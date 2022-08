Krejčíková prošla na US Open do 2. kola, další čtyři čeští zástupci vypadli

Česká tenistka Barbora Krejčíková v úvodním kole US Open, 30. srpna 2022 v New Yorku.

Česká tenistka Barbora Krejčíková v úvodním kole US Open, 30. srpna 2022 v New Yorku. ČTK/AP/Charles Krupa

New York - Barbora Krejčíková se stala jedinou českou tenistkou, která postoupila v prvním hracím dni letošního US Open do druhého kola. Obhájkyně loňského čtvrtfinále porazila v úvodu na betonových dvorcích ve Flushing Meadows mexickou kvalifikantku Fernandu Contrerasovou 6:0, 6:4. Cestu za obhajobou titulu zahájil vítězně první tenista světa Rus Daniil Medveděv. Uspěla i domácí Serena Williamsová, která si tak prodloužila loučení s kariérou. V úvodním kole naopak skončili čtvrtý nasazený Stefanos Tsitsipas z Řecka a turnajová sedmička Rumunka Simona Halepová.

Neuspěly naopak Karolína Muchová, jež prohrála s Australankou Ajlou Tomljanovicovou 3:6, 6:7 nebo šestnáctiletá Sára Bejlek, která při svém grandslamovém debutu prohrála s Ruskou Ljudmilou Samsonovovou 3:6, 1:6. Mezi muži dohráli také Jiří Lehečka, jenž nestačil na Christiana Garína z Chile 6:3, 6:7, 5:7, 1:6. Tomáš Macháč zase po více jak čtyřhodinové bitvě s Boticem Van De Zandschulpem prohrál 6:3, 6:7, 1:6, 6:3, 5:7.

Třiadvacátá hráčka světa Krejčíková potvrdila proti o dva roky mladší Contrerasové roli favoritky. V úvodním setu nepovolila své soupeřce ani gem a nadělila Mexičance "kanára".

Ve druhé sadě sice vítězka loňského Roland Garros ztratila třikrát servis, díky čtyřem brejkům ale dovedla duel po hodině a 27 minutách k výhře. Šlo o její sedmé vítězství od návratu po únorovém zranění lokte. Rodačka z Brna vyzve v dalším kole Srbku Aleksandru Kruničovou.

"Myslím, že jsem hrála dobře. První kola jsou vždy těžká a nepříjemná. Měla jsem soupeřku, která tu hrála už tři zápasy a určitě byla dobře rozehraná. Byla jsem ráda, že jsem utkání zvládla takto ve dvou setech a postoupila. Věřím, že mi to pomůže. Mé výkony se zlepšují," řekla po utkání novinářům Krejčíková.

Svou předloňskou osmifinálovou účast na US Open nezopakuje Muchová. Šestadvacetiletá rodačka z Olomouce, která kvůli zdravotním potížím odehrála letos teprve 13. zápas, prohrála s wimbledonskou čtvrtfinalistkou Tomljanovicovou ve dvou setech. V první sadě přišla třikrát o svůj servis, a přestože se ve druhé části zlepšila a podávala za stavu 6:5 na získ sady, svou šanci nevyužila. Tomljanovicová následně vyhrála zkrácenou hru 7:5.

"Byl to hratelný zápas. Nepředvedla jsem ale úplně nejlepší výkon, takže jsem mohla těžko vyhrát. V lepších chvilkách jsem se chytala a doufala, že na to navážu. Jenže se to nepovedlo," uvedla Muchová.

Šestnáctiletá Bejlek se dostala do hlavní soutěže z kvalifikace a proti 35. hráčce světa Samsonovové mohla pouze překvapit. O sedm let starší Ruska však potvrdila stávající formu a vyhrála 11. zápas po sobě. Před US Open vyhrála také na turnajích ve Washingtonu a Clevelandu.

"Pro mě i celý tým znamená to přesto znamená velký úspěch. Zápas jsem si šla užít. Samozřejmě jsem dostala hodně tvrdý oříšek na začátek. Soupeřka vyhrála dva turnaje po sobě a bylo vidět, že je ve velké formě. Neskutečně podávala. Já jsem na kurtu nechala všechno, ale ona bohužel byla lepší," podotkla Bejlek.

