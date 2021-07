Krejčíková prohrála v osmifinále Wimbledonu s Bartyovou

Londýn - V osmifinále Wimbledonu skončila patnáctizápasová vítězná série tenistky Barbory Krejčíkové. Vítězka Roland Garros dnes nestačila v boji o čtvrtfinále na londýnské trávě na světovou jedničku Ashleigh Bartyovou a s Australankou prohrála 5:7, 3:6.

Před Wimbledonem vyhrála Krejčíková turnaj ve Štrasburku, kde získala premiérový titul ve dvouhře na okruhu WTA, a poté kralovala na pařížské antuce, kde navíc ovládly s Kateřinou Siniakovou i čtyřhru.

Pětadvacetiletá Krejčíková hrála letos poprvé na trávě v All England Clubu dvouhru v hlavní soutěži a premiérově byla na grandslamu mezi nasazenými. Z pozice turnajové čtrnáctky vyhrála tři zápasy a ve světovém žebříčku by se mohla posunout z patnáctého na třinácté místo.

Plíšková postoupila ve Wimbledonu poprvé do čtvrtfinále

Tenistka Karolína Plíšková si zahraje poprvé čtvrtfinále Wimbledonu. Osmá nasazená dnes porazila na londýnské trávě Rusku Ljudmilu Samsonovovou 6:2, 6:3.

Osmifinále má před sebou i turnajová devatenáctka Karolína Muchová, která se utká se Španělkou Paulou Badosaovou.

Plíšková zvládla zápas se Samsonovovou za hodinu a čtvrt. S Ruskou, která vyhrála deset zápasů na trávě v řadě, měla problém jen v úvodu. Po ztrátě servisu prohrávala 1:2, ale otočila na 6:2. I ve druhém setu šla rychle do vedení a i za pomoci deseti es zápas jistě dokončila.

Ve čtyřech zápasech neztratila Plíšková v turnaji ani set. Ve čtvrtfinále narazí na vítězku utkání mezi Madison Keysovou z USA a Švýcarkou Viktorijí Golubicovou.

Při předešlých devíti startech v All England Clubu vypadla Plíšková poprvé v prvním kole, pak pětkrát ve druhém a následně dvakrát v osmifinále. Minimálně do čtvrtfinále nyní postoupila již na všech grandslamech, nejdále došla do finále US Open 2016.

Sabalenková si ve Wimbledonu zahraje první grandslamové čtvrtfinále

Čtvrtá tenistka světa Běloruska Aryna Sabalenková si ve čtvrtém kole Wimbledonu poradila 6:3, 4:6 a 6:3 s Jelenou Rybakinovou z Kazachstánu. Turnajová dvojka si tak poprvé v kariéře zahraje grandslamové čtvrtfinále.

Třiadvacetiletá Sabalenková proti Rybakinové nastoupila potřetí v kariéře a stejně jako letos v Abú Zabí a předloni ve Wu-chanu potřebovala na výhru tři sety. Její další soupeřkou bude Tunisanka Ons Džabúrová, která otočila zápas s Igou Šwiatekovou z Polska.

Džabúrová ztratila první set 5:7, pak ale loňskou vítězku Roland Garros porazila dvakrát 6:1. Šestadvacetiletá Tunisanka je první arabskou hráčkou ve čtvrtfinále Wimbledonu od Egypťana Ismaila El Šafaje v roce 1974.

Dlouhé čekání ukončil v soutěži mužů i Matteo Berrettini, který si poradil 6:4, 6:3 a 6:1 s Iljou Ivaškou z Běloruska a do čtvrtfinále v All England Clubu prošel jako první Ital po 23 letech. Devátý hráč světa napodobil Davide Sanguinettiho, který v roce 1998 ve čtvrtfinále vypadl.

Tenisový Wimbledon v Londýně

(tráva, dotace 35 milionů liber)

Muži:

Dvouhra - 4. kolo:

Berrettini (7-It.) - Ivaška (Běl.) 6:4, 6:3, 6:1.

Junioři:

Dvouhra - 1. kolo:

Donald (ČR) - Mayo (USA) 7:6 (7:5), 6:7 (5:7), 6:4.

Ženy:

Dvouhra - 4. kolo:

Karolína Plíšková (8-ČR) - Samsonovová (Rus.) 6:2, 6:3, Sabalenková (2-Běl.) - Rybakinová (18-Kaz.) 6:3, 4:6, 6:3, Džabúrová (21-Tun.) - Šwiateková (7-Pol.) 5:7, 6:1, 6:1, Bartyová (1-Austr.) - Krejčíková (14-ČR) 7:5, 6:3..

Čtyřhra - 3. kolo:

Bouzková, Hradecká (16-ČR) - Gračevová, Kalašnikovová (Rus.(Gruz.) 6:1, 6:3.

Smíšená čtyřhra - 2. kolo:

Peschkeová, Krawietz (9-ČR/Něm.) - Kosťuková, Purcell (Ukr./Austr.) bez boje.

Juniorky:

Dvouhra - 1. kolo:

Bejlek (ČR) - Oluwadareová (Brit.) 6:2, 6:3.