Krejčíková postoupila v Ostravě bez boje do čtvrtfinále, Muchová dohrála

Ostrava - Tenistka Barbora Krejčíková je bez boje ve čtvrtfinále ostravského turnaje Agel Open. Olympijská vítězka Belinda Bencicová ze Švýcarska odstoupila podle organizátorů kvůli zranění levé nohy. Loňská dvojnásobná vítězka Roland Garros narazí v dalším utkání na Američanku Alycii Parksovou, která porazila čtvrtou nasazenou Marii Sakkariovou z Řecka 5:7, 7:5, 7:5. Skončila naopak Karolína Muchová, jež nestačila na Američanku Caty McNallyovou a podlehla 1:6, 6:3, 1:6.

Šestadvacetiletá Krejčíková se měla na tvrdém povrchu v Ostravar Aréně utkat s turnajovou šestkou Bencicovou pět dní poté, co ji vyřadila v semifinále v Tallinnu. Tehdy ji porazila po třech hodinách a 22 minutách 6:7, 7:6 a 6:2. Brněnská rodačka pak turnaj vyhrála a získala první titul v sezoně.

"Je to těžké. Jsem velmi smutná, že nebudu s Belindou hrát. Vždy jsou to mezi námi velké a těsné zápasy," řekla Krejčíková v nahrávce pro WTA. "Pro fanoušky a lidi kolem to mohlo být pěkné. Mrzí mě, že musela odstoupit, ale na druhou stranu jsem ráda, že si v pátek zahraju další utkání před českými fanoušky, kde se cítím skvěle," doplnila Krejčíková.

Dobrou formu prokázala Krejčíková i v prvním kole turnaje WTA v Ostravě, kde porazila Američanku Shelby Rogersovou dvakrát 6:2. Třiadvacátá hráčka světa drží sérii šesti výher.

Jednadvacetiletá Parksová, jíž patří ve světovém žebříčku 144. místo, zažívá po postupu z kvalifikace životní turnaj. Po vyřazení Karolíny Plíškové v prvním kole si dnes připsala i první triumf proti hráčce z Top 10. V duelu se světovou sedmičkou Sakkariovou zaznamenala 15 es a 59 vítězných míčů. Ve čtvrtfinále turnaje WTA si zahraje poprvé.

"Moc ji neznám. Viděla jsem tu jen pár jejích zápasů. Věřím, že na ni s trenérem vymyslíme co nejlepší strategii. Pokusím se udělat vše, co půjde, abych ji porazila," dodala Krejčíková.

Olomoucká rodačka Muchová nenavázala na úvodní triumf nad nasazenou sedmičkou Brazilkou Beatriz Haddadovou Maiaovou. Proti 151. hráčce světa McNallyové, která se dostala do hlavní soutěže z kvalifikace, přišla šestkrát o servis. Třikrát jej ztratila v rozhodujícím setu. Dvacetiletá Američanka zahrála 33 vítězných míčů. V další fázi vyzve světovou jedničku Polku Igu Šwiatekovou.

Dnes se ještě představí v osmifinále Tereza Martincová proti obhájkyni titulu Anett Kontaveitové z Estonska. Česká tenistka se pokusí vrátit světové trojce týden staré vyřazení z Tallinnu.

Turnaj žen WTA Agel Open 2022 v Ostravě

(tvrdý povrch, dotace 611.210 eur):

Dvouhra - 2. kolo:

Krejčíková (ČR) - Bencicová (6-Švýc.) bez boje, McNallyová (USA) - Muchová (ČR) 6:1, 3:6, 6:1, Parksová (USA) - Sakkariová (4-Řec) 5:7, 7:5, 7:5.