Dvacetiletý Lehečka neprošel do druhého kola ani při svém čtvrtém debutu na turnaji "velké čtyřky" Nejvýše postavený český mužský zástupce na turnaji měl duel dobře rozehraný a po zisku první sady podával za stavu 5:3 na vedení 2:0 v zápase. Svůj servis však vzápětí ztratil a Garín dovedl utkání do tie-breaku, kde zvítězil 7:3.

V dalším průběhu pak Lehečka přišel o svůj servis ještě čtyřikrát a po více jak třech hodinách utkání prohrál. Přestože nasbíral deset es, udělal celkem také 66 nevynucených chyb. Šestadvacetiletý Garín narazí v další fázi na turnajovou osmnáctku Australana Alexe de Minaura.

"Myslím, že první dva sety a klidně jsem byl lepším hráčem. Akorát jsem nevyužil situace, které se mi nabídly. Soupeř se necítil dobře, nehrál svůj nejlepší tenis, a cítil, že při mé dobré hře nemá co nabídnout. Bohužel jsem však nebyl schopný tyto situace využít a po mentální i tenisové stránce jsem důležité momenty nezvládl. Škoda, že jsem nebyl schopný vzít tu šanci za pačesy," řekl Lehečka.

US Open skončilo i pro dalšího českého debutanta Macháče. Rodák z Berouna svedl s 22. hráčem světa a loňským čtvrtfinalistou Van De Zandschulpem pětisetovou bitvu, nakonec ale postup nevybojoval. Jeho soupeř si pomohl 17 esy a 68 vítěznými míči. Macháč prohrál po osmi zápasech.

"Kdyby mi ale někdo řekl, že vyhraju challenger a na grandslamu prohraju v hlavní soutěži s Boticem v pěti setech, bral bych to všemi deseti. Jde to až moc dobře a rozhodně toho využiju. Budu makat dál," dodal Macháč.

Medveděv zahájil US Open vítězně, Halepová a Tsitsipas končí

První tenista světa Daniil Medveděv zahájil vítězně cestu za obhajobou titulu na US Open, Američana Stefana Kozlova porazil 6:2, 6:4, 6:0. Uspěla také loňská semifinalistka a světová trojka Maria Sakkariová, která zdolala Tatjanu Mariaovou z Německa 6:4, 3:6, 6:0.

Překvapivě naopak vypadl čtvrtý nasazený Stefanos Tsitsipas, který nestačil na kolumbijského kvalifikanta Daniela Galána. Tomu podlehl 0:6, 1:6, 6:3, 5:7. Končí také dvojnásobná grandslamová vítězka Simona Halepová, jež prohrála s Ukrajinkou Darijou Snigurovou 2:6, 6:0, 4:6.

Šestadvacetiletý rodák z Moskvy Medveděv proti 111. hráči žebříčku ATP Kozlovovi přišel dvakrát o servis, sám ale soupeře "brejknul" osmkrát. V utkání zaznamenal 10 es a v závěrečném setu zaznamenal "kanára".

"Především jsem rád za vítězství. Klíčový byl hlavně servis. Podmínky nebyly vůbec snadné. Je tu hodně vedro a vlhko," řekl Medveděv, jenž zahrál 40 vítězných úderů a udělal pouze 20 nevynucených chyb.

Úřadující šampion, který musel kvůli zákazu startu ruských a běloruských sportovců vynechat Wimbledon, narazí v dalším kole na Francouze Arthura Rinderknecha.

Pátý tenista světa Tsitsipas měl v duelu kolumbijským kvalifikantem Galánem mizerný start. Prohrál úvodních 11 her za sebou a poté, co v prvním setu obdržel kanára, ve druhé sadě získal jediný game až v samotném závěru. Ve třetím setu sice čtyřiadvacetiletý Řek vykřesal naději na obrat, následně ale prohrál čtvrtou sadu 5:7 a turnaj pro něj skončil.

Semifinalista letošního Australian Open zaznamenal nejhorší grandslamový výsledek v sezoně a potvrdil, že se mu na betonových dvorcích příliš nedaří. Nejdále se zde dostal vloni a předloni do třetího kola. Naposledy vypadl v New Yorku v prvním kole v roce 2019.

