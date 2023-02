Krejčíková porazila ve čtvrtfinále v Dubaji po obratu Sabalenkovou

Dauhá/Dubaj - Tenistka Barbora Krejčíková vyřadila ve čtvrtfinále turnaje v Dubaji po obratu nasazenou dvojku Arynu Sabalenkovou z Běloruska. Úřadující šampionku Australian Open dokázala na okruhu WTA porazit jako první v sezoně, po takřka dvouhodinovém boji ji zdolala 0:6, 7:6, 6:1.

V semifinále Krejčíková vyzve Američanku Jessicu Pegulaovou, která postoupila bez boje poté, co před vzájemným duelem z turnaje odstoupila druhá česká čtvrtfinalistka Karolína Muchová. Tu do zápasu s turnajovou trojkou nepustily problémy s břišními svaly, které ji trápí opakovaně.

Finalistka dubajského turnaje z roku 2021 Krejčíková se proti Sabalenkové dlouho nemohla prosadit. První set ztratila za půl hodiny s nulou a ve druhém prohrávala 1:3. Pak teprve dokázala poprvé využít svou šanci k brejku, na svém podání získala jistotu a ve zkrácené hře soupeřku jasné přehrála 7:2.

Sebevědomí a zlepšený výkon si česká grandslamová šampionka z Roland Garros 2021 přenesla i do třetí sady, Sabalenková naopak o svou suverenitu přišla a kupila chyby. Dvakrát ztratila podání a poprvé po sérii 13 výher v řadě našla přemožitelku. Krejčíková proměnila třetí mečbol.

"Prostě jsem bojovala. Nikdy se nevzdávám, ať je stav jakýkoliv, bojuju až do konce," popsala v rozhovoru na kurtu, jak dokázala zdánlivě beznadějný vývoj zápasu otočit. "A rozhodně mi pomohli čeští fanoušci. Hodně mi tu situaci usnadnili, říkali mi srandovní věci, aby to odlehčili a abych se uvolnila. Takže jim chci moc poděkovat, cítila jsem se jako doma, jako když jsem vloni hrála v Ostravě," děkovala rozesmátá Krejčíková hloučkům svých příznivců.

Sedmadvacetiletá Krejčíková může v semifinále oplatit o rok starší světové trojce Pegulaové porážku z dosud jediného vzájemného zápasu v osmifinále na letošním Australian Open. Druhou semifinálovou dvojici tvoří polská jednička Iga Šwiateková, která rovněž postoupila bez boje po odstoupení nemocné Karolíny Plíškové, a další Američanka Coco Gauffová.

Tenista Lehečka vyřadil turnajovou jedničku Rubljova a je v Dauhá v semifinále

Tenista Jiří Lehečka si na turnaji v Dauhá zahraje semifinále. Jednadvacetiletý Čech v dnešním čtvrtfinále porazil 4:6, 6:4 a 6:3 pátého hráče světa Andreje Rubljova z Ruska.

O první účast ve finále si Lehečka zahraje s bývalou světovou jedničkou Andym Murraym. Britský trojnásobný grandslamový šampion zdolal po obratu rovněž ve třech setech Francouze Alexandera Mullera 4:6, 6:1, 6:2.

Lehečka sice s nasazenou jedničkou prohrál první set, poté se ale zlepšil a vítěz turnaje z roku 2020 Rubljov začal tahat za kratší konec. O zisku druhé sady rozhodl 52. hráč světa brejkem za stavu 5:4 a ve třetí si rychle vypracoval náskok 3:0, který bez potíží udržel.

"Poslední dva měsíce byly úžasné. Zlepšil jsem všechno. Hlavně psychiku na kurtu. Na turnaji Next Gen jsem nabral sebevědomí a naučil jsem se s tím pracovat," připomněl Lehečka v rozhovoru na kurtu finálovou účast na Turnaji mistrů pro hráče do 21 let, kterou uzavřel loňskou sezonu a letos na ni svými výkony navazuje.

Lehečka, který si připsal druhý triumf nad hráčem z první desítky světového žebříčku, si v semifinále na okruhu ATP zahraje podruhé. Poprvé mezi čtyři nejlepší postoupil loni v Rotterdamu.

Jeho soupeřem bude pětatřicetiletý Murray, kterému po vleklých zdravotních potížích patří v žebříčku 70. místo. S šestadvacetiletým Mullerem, jenž do hlavní soutěže v Kataru postoupil z kvalifikace, bojoval o postup více než dvě hodiny. Třísetové duely musel odehrát i v úvodních dvou kolech.

Tenisový turnaj žen v Dubaji (tvrdý povrch, dotace 2,788.468 dolarů): Dvouhra - čtvrtfinále: Krejčíková (ČR) - Sabalenková (2-Běl.) 0:6, 7:6 (7:2), 6:1, Pegulaová (3-USA) - Muchová (ČR) bez boje, Gauffová (5-USA) - Keysová (USA) 6:2, 7:5. Tenisový turnaj mužů v Dauhá (tvrdý povrch, dotace 1,485.775 dolarů): Dvouhra - čtvrtfinále: Lehečka (ČR) - Rubljov (1-Rus.) 4:6, 6:4, 6:3, A. Murray (Brit.) - Muller (Fr.) 4:6, 6:1, 6:2, Medveděv (3-Rus.) - O'Connell (Austr.) 6:2, 4:6, 7:5. Tenisový turnaj mužů v Marseille (tvrdý povrch, dotace 784.830 eur): Dvouhra - 2. kolo: Hurkacz (1-Pol.) - Riedi (Švýc.) 4:6, 6:3, 6:2, M. Ymer (Švéd.) - Goffin (6-Belg.) bez boje, Fils (Fr.) - Sinner (2-It.) bez boje, Dimitrov (4-Bulh.) - Brouwer (Niz.) 6:3, 6:2.