Krejčíková prohrála, duel s Němkami rozhodne čtyřhra

Praha - Tenistka Barbora Krejčíková nepřidala vítězný bod českého týmu v utkání Poháru Billie Jean Kingové s Německem. Světová trojka prohrála v pražské O2 areně při své premiéře ve dvouhře v týmové soutěži bitvu s Angelique Kerberovou 7:6, 0:6 a 4:6. Stav utkání skupiny D je 1:1 na zápasy a o vítězkách rozhodne závěrečná čtyřhra.

V první dvouhře uspěla Markéta Vondroušová. Stříbrná olympijská medailistka si v souboji dvojek poradila s Andreou Petkovicovou 6:1 a 6:3.

Do čtyřhry byly nahlášeny olympijské vítězky Kateřina Siniaková s Krejčíkovou, kterou však nahradí Lucie Hradecká. Krejčíková si nechávala v utkání s Kerberovou dvakrát ošetřovat pravé lýtko. Němky nahlásily dvojici Jule Niemeierová, Anna-Lena Friedsamová.

Dvaadvacetiletá Vondroušová hned na úvod vzala Petkovicové podání, pak sice přišla o svůj servis, ale jinak na kurtu dominovala. Tradičně dobře četla hru, soupeřku rozebírala a k oblíbeným kraťasům přidala i přesný lob či eso. "Kraťasy byly dobré a celkově nemám nějakou šablonu hru, spíš hraju intuitivně, co cítím," řekla. Set získala po dvojchybě soupeřky.

Před druhou sadou si plácla s kapitánem Pálou a pokračovala v nastoleném tempu. Rychle vedla 3:0 a opírala se o výborné podání, dala i dvě esa v gamu. "Podání mě taky drželo," uvedla. Bez zaváhání dovedla utkání do vítězného konce. Petkovicová měla v závěru v očích slzy. "Bojovala do posledního míče, nic mi nedala zadarmo. Hrála jsem dobře a bylo důležité, že jsem to udržela v hlavě," řekla Vondroušová, který vyhrála svoji čtvrtou dvouhry v soutěži z pěti duelů.

"Chtěla jsem moc vyhrát a musím říct, že jsem byla před zápasem hrozně nervózní, ale po pár gamech to ze mě opadlo. Hrála jsem svoji hru, snažila se jsem co nejvíc a užívala jsem si to. Jsem nadšená, že jsem to zvládla a takhle to dopadlo," řekla Vondroušová na kurtu.

Vítězka Roland Garros Krejčíková začala skvěle a vedla 3:0, ale náskok neudržela a v dlouhých výměnách najednou ztrácela. Za pomoci publika bojovala a postupně odvrátila odvážně tři setboly - první za stavu 4:5, další dva o dva gamy později. Vynutila si tie-break, v kterém stejně jako v sadě neudržela vedení 3:0, ale nakonec set získala po dvojchybě Kerberové.

Druhý set začala Krejčíková špatně, zhoršil se její pohyb a chybovala. Viditelně bojovala se zdravotními problémy, nedobíhala míče a ve druhé sadě dostala "kanára". Poté se nechala ošetřit. "Nešlo mi odrazit se, bolí mě ten vnitřek," říkala fyzioterapeutovi Pavlu Kovačovi na kurtu.

V rozhodující třetí sadě prohrávala 1:3, ale bojovností dokázala vyrovnat na 3:3 a vyslechla si dlouhé ovace publika. Bývalá jednička Kerberová ale vracela neúnavně jeden míč za druhým, Češka kazila a přišla o podání na 3:4. Za stavu 4:5 ještě měla brejkbol, aby utkání prodloužila, ale Němka poslala míč na lajnu a vzápětí Krejčíková utkání ztratila.

V úterý se Němky střetnou se Švýcarskem. České tenistky čeká druhý souboj skupiny se Švýcarkami ve čtvrtek od 17:00. Ze skupiny postoupí do pátečního semifinále jen vítězky.

ČR - Německo 1:1 po dvouhrách

Vondroušová - Petkovicová 6:1, 6:3, Krejčíková - Kerberová 7:6 (7:5), 0:6, 4:6.