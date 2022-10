Krejčíková postoupila v Ostravě do semifinále, Kvitová s Martincovou končí

Ostrava - Barbora Krejčíková postoupila jako jediná z českých tenistek do semifinále turnaje Agel Open v Ostravě. Američanku Alycii Parksovou, která překvapivě vyřadila Karolínu Plíškovou či světovou sedmičku Řekyni Marii Sakkariovou, porazila 7:6, 6:3. Vítězka předchozího turnaje WTA v Tallinnu Krejčíková se utká o druhé finále za sebou s Jelenou Rybakinovou z Kazachstánu, která zdolala Petru Kvitovou 7:6, 6:4.

Do semifinále se nedostala ani Tereza Martincová, která nestačila na Rusku Jekatěrinu Alexandrovovou a podlehla jí 1:6, 6:4, 1:6. Alexandrovová vyzve v sobotu světovou jedničku Igu Šwiatekovou z Polska. Jednadvacetiletá vítězka tří grandslamů porazila Američanku dvakrát 6:4 a připsala si 59. vítězství v sezoně a deváté po sobě.

Šestadvacetiletá Krejčíková vyhrála sedmý zápas po sobě. Proti 144. hráčce světa Parksové, která se probojovala do hlavní soutěže z kvalifikace a ve čtvrtfinále turnaje WTA byla poprvé, uspěla za hodinu a 46 minut. Jednadvacetiletá rodačka z Atlanty udělala devět dvojchyb, nepomohlo jí ani šest es.

"Byl to těžký zápas, jelikož jsem ji moc neznala. Nikdo z nás. Měla jsem štěstí, že jsem se na oba její zápasy dívala a věděla, co mám plus minus čekat. Bylo to o maličkostech. Jsem ráda, že se mi to povedlo a postoupila jsem dál," řekla Krejčíková na tiskové konferenci.

Obě hráčky si v úvodu prvního setu vyměnily servis, poté však už byly při podání stoprocentní. Sada dospěla do tie-breaku, kde dramatickou koncovku zvládla lépe Krejčíková. Podařilo se jí odvrátit setbol a Parksová udělala poté za stavu 7:8 dvojchybu.

Dvojnásobné vítězce loňského Roland Garros Krejčíkové vyšel i vstup do druhé sady a ujala se vedení 2:0. Brejk ale vzápětí nepotvrdila, Parksová si vzala za stavu 1:2 pauzu, nechala si ošetřit levou nohu a vyrovnala. Klíčový moment přišel v šesté hře, v níž Krejčíková získala další brejk a následně duel dopodávala k vítězství.

Dvojnásobná wimbledonská vítězka Kvitová, která se během turnaje potýkala s nachlazením, narazila na letošní šampionku londýnského grandslamu Rybakinovou poprvé. Soupeřce ani jednou nevzala podání a po více než dvou hodinách hry prohrála. V Ostravě se jí nepodařilo zopakovat loňskou semifinálovou účast.

"Nebylo mi úplně hej, ale nebyla jsem na tom úplně nejhůř. Po dvou těžkých zápasech mi samozřejmě chyběly síly, ale na druhou stranu jsem se tam snažila nechat vše. To se i stalo. Byl to hrozně těžký zápas. Jelena výborně podávala, dala spoustu es a nedarovala mi nic zadarmo. Obecně to byl velmi kvalitní duel. Ona ale hrála líp a zasloužila si vyhrát," uvedla Kvitová.

V prvním setu si obě hráčky udržely servis až do zkrácené hry. V ní Kvitová nevyužila vedení 4:2 a rodačka z Moskvy reprezentující Kazachstán se ujala vedení. Ve druhé sadě smazala česká tenistka sedm brejkbolů, ten osmý v sedmé hře už ale neodvrátila. Rybakinová duel dotáhla k postupu, pomohla si také 11 esy. Kvitová jich zaznamenala pět.

Sedmadvacetiletá Martincová skončila ve čtvrtfinále ostravského turnaje podruhé za sebou. V utkání s Alexandrovovou přišla pětkrát o servis a prohrála čtvrtý z šesti vzájemných zápasů. Ruská tenistka, která v předchozím kole vyřadila nasazenou pětku Darju Kasatkinovou, vyhrála osmý zápas v řadě. Před turnajem v Ostravě triumfovala v Soulu.

Turnaj žen WTA Agel Open 2022 v Ostravě

(tvrdý povrch, dotace 611.210 eur):

Dvouhra - čtvrtfinále:

Krejčíková (ČR) - Parksová (USA) 7:6 (9:7), 6:3, Rybakinová (Kaz.) - Kvitová (ČR) 7:6 (7:5), 6:4, Alexandrovová (Rus.) - Martincová (ČR) 6:1, 4:6, 6:1, Šwiateková (1-Pol.) - McNallyová (USA) 6:4, 6:4.