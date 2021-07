Krejčíková působí v Londýně klidně a získává si fanoušky

Londýn - Z tenistky Barbory Krejčíkové vyzařuje ve Wimbledonu klid a sebedůvěra. Po nečekaném titulu na antukovém Roland Garros si užívá svoji premiéru na trávě ve Wimbledonu ve dvouhře a v Londýně už postoupila do třetího kola.

V utkání s Andreou Petkovicovou vypadala Krejčíková soustředěně a zároveň uvolněně. Když se Němka dohadovala s rozhodčí, klidně prošla kolem ke své lavičce. Když v obou setech přišla o výhodu brejku, bojovala dál a v koncovkách rozhodla o výhře (7:5, 6:4).

"Nemám co ztratit. Nemám tady žádná očekávání, ani na svoji kariéru nemám žádná očekávání. Všechno, co jsem chtěla, jsem zvládla," řekla Krejčíková novinářům. "Chci se bavit tím, že můžu hrát velké turnaje a konečně si tady zahrát i singla. I ten klid vyzařuje z toho, že neřeším, jestli vyhraju, nebo prohraju. Nějak to dopadne a když je to výhra, je to bonus," uvedla.

Ve dvouhře na trávě se pořád hledá. Je ale překvapená, jak se každým dnem cítí lépe. "Zlepšuje se mi trochu víc a víc pohyb. Vím, co si můžu dovolit a co ne," pronesla.

Je ale opatrná, zvlášť když viděla, jak se letos v All England Clubu zranilo po uklouznutí několik hráčů a hráček. "Ráno jsem z toho měla v hlavě psychický blok," přiznala. Uklidnilo ji, že podruhé za sebou hrála zápas na dvorci číslo tři. "Běhá se mi tam dobře, je to v pohodě."

Svou hrou, vystupováním i příběhem si získává srdce mnoha fanoušků. "Je příjemné, že to lidi vnímají pozitivně a můžu být pro někoho inspirací," uvedla. A i ve Wimbledonu pocítila podporu diváků v hledišti. "Bylo příjemné, když jsem šla servírovat do zápasu, tak řvali c'mon Andy a pak tři c´mon Barbora. Já pak zahrála dobrý první servis. Pomohlo mi, že jsem je slyšela, měla za sebou podporu a vědomí, že mě dotáhnou k vítězství," uvedla Krejčíková.

Přála by si hrát jednou rozhodující zápas ve Fed Cupu před českým obecenstvem. "V kterém vás lidi ženou a dodají extra energii. To by byl sen, kdyby se toto stalo," řekla.

Krejčíková má na kontě čtrnáct vyhraných zápasů ve dvouhře v řadě a sil podle svých slov zatím dost. Pomáhá jí k tomu i spánek. "Usnu na lusknutí prstu. Kdybych si tady lehla, tak do pěti minut spím," řekla na tiskové konferenci. "Plno lidí nechápe, že můžu před zápasem spát, že spím při cestě v letadle, v autě, když jedu. Fakt hodně spím a vyhovuje mi to. Jsem na to zvyklá. Je každého věc, jak si rozvrhne, co mu dělá dobře. Jsem ráda, že jsem našla toto a to mi dělá dobře."

V pátek ji čeká první kolo čtyřhry v páru s Kateřinou Siniakovou a v sobotu zápas o osmifinále dvouhry proti Anastasiji Sevastovové z Lotyšska, 57. hráčce žebříčku WTA.