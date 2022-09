Krejčíková po návratu z USA věří, že je na dobré cestě zpět do singlové špičky

Tenistka Barbora Krejčíková, která triumfem ve čtyřhře na US Open zkompletovala kariérní Grand Slam, na setkání 15. září 2022 ve Zlíně.

Tenistka Barbora Krejčíková, která triumfem ve čtyřhře na US Open zkompletovala kariérní Grand Slam, na setkání 15. září 2022 ve Zlíně. ČTK/Šálek Václav

Zlín - S velkou únavou, ale hlavně s radostí nejen z trofeje pro vítězky čtyřhry na US Open se vrátila domů česká tenistka Barbora Krejčíková, Pohár, který vybojovala s Kateřinou Siniakovou, sice v jejích zavazadlech chyběl, šestadvacetiletou rodačku z Brna však těšilo, že je na dobré cestě vrátit se na přední příčky i ve dvouhře.

V ní jí aktuálně patří 26. místo v žebříčku, z první desítky vypadla během roku po jarní absenci kvůli zraněné ruce. "Teď už jsem absolutně zdravotně v pořádku," řekla dnes Krejčíková novinářům ve zlínském autosalonu, kde přebírala luxusní sponzorský vůz.

Loňská dvojnásobná vítězka Roland Garros letos v létě v singlu nepřešla na turnajích třetí kolo, do něj se dostala pouze v červenci na antuce v Hamburku. "