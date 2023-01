Krejčíková při čekání na zápas snědla čtyři mísy těstovin a cítí, že se zlepšuje

Melbourne - Tenistka Barbora Krejčíková si postupu do 3. kola Australian Open přes Francouzku Claru Burelovou vážila, jméno další soupeřky ale od českých novinářů v Melbourne znát nechtěla. Obhájkyně loňského čtvrtfinále zdolala hráčku z kvalifikace 6:4, 6:1 a poradila si také s dlouhým odkladem kvůli deštivému počasí. Před dvouhrou s Ukrajinkou Anhelinou Kalininovou vyhlíží čtvrteční start ve čtyřhře s Kateřinou Siniakovou, s níž obhajuje v Austrálii titul.

"Mám obrovskou radost, že se mi to povedlo a že jsem zápas odehrála takhle dobře a poměrně rychle. Čekání bylo náročné. Jsme tu od 8:30 ráno, ale stálo to za to. Jsem ráda, že jsem se na kurt dostala a předvedla solidní výkon," řekla Radiožurnálu Krejčíková.

Sedmadvacetiletá rodačka z Brna nastoupila kvůli odkladům s více než šestihodinovým zpožděním. "Každý to tráví jinak. Já jsem měla čtyři mísy těstovin, protože jsem nevěděla, ve který čas budu hrát. Vždy jsem se najedla, pak jsem měla jít, nešly jsme, tak jsem se musela zase najíst. Jinak jsem spací typ, takže jsem hodně spala. Docela to uteklo," popsala s úsměvem turnajová dvacítka.

V duelu s Burelovou vždy ztratila úvodní servis, pokaždé se ale zvládla vrátit. V prvním setu se dostala ze stavu 0:2 na 5:2, ve druhé sadě zase vyhrála od stavu 0:1 zbývajících šest her po sobě.

"Doufám, že se do toho dostávám a budu se s dalším kolem zlepšovat. I když dnes byly náročné podmínky, hrála jsem dobře. Po prvních dvou prohraných gamech jsem se rozjela a druhý set pak kontrolovala," uvedla Krejčíková.

V boji o osmifinále vyzve Ukrajinku Kalininovou, která dnes vyřadila jinou Češku Petru Kvitovou. S o dva roky mladší soupeřkou hrála jedinkrát před pěti lety v kvalifikaci na French Open. Tehdy Krejčíková zvítězila 2:1 na sety.

Dvojnásobná vítězka předloňského Roland Garros ale jméno soupeřky po utkání znát nechtěla. "Neříkejte mi, s kým hraju. Nechci to vědět. Nikdy se na pavouka nekoukám, jen mi bylo řečeno, že jsem v horní půlce a začínám v pondělí. To bylo všechno, co mi trenér řekl," citoval Krejčíkovou web Tenisový svět.

Jako první ji čeká debl se Siniakovou, s níž zaútočí na Australian Open na druhý titul po sobě. "Beru to prostě zápas od zápasu. Zítra s tou další soupeřkou nehraju, takže nad tím nechci přemýšlet už dnes. Jsem ráda, že jsem vyhrála tohle kolo a chci si tu dnešní výhru užít a mít z ní radost. Spíš se soustředím na zítřejší čtyřhru. Dneska se budeme bavit o soupeřkách na debla," dodala Krejčíková.