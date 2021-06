Krejčíková porazila Gauffovou a je v semifinále Roland Garros

Paříž - Tenistka Barbora Krejčíková je poprvé v semifinále grandslamového turnaje ve dvouhře. V nervózním čtvrtfinálovém zápase Roland Garros porazila sedmnáctiletou Američanku Cori Gauffovou 7:6, 6:3 a její příští soupeřkou bude další semifinálová debutantka Maria Sakkariová. Sedmnáctá nasazená řecká tenistka zdolala na pařížské antuce obhájkyni titulu Igu Šwiatekovou z Polska za hodinu a 35 minut 6:4, 6:4.

"Jsem šťastná," řekla Krejčíková v rozhovoru na kurtu po prvním postupu do grandslamového semifinále. "Ne, ještě si to neuvědomuju. Ani jsem si to neuměla představit, že bych toho jednoho dne dosáhla. O tomhle jsem ani nesnila. Je to úžasné," uvedla.

České jméno je v semifinále dvouhry French Open potřetí v řadě. Krejčíková navázala na loňský úspěch Petry Kvitové, o rok dříve došla Markéta Vondroušová až do finále.

Krejčíková v úvodu chybovala více než v předešlých zápasech a prohrávala 0:3. Vydřela ale podání na 1:3, oddechla si a dokázala srovnat. Podruhé si prohrála servis po pasivitě na 3:5 a Američanka podávala na zisk prvního setu. Po esu měla setbol, ale pak příliš spěchala a Krejčíkové doslova věnovala své podání. Češka přes problém s nadhozem při servisu odvrátila za stavu 5:6 další dva setboly, jeden míčem na lajnu, a držela se ve hře o set.

"Vypadalo to, že jsem nervózní, ale nebyla jsem. Coco na mě nastoupila a mně se body nesešly," komentovala Krejčíková úvod. "Ale nic jsem si z toho nedělala. I kdybych prohrála první set, tak jsem byla pořád připravena makat a bojovat, aby ji to bolelo a už se mnou nechtěla nikdy hrát," řekla Krejčíková.

V tie-breaku obě hráčky dál bojovaly hlavně s vlastní nervovou soustavou a zdálo se, že Krejčíková o něco víc. Prohrávala po chybách 4:6, ale v tu chvíli zahrála nejlépe a rozjela se. Čtvrtý i pátý setbol odvrátila vítěznými ranami. Následně měla první setbol, který proměnila ukázkově - servisem vyhnala Američanku ven z kurtu a do volné části poslala vítězný úder.

"První set byl moc důležitý, byla jsem většinou dole a dotahovala. Snažila jsem se hrát a bojovat. Nějak jsem to dokázala otočit a druhý set jsem začala dobře," líčila Krejčíková.

V jeho úvodu odvrátila brejkbol a vzápětí vzala Gauffové servis. Američanka se poté na tři hry "zhroutila". Krejčíkové stačilo poslat míč přes síť a soupeřka nebyla schopná trefit kurt nebo přehodit síť. Za stavu 4:0 Gauffová vzteky rozmlátila raketu o zem.

Krejčíková přidala další game a při skóre 5:1 podávala na postup, ale promarnila vedení 40:0 a tři mečboly. Dvakrát to bylo po vlastní chybě. Při servisu Gauffové měla čtvrtý a pátý mečbol, ale znovu neuspěla. "Napadlo mě, že se to může otočit, proč ne. Ale věděla jsem, že pořád vedu a když budu agresivní, tak mi to neuteče. To jsem si říkala," uvedla Krejčíková.

Při svém podání následně zase vedla 40:0 a šestý mečbol už znamenal postupovou radost poté, co Gauffová poslala míč daleko do autu.

Krejčíková je v Paříži v semifinále dvouhry i čtyřhry, v ní coby turnajové dvojky s Kateřinou Siniakovou nastoupí v pátek. Pokud by poté získaly titul, Krejčíková by se podruhé v kariéře stala světovou deblovou jedničkou.

Dvacetiletá obhájkyně titulu Šwiateková vstoupila do čtvrtfinále lépe a rychle vedla 2:0, Sakkariová ale vzápětí dokázala vyrovnat a agresivní hrou si začala vynucovat převahu. Druhý brejk se jí podařil v devátém gamu a úvodní set už dopodávala. Dominovala i v úvodu druhé sady a Šwiateková si za stavu 0:2 vyžádala ošetření. Na kurt se vrátila se zatejpovaným pravým stehnem a dokázala se soupeřce opět vyrovnat, manko už ale smazat nedokázala.

Teprve podruhé v open éře grandslamových turnajů se v semifinále ženské dvouhry sešly čtyři debutatky, poprvé od roku 1978 na Australian Open. Vedle Krejčíkové se Sakkariovou se o druhé místo ve finále ve čtvrtek utkají Tamara Zidanšeková ze Slovinska a Ruska Anastasia Pavljučenkovová.

Tenisový turnaj French Open v Paříži (antuka, dotace 34,36 milionu eur): Ženy: Dvouhra - čtvrtfinále: Krejčíková (ČR) - Gauffová (24-USA) 7:6 (8:6), 6:3, Sakkariová (17-Řec.) - Šwiateková (8-Pol.) 6:4, 6:4. Juniorky: Dvouhra - 3. kolo: Nosková (ČR) - Mintegiová (Šp.) 6:0, 6:2, Šnajderová (4-Rus.) - Viďmanová (ČR) 6:2, 6:1.