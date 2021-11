Krejčíková prohrála na úvod Turnaje mistryň s Kontaveitovou

Guadalajara (Mexiko) - Tenistka Barbora Krejčíková vstoupila do svého premiérového Turnaje mistryň porážkou. Vítězka Roland Garros dnes podlehla Estonce Anett Kontaveitové v zahajovacím utkání turnaje v mexické Guadalajaře 3:6 a 4:6.

Ve stejné skupině zvané Teotihuacán je i Karolína Plíšková, která se střetne se Španělkou Garbiňe Muguruzaovou. Utkání začne ve čtvrtek ve 2:30 SEČ.

"Byl to můj první zápas a myslela jsem, že to bude lepší. Nebylo to moc dobré," řekla Krejčíková na on-line tiskové konferenci. "Ona hrála solidně, výborně podávala a každý set rozhodl jen jeden brejk. Věřím, že se zlepším. Snažím se najít pozitiva. Mám před sebou ještě minimálně dalších pět zápasů, na to se soustředím a chci si to užít, i když to dnes nevyšlo," dodala Krejčíková, která vedle dvouhry hraje i deblový turnaj s Kateřinou Siniakovou.

Světová trojka a druhá nasazená Krejčíková se od začátku "prala" s nezvyklými vysokohorskými podmínkami, na které si zvykala jen pár dnů. V utkání udělala na sebe nezvykle vysoký počet nevynucených chyb (34) a míče často posílala daleko do autu.

V prvním setu přišla o podání po dvojchybě ve čtvrté hře. Druhou sadu začala po dvojchybě a dvakrát trefené síti ztraceným servisem a šanci na obrat nedostala. Estonka, mimo jiné letošní vítězka z Ostravy, nepovolila české tenistce během 75 minut žádný brejkbol.

"Podmínky jsou obtížné, mám před sebou ještě hodně zápasů. Je to složité. Před pár dny jsem hrála v hale v Evropě a teď jsem tady, to je opravdu náročné," řekla Krejčíková, která byla minulý týden jedničkou českého týmu v Poháru Billie Jean Kingové v Praze. Do Mexika přiletěla v neděli.

Do hlediště si na úvodní duel soutěže příliš fanoušků cestu nenašlo. Guadalajara pro letošek nahradila na poslední chvíli čínský Šen-čen a Turnaj mistryň se koná po roční pauze. Hraje se v nadmořské výšce přes 1500 metrů a poprvé po 11 letech pod širým nebem.

Turnaj mistryň v Guadalajaře

(tvrdý povrch, dotace 5 milionů dolarů):

Skupina Teotihuacán:

Kontaveitová (8-Est.) - Krejčíková (2-ČR) 6:3, 6:4.