Šestadvacetiletý Galán, který v hlavní části US Open debutuje, si postupem do 2. kola vylepšil své turnajové maximum. Zde narazí na Australana Jordana Thompsona.

Postupuje vítěz z roku 2012 Brit Andy Murray, který porazil 24. nasazeného Argentince Francisca Cerúndola 7:5, 6:3, 6:3. Pětatřicetiletý Murray zabojuje o první postup do třetího kola US Open po šesti letech.

První výhru ve Flushing Meadows slaví Sebastian Korda. Syn bývalého českého tenisty Petra Kordy porazil i díky 12 esům Argentince Facunda Bagnise 5:7, 7:6, 7:5, 6:1. Do druhého kola US Open proklouzl na třetí pokus.

Velký obrat zinscenoval po skoro čtyřhodinové bitvě Tim Van Rijthoven. Pětadvacetiletý Nizozemec prohrál proti Číňanovi Čang Č'-čen úvodní dva sety 3:6 a 6:7 a ve třetí sadě odvrátil sedm mečbolů. Tie-break pak vyhrál 11:9 a v dalších dvou sadách triumfoval 6:1, 6:4. Van Rijthoven narazí v dalším kole na finalistu Roland Garros Caspera Ruuda, jenž porazil Brita Kylea Edmunda 6:3, 7:5, 6:2.

Jako první Číňan vyhrál v takzvané "open éře" zápas na US Open Wu I-ping. Dvaadvacetiletý vítěz newyorské juniorky z roku 2017, jenž prošel do hlavní soutěže z kvalifikace, překvapil 31. nasazeného Gruzínce Nikoloze Basilašviliho a zvítězil 6:3, 6:4, 6:0.

Sedmadvacetiletá aténská rodačka Sakkariová se na betonových dvorcích v New Yorku dostala přes první kolo pošesté za sebou. Nasazená trojka oplatila o osm let starší soupeřce vyřazení z Wimbledonu, kde s ní prohrála ve 3. kole. První set řecká tenistka otočila ze stavu 1:4, pak Mariaová vyrovnala, ale ve třetí sadě nedala Sakkariová semifinalistce z travnatého grandslamu šanci a nadělila jí "kanára".

Obrat se naopak nepovedl turnajové sedmičce Halepové. Bývalá první hráčka světa, která před dvěma týdny vyhrála turnaj v Torontu a patřila k favoritkám US Open, prohrála se 124. tenistkou žebříčku Snigurovou.

Dvacetiletá Ukrajinka zaznamenala při grandslamovém debutu první vítězství na okruhu WTA a věnovala ho své zemi, která čelí vojenské invazi ze strany Ruska. "Samozřejmě, že tento zápas je pro celou Ukrajinu, mou rodinu a všechny fanoušky, kteří mě podporovali," řekla Snigurová na kurtu a neubránila se při aplausu fanoušků na stadionu Louise Armstronga slzám. "Ke konci jsem byla hodně nervózní, ale teď jsem velmi šťastná. Jinak to ani komentovat nemohu," doplnila Snigurová.

Pokračuje finálová přemožitelka Petry Kvitové z turnaje v Cincinnati Caroline Garciaová, jež porazila hráčku z kvalifikace Kamillu Rachimovovou 6:2, 6:4. Osmadvacetiletá Francouzka, které patří v žebříčku WTA 17. místo, vybojovala devátou výhru za sebou. V dalším kole narazí na jinou Rusku Annu Kalinskou.

Nezaváhala ani šampionka turnaje z roku 2019 Bianca Andreescuová. Dvaadvacetiletá Kanaďanka zvítězila nad Francouzkou Harmony Tanovou 6:0, 3:6, 6:1. Brazilka Beatriz Haddadová Maiaová deklasovala za hodinu Chorvatku Anu Konjuhovou dvakrát 6:0.

Grandslamový debut na US Open se vydařil Elizabeth Mandlikové. Dcera bývalé české tenistky Hany Mandlíkové coby majitelka divoké karty otočila duel proti 81. hráčce světa Tamaře Zidanšekové. Čtyřiadvacetiletou Slovinku zdolala 5:7, 7:6, 6:4.

Williamsová si prodloužila loučení, postoupila do 2. kola

Americká tenistka Serena WIlliamsová, která se na grandslamovém US Open může ve čtyřiceti letech rozloučit se svou profesionální kariérou, postoupila na betonových dvorcích ve Flushing Meadows do 2. kola. Vítězka 23 grandslamových titulů porazila za ovací domácích fanoušků Danku Koviničovou z Černé Hory dvakrát 6:3 a zahraje si ve dvouhře minimálně ještě jeden zápas. V dalším kole narazí na světovou dvojku Anett Kontaveitovou z Estonska.

"Chtěla jsem ze sebe vydat to nejlepší. Na tomto hřišti se navíc cítím vždy tak sebevědomě," řekla Williamsová po utkání na kurtu. "To, že tu mohu být, pro mě hodně znamená," doplnila.

Šestinásobnou vítězku US Open na kurtu Arthura Ashe podpořili v hledišti bývalý americký prezident Bill Clinton, herec Hugh Jackman nebo bývalý boxer Mike Tyson. Nechyběl ani její manžel a čtyřletá dcera Alexis Olympie.

Proti osmdesáté hráčce světa Koviničové začala Williamsová utkání rozpačitě a po dvou ztracených servisech prohrávala brzy 2:3. Následně však Američanka vyhrála další čtyři hry po sobě a získala první set ve svůj prospěch.

Ve druhé sadě už americká hvězda udržela stoprocentní úspěsnost svého podání a svou soupeřku opět dvakrát "brejkla. Po hodině a 42 minutách si tak mohla vychutnat aplaus více jak 23 tisíc fanoušků v hledišit. Navzdory šesti dvojchybám zaznamenala v utkání devět es a 23 vítězných úderů.

Tenisový turnaj US Open v New Yorku

(tvrdý povrch, dotace 60 milionů dolarů):

Muži:

Dvouhra - 1. kolo:

Van de Zandschulp (21-Niz.) - Macháč (ČR) 3:6, 7:6 (7:3), 6:1, 3:6, 7:5, Garín (Chile) - Lehečka (ČR) 3:6, 7:6 (7:3), 7:5, 6:1, Medveděv (1-Rus.) - Kozlov (USA) 6:2, 6:4, 6:0, Galán (Kol.) - Tsitsipas (4-Řec.) 6:0, 6:1, 3:6, 7:5, Ruud (5-Nor.) - Edmund (Brit.) 6:3, 7:5, 6:2, Auger-Aliassime (6-Kan.) - Ritschard (Švýc.) 6:3, 6:4, 3:6, 6:3, Holt (USA) - Fritz (10-USA) 6:7 (3:7), 7:6 (7:1), 6:3, 6:4, Carreňo-Busta (12-Šp.) - Thiem (Rak.) 7:5, 6:1, 5:7, 6:3, Berrettini (13-It.) - Jarry (Chile) 6:2, 6:3, 6:3, Wolf (USA) - Bautista (16-Šp.) 6:4, 6:4, 6:4, De Minaur (18-Austr.) - Krajinovič (Srb.) 7:5, 6:2, 6:3, A. Murray (Brit.) - F. Cerúndolo (24-Arg.) 7:5, 6:3, 6:3, Chačanov (27-Rus.) - Kudla (USA) 3:6, 6:1, 6:2, 6:2, Paul (29-USA) - Zapata (Šp.) 4:6, 6:3, 2:6, 6:0, 7:5, Fuscovics (Maď.) - Cressy (30-USA) 6:7 (4:7), 7:5, 5:1 skreč, Wu I-ping (Čína) - Basilašvili (31-Gruz.) 6:3, 6:4, 6:0, Davidovich (Šp.) - Nišioka (Jap.) 6:3, 7:5, 6:3, Tabilo (Chile) - Majchrzak (Pol.) 6:1, 6:4, 6:7 (3:7), 6:1, Rinderknech - Halys (oba Fr.) 4:6, 7:6 (7:4), 6:3, 6:2, Korda (USA) - Bagnis (Arg.) 5:7, 7:6 (7:3), 7:5, 6:1, Van Rijthoven (Niz.) - Čang Č'-čen (Čína) 3:6, 6:7 (4:7), 7:6 (11:9), 6:1, 6:4, Nava (USA) - Millman (Austr.) 7:6 (9:7), 4:6, 7:6 (7:4), 1:6, 6:1, Moutet (Fr.) - Wawrinka (Švýc.) 6:4, 7:6 (9:7), skreč, Grenier (Fr.) - Etcheverry (Arg.) 4:6, 6:2, 6:3, 6:4, Borges (Portug.) - Shelton (USA) 7:6 (8:6), 3:6, 7:6 (7:5), 6:7 (8:10), 6:3, Monteiro (Braz.) - Molčan (SR) 6:4, 4:6, 6:4, 6:1, Bublik (Kaz.) - Gaston (Fr.) 6:4, 6:4, 6:4, Thompson (Austr.) - Sonego (It.) 2:6, 1:6, 6:2, 6:4, 6:4, Draper (Brit.) - Ruusuvuori (Fin.) 6:4, 6:3, 6:3, Cachín (Arg.) - Bedene (Slovin.) 6:4, 6:3, 5:7, 1:6, 7:6 (10:6).

Ženy:

Dvouhra - 1. kolo:

Krejčíková (23-ČR) - Contrerasová (Mex.) 6:0, 6:4, Tomljanovicová (Austr.) - Muchová (ČR) 6:3, 7:6 (7:5), Samsonovová (Rus.) - Bejlek (ČR) 6:3, 6:1, Kontaveitová (2-Est.) - Cristianová (Rum.) 6:3, 6:0, Sakkariová (3-Řec.) - Mariaová (Něm.) 6:4, 3:6, 6:0, Džábirová (5-Tun.) - Brengleová (USA) 7:5, 6:2, Snigurová (Ukr.) - Halepová (7-Rum.) 6:2, 0:6, 6:4, Dartová (Brit.) - Kasatkinová (10-Rus.) 7:6 (10:8), 1:6, 6:3, Gauffová (12-USA) - Jeanjeanová (Fr.) 6:2, 6:3, Haddadová Maiaová (15-Braz.) - Konjuhová (Chorv.) 6:0, 6:0, Garciaová (17-Fr.) - Rachimovová (Rus.) 6:2, 6:4, Kuděrmětovová (18-Rus.) - Vekičová (Chorv.) 7:5, 6:3, Keysová (20-USA) - Jastremská (Ukr.) 7:6 (7:3), 6:3, Rodinová (Rus.) - Trevisanová (27-It.) 7:5, 6:1, Riskeová-Amritrajová (29-USA) - Yuová (USA) 6:2, 6:4, Kalinská (Rus.) - Petersonová (Švéd.) 6:4, 6:3, Osoriová (Kol.) - Liová (USA) 1:6, 6:3, 6:1, Andreescuová (Kan.) - Tanová (Fr.) 6:0, 3:6, 6:1, Gálfiová (Maď.) - Párrizasová (Šp.) 6:4, 6:3, Zanevská (Belg.) - Vandewegheová (USA) 6:1, 7:5, Giorgiová (It.) - Bondárová (Maď.) 4:6, 6:3, 6:1, Mandliková (USA) - Zidanšeková (Slovin.) 5:7, 7:6 (7:3), 6:4, Marinová (Kan.) - Frechová (Pol.) 6:2, 6:3, Čang Šuaj (Čína) - Teichmannová (30-Švýc.) 6:4, 6:2, Rogersová (31-USA) - Rusová (Niz.) 3:6, 6:3, 6:4, Wang Si-jü (Čína) - Parryová (Fr.) 5:7, 6:3, 6:3, Ruseová (Rum.) - Savilleová (Austr.) 3:6, 6:2, 6:4, Schmiedlová (SR) - Podoroská (Arg.) 6:3, 6:2, S. Williamsová (USA) - Koviničová (Č. Hora) 6:3, 6:3, Kruničová (Srb.) - Avanesjanová (Rus.) 6:4, 6:4, Kužmová (SR) - Sorribesová (Šp.) 6:3, 6:4.