniaková 1220, 66. (31.) Muchová 954, 97. (86.) Bouzková (všechny ČR) 758.

Čtyřhra: 1. (1.) Siniaková 8785, 2. (2.) Krejčíková 8460, 3. (3.) Sie Šu-wej (Tchaj-wan) 6344, 4. (4.) Mertensová (Belg.) 6275, 5. (6.) Šibaraová a Aojamaová (obě Jap.) obě 5575, 7. (8.) Šuaj Čang (Čína) 4940, 8. (5.) Dabrowská (Kan.) 4935, 9. (13.) Kuděrmětovová (Rus.) 4550, 10. (9.) Juraková (Chorv.) 4195, ...27. (29.) Hradecká 2705, 28. (32.) Bouzková 2525, 60 (64.) Vondroušová 1452, 62. (58.) Peschkeová 1396, 64. (30.) Strýcová 1370, 85. (82.) Voráčová (všechny ČR) 1110.

Finanční žebříček roku (v dolarech): 1. Bartyová 2,289.320, 2. Collinsová 1,209.616, 3. Krejčíková 727.874, 4. Šwiateková 712.420, 5. Keysová 708.095, 6. Pegulaová (obě USA) 439.400, 7. Cornetová (Fr.) 421.836, 8. Kanepiová (Est.) 408.856, 9. Badosaová 367.795, 10. Siniaková 344.620, ...26. Vondroušová 190.078, 45. Bouzková 146.090, 47. Martincová 145.490, 90. Kvitová 94.250.