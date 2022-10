Krejčíková postoupila v Ostravě do semifinále, Kvitová podlehla Rybakinové

Ostrava - Tenistka Barbora Krejčíková postoupila do semifinále turnaje Agel Open v Ostravě. Američanku Alycii Parksovou, která překvapivě vyřadila Karolínu Plíškovou či světovou sedmičku Řekyni Marii Sakkariovou, porazila 7:6, 6:3. Vítězka předchozího turnaje WTA v Tallinnu Krejčíková se utká o druhé finále za sebou s Jelenou Rybakinovou z Kazachstánu, která zdolala Petru Kvitovou 7:6, 6:4.

V semifinále je po triumfu nad Američankou Caty McNallyovou světová jednička Iga Šwiateková. Jednadvacetiletá Polka a vítězka tří grandslamů porazila přemožitelku Karolíny Muchové dvakrát 6:4. Připsala si 59. vítězství v sezoně a deváté po sobě. V boji o finále narazí na Terezu Martincovou, nebo Rusku Jekatěrinu Alexandrovovou.

Šestadvacetiletá Krejčíková vyhrála sedmý zápas po sobě. Proti 144. hráčce světa Parksové, která se probojovala do hlavní soutěže z kvalifikace a ve čtvrtfinále turnaje WTA byla poprvé, uspěla za hodinu a 46 minut. Jednadvacetiletá rodačka z Atlanty udělala devět dvojchyb, nepomohlo jí ani šest es.

"Byl to těžký zápas, jelikož jsem ji moc neznala. Nikdo z nás. Měla jsem štěstí, že jsem se na oba její zápasy dívala a věděla, co mám plus minus čekat. Bylo to o maličkostech. Jsem ráda, že se mi to povedlo a postoupila jsem dál," řekla Krejčíková na tiskové konferenci.

Obě hráčky si v úvodu prvního setu vyměnily servis, poté však už byly při podání stoprocentní. Sada dospěla do tie-breaku, kde dramatickou koncovku zvládla lépe Krejčíková. Podařilo se jí odvrátit setbol a Parksová udělala poté za stavu 7:8 dvojchybu.

Dvojnásobné vítězce loňského Roland Garros Krejčíkové vyšel i vstup do druhé sady a ujala se vedení 2:0. Brejk ale vzápětí nepotvrdila, Parksová si vzala za stavu 1:2 pauzu, nechala si ošetřit levou nohu a vyrovnala. Klíčový moment přišel v šesté hře, v níž Krejčíková získala další brejk a následně duel dopodávala k vítězství.

Dvojnásobná wimbledonská vítězka Kvitová, která se během turnaje potýkala s nachlazením, narazila na letošní šampionku londýnského grandslamu Rybakinovou poprvé. Soupeřce ani jednou nevzala podání a po více než dvou hodinách hry prohrála. V Ostravě se jí nepodařilo zopakovat loňskou semifinálovou účast.

V prvním setu si obě hráčky udržely servis až do zkrácené hry. V ní Kvitová nevyužila vedení 4:2 a rodačka z Moskvy reprezentující Kazachstán se ujala vedení. Ve druhé sadě smazala česká tenistka sedm brejkbolů, ten osmý v sedmé hře už ale neodvrátila. Rybakinová duel dotáhla k postupu, pomohla si také 11 esy. Kvitová jich zaznamenala pět.

Program dne uzavře duel Martincové s Alexandrovovou.

Turnaj žen WTA Agel Open 2022 v Ostravě

(tvrdý povrch, dotace 611.210 eur):

Dvouhra - čtvrtfinále:

Krejčíková (ČR) - Parksová (USA) 7:6 (9:7), 6:3, Rybakinová (Kaz.) - Kvitová (ČR) 7:6 (7:5), 6:4, Šwiateková (1-Pol.) - McNallyová (USA) 6:4, 6:4.