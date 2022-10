Krejčíková s Martincovou postoupily v Ostravě do čtvrtfinále, Muchová vypadla

Tenisový turnaj žen WTA Agel Open 2022, 6. října 2022, Ostrava. Anett Kontaveit (EST) - Tereza Martincová (CZE) se raduje z vítězství poté, co její soupeřka odstoupila.

Tenisový turnaj žen WTA Agel Open 2022, 6. října 2022, Ostrava. Anett Kontaveit (EST) - Tereza Martincová (CZE) se raduje z vítězství poté, co její soupeřka odstoupila. ČTK/Ožana Jaroslav

Ostrava - Barbora Krejčíková a Tereza Martincová postoupily na turnaji WTA v Ostravě po zdravotních potížích soupeřek do čtvrtfinále. Krejčíková prošla mezi nejlepší osmičku po odstoupení Švýcarky Belindy Bencicové, Martincové vzdala obhájkyně titulu Anett Kontaveitová z Estonska za stavu 7:6, 1:0 pro českou tenistku. Dohrála naopak Karolína Muchová, jež nestačila na Američanku Caty McNallyovou a podlehla 1:6, 6:3, 1:6.

Loňská dvojnásobná vítězka Roland Garros Krejčíková narazí v pátek na Američanku Alycii Parksovou, která porazila čtvrtou nasazenou Marii Sakkariovou z Řecka 5:7, 7:5, 7:5. Martincová vyzve jednu z Rusek - buď Jekatěrinu Alexandrovovou, nebo Darju Kasatkinovou, jež hrají poslední zápas dne.

Šestadvacetiletá Krejčíková se měla na tvrdém povrchu v Ostravar Aréně utkat s turnajovou šestkou a olympijskou šampionkou Bencicovou pět dní poté, co ji vyřadila v semifinále v Tallinnu. Tehdy ji porazila po třech hodinách a 22 minutách 6:7, 7:6 a 6:2. Brněnská rodačka pak turnaj vyhrála a získala první titul v sezoně. Bencicovou ale do utkání nepustilo zranění levé nohy.

"Je to těžké. Jsem velmi smutná, že nebudu s Belindou hrát. Vždy jsou to mezi námi velké a těsné zápasy," řekla Krejčíková v nahrávce pro WTA. "Pro fanoušky a lidi kolem to mohlo být pěkné. Mrzí mě, že musela odstoupit, ale na druhou stranu jsem ráda, že si v pátek zahraju další utkání před českými fanoušky, kde se cítím skvěle," doplnila Krejčíková.

Dobrou formu prokázala Krejčíková i v prvním kole turnaje WTA v Ostravě, kde porazila Američanku Shelby Rogersovou dvakrát 6:2. Třiadvacátá hráčka světa drží sérii šesti výher.

Jednadvacetiletá Parksová, jíž patří ve světovém žebříčku 144. místo, zažívá po postupu z kvalifikace životní turnaj. Po vyřazení Karolíny Plíškové v prvním kole si dnes připsala i první triumf proti hráčce z Top 10. V duelu se světovou sedmičkou Sakkariovou zaznamenala 15 es a 59 vítězných míčů. Ve čtvrtfinále turnaje WTA si zahraje poprvé.

"Moc ji neznám. Viděla jsem tu jen pár jejích zápasů. Věřím, že na ni s trenérem vymyslíme co nejlepší strategii. Pokusím se udělat vše, co půjde, abych ji porazila," dodala Krejčíková.

Třetí českou čtvrtfinalistkou po Krejčíkové a Petře Kvitové se stala sedmadvacetiletá Martincová. Rodačka z Prahy nad světovou trojkou Kontaveitovou vyhrála první set ve zkrácené hře. Estonka si po něm vyžádala zdravotní pauzu a nechala si ošetřit záda. Poté odehrála ještě jeden game, přišla o servis a utkání vzdala. Martincová s Konteveitovou minulý týden prohrála v Tallinnu.

Olomoucká rodačka Muchová nenavázala na úvodní triumf nad nasazenou sedmičkou Brazilkou Beatriz Haddadovou Maiaovou. Proti 151. hráčce světa McNallyové, která se dostala do hlavní soutěže z kvalifikace, přišla šestkrát o servis. Třikrát jej ztratila v rozhodujícím setu. Dvacetiletá Američanka zahrála 33 vítězných míčů a v další fázi vyzve světovou jedničku Polku Igu Šwiatekovou.

Turnaj žen WTA Agel Open 2022 v Ostravě

(tvrdý povrch, dotace 611.210 eur):

Dvouhra - 2. kolo:

Krejčíková (ČR) - Bencicová (6-Švýc.) bez boje, Martincová (ČR) - Kontaveitová (3-Est.) 7:6 (7:3), 1:0 skreč., McNallyová (USA) - Muchová (ČR) 6:1, 3:6, 6:1, Parksová (USA) - Sakkariová (4-Řec) 5:7, 7:5, 7:5.