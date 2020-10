Krejčíková po skvělém začátku prohrála v Ostravě s Azarenkovou

Ostrava - Česká tenistka Barbora Krejčíková ve druhém kole halového turnaje WTA Tour v Ostravě navzdory skvělému začátku prohrála 6:2, 2:6 a 1:6 s favorizovanou Viktorií Azarenkovou z Běloruska. Bývalá světová jednička a turnajová čtyřka nyní narazí na lepší z duelu mezi domácí Karolínou Muchovou a Elise Mertensovou z Belgie.

Krejčíková, která do hlavní soutěže postoupila z kvalifikace, se velkého jména nezalekla a potvrzovala životní singlovou formu. V prvním setu se finalistka letošního US Open jen ohlížela za vítěznými údery čtyřiadvacetileté Češky. Krejčíková nepovolila Azarenkové ani jeden brejkbol a vyhrála hladce 6:2.

Druhá sada přinesla stejné skóre v opačném gardu, ale byla mnohem vyrovnanější. Rozhodlo, že Azarenková využila oba brejkboly, zatímco česká hráčka ani jeden z osmi. "Bylo plno vyrovnaných gamů, o které jsme se tahaly. Bylo vidět, že je mentálně hodně silná, a dokázala ty gamy i se štěstím vyhrát. Ukázala, že je světová hráčka, že je nejlepší. Na ty moje příležitosti vždycky zahrála skvěle," komentovala Krejčíková vývoj v České televizi.

Zápas se zlomil, Azarenková převzala otěže a v rozhodující sadě dominovala. "V tom třetím setu už byla lepší než já," uznala Krejčíková. Osmifinalistka nedávného Roland Garros, která se díky vystoupení v Paříži poprvé v životě dostala do první stovky žebříčku, navzdory vyřazení hodnotila zápas pozitivně. "Myslím, že celkově jsem hrála úžasně. I když jsem prohrála, tak myslím, že jsem předváděla super výkon. Tady vidím, že i s takovou hráčkou můžu být rovnocenná soupeřka. Dá mi to do budoucna motivaci, abych na sobě pracovala, pořád se dál zlepšovala a tenis si užívala," řekla.

Do zápasu s Muchovou dnes postoupila sedmá nasazená Belgičanka Mertensová, která v prvním kole porazila 6:2 a 6:3 Američanku Amandu Anisimovovou.

Ve čtvrtfinále čtyřhry vypadl česko-americký pár Barbora Strýcová, Bethanie Matteková-Sandsová, který prohrál 4:6 a 6:7 s kanadsko-brazilskou dvojicí Gabriela Dabrowská, Luisa Stefaniová.

Turnaj žen J&T Banka Ostrava Open 2020

(tvrdý povrch, dotace 528.500 dolarů):

Dvouhra - 1. kolo:

Mertensová (7-Belg.) - Anisimovová (USA) 6:2, 6:3.

2. kolo:

Azarenková (4-Běl.) - Krejčíková (ČR) 2:6, 6:2, 6:1.

Čtyřhra - čtvrtfinále:

Dabrowská, Stefaniová (Kan./Braz.) - Strýcová, Matteková-Sandsová (3-ČR/USA) 6:4, 7:6 (7:4).