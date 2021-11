Krejčíková prohrála na Turnaji mistryň i s Muguruzaovou

Guadalajara (Mexiko) - Tenistka Barbora Krejčíková prohrála na Turnaji mistryň i svůj druhý zápas ve dvouhře. Nasazená dvojka v mexické Guadalajaře podlehla Španělce Garbiňe Muguruzaové 6:2, 3:6 a 4:6, ale stále může postoupit ze skupiny do semifinále.

Letošní vítězka Roland Garros Krejčíková musí v závěrečném utkání skupiny porazit v neděli Karolínu Plíškovou ve dvou setech a doufat, že Muguruzaová nezíská set s Anett Kontaveitovou. Estonka má po výhrách nad oběma českými tenistkami již jistou účast v semifinále.

"Myslím, že zápas byl dobrý a fakt mi to uteklo jenom o kousek. Přišlo mi, že jsem neměla štěstí v důležitých momentech. Když jsme se tahaly při jejím servisu, tak mi to najednou trefila na lajnu nebo do rožku. Byla akorát šťastnější, ale moje představení bylo dobré," řekla Krejčíková.

Duel s Muguruzaovou rozehrála nadějně. Od stavu 1:2 získala pět her v řadě a vyhrála úvodní set. Ve druhém se Španělka zlepšila v obraně a dobře returnovala. Krejčíková jeden brejk smazala, ale na druhý z osmého gamu už reagovat nedokázala. "Hlavně na začátku druhého setu, tam se to celý lámalo. Kdyby se mi to dobře sešlo a zahrála jsem údery, jak jsem potřebovala, tak by žádný třetí set nebyl," řekla pětadvacetiletá Krejčíková.

Třetí set rozhodla třetí hra. Krejčíková odvrátila pět brejkbolů, ale při šestém o servis přišla. Šanci na zisk podání Muguruzaové nedostala a prohrála za dvě hodiny a deset minut. "Když dobře podává, je to proti ní velmi těžké, obzvlášť tady v těchto těžkých podmínkách. Snažila jsem se najít způsob, jak vyhrát, odehrála jsem velmi dobrý zápas," řekla Krejčíková.

V prvním utkání podlehla Krejčíková ve dvou setech Kontaveitové. Získaný set ji udržel ve hře o semifinále. "Je to určitě dobrý, že je dál šance, ale moc nad tím nepřemýšlím. Jdu na zápasy s tím, že chci podat co nejlepší výkon a vyhrát. Takto se snažím a budu makat, abych tu šanci proměnila, aby se to třeba podařilo. Těším se, že si zahraju další zápas, možná zápasy," řekla.

S Plíškovou se střetla v minulosti na mezinárodní scéně dvakrát a nezískala ani set. Naposledy proti sobě hrály před třemi lety na Roland Garros. "Zajímá mě, jak jsem se od té doby zlepšila, kde je můj level a jak se zvládnu poprat s její hrou. Bude to dobrá bitva," uvedla Krejčíková.

Jejich duel bude i bojem o českou jedničku. "Soustředím se na zápas, na svůj nejlepší výkon a věřím, že se mi to povede. Ostatní věci neřeším, je to zbytečný," řekla Krejčíková, kterou před zápasem s Plíškovou ještě čeká další utkání čtyřhry v páru s Kateřinou Siniakovou.

Tenisový Turnaj mistryň v Guadalajaře (tvrdý povrch, dotace 5 milionů dolarů):

Dvouhra:

Skupina Teotihuacán:

Muguruzaová (6-Šp.) - Krejčíková (2-ČR) 2:6, 6:3, 6:4.

Tabulka:

1. Kontaveitová 2 2 0 4:0 2. Muguruzaová 2 1 1 3:3 3. Plíšková 2 1 1 2:3 4. Krejčíková 2 0 2 1:4

Čtyřhra:

Skupina Tenochtitlán:

Aojamaová, Šibaharaová (2-Jap.) - Melicharová, Schuursová (4-USA/Niz.) 6:4, 7:6 (7:5), Klepačová, Juraková (7-Slovin./Chorv.) - Stosurová, Čang Šuaj (5-Austr./Čína) 6:7 (10:12), 7:6 (7:4), 10:5.

Tabulka:

1. Aojamaová, Šibaharaová 2 2 0 4:0 2. Melicharová, Schuursová 2 1 1 2:2 3. Stosurová, Čang Šuaj 2 1 1 2:3 4. Juraková, Klepačová 2 0 2 1:4