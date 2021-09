Krejčíková se musí učit nové věci, aby mohla držet se špičkou krok

New York - Báječný grandslamový rok ukončila tenistka Barbora Krejčíková účastí ve čtvrtfinále US Open. Letošní senzační šampionka antukového Roland Garros se díky strmému posunu do světové špičky dostává do nových situací, které se musí naučit zvládat.

"Jestli chci hrát na nejvyšší úrovni, tak se budu muset podle toho připravovat a zvyknout si na to. Je to velice těžký, ale všechno se dá naučit a překonat. Musím na tom začít pracovat, všechno to jsou nové věci a nové věci chvilku trvají," řekla Krejčíková novinářům.

Před rokem byla pětadvacetiletá tenistka na 117. místě světa a US Open kvůli koronaviru vynechala. O 365 dnů později je světovou devítkou, grandslamovou šampionkou, olympijskou vítězkou ve čtyřhře a má za sebou letos ve dvouhře, deblu a smíšené čtyřhře už 105 zápasů.

Je více sledovaná a na US Open hrála i večerní zápasy. "Nejsem zvyklá hrát večerní zápasy a pro tělo je to hodně náročný. Je nastavený na nějaký rytmus a když máte o půlnoci podat nejlepší výkon a hrát tenis, tak je to náročný. To je potřeba se naučit," zopakovala.

Osmifinále s Garbiňe Muguruzaovou možná i proto končila vyčerpaná a točila se jí hlava. "Když mi pomohli z kurtu, bylo mi strašně. Dostávala jsem křeče a cítila se hrozně. Nikdy jsem nic podobného nezažila," popisovala Krejčíková svůj stav a byla smutná, že ji Španělka poté u sítě obvinila z neprofesionality. "Podívala jsem se na záznam a musím říct, že jsem byla ponížena grandslamovou vítězkou, to bych nikdy nečekala." řekla Krejčíková.

Po utkání s Muguruzaovou, který skončil hodinu a čtvrt po půlnoci, vstávala v poledne. "Šli jsme s trenérem na oběd a pak jsem šla znovu spát," popisovala svůj pondělní program. "Kolem páté jsem začala pracovat s fyziem. Byla jsem tři hodiny na stole a snažil se mě dát do kupy. Pak jsme byli na večeři a šla jsem zase spát, abych byla ready na zápas," uvedla.

V úterním čtvrtfinále proti Bělorusce Aryně Sabalenkové bojovala, ale světové dvojce nestačila a uhrála jen pět her. "Snažila jsem se co nejvíc, ale nádrž je prázdná," konstatovala Češka.

Vyčerpání během turnajů vzhledem k náročném programu pociťovala už na olympiádě v Tokiu i na turnaji v Cincinnati. Bude proto řešit, jak nejlépe regenerovat, aby zátěž zvládala. "Je těžké říct, co přesně udělat, abych dobila baterky. Musím vyzkoušet víc věcí a co bude fungovat, to pak musím častěji dělat. Tady jsem se snažila hodně odpočívat, hodně spát," řekla Krejčíková.

Sezona už se blíží ke konci, ale před Krejčíkovou jsou ještě velké výzvy. "Ještě mě toho čeká docela dost. Základ je si co nejvíc odpočinout, abych se nezranila," uvedla.

Přihlášená je na turnaj v Ostravě, pak je v plánu odsunuté Indian Wells a v listopadu v Praze finále soutěže družstev. "Budu čekat, jestli budu nominovaná," řekla skromně.

Otazník ještě visí nad Turnajem mistryň. Vrchol sezony zatím nemá dějiště ani termín. "Nic o něm nevím, ale ráda bych, aby se hrál, protože se můžu kvalifikovat v singlu i deblu. Bylo by úžasný, kdyby se to podařilo, takže si hodně přeju, aby někde byl," řekla Krejčíková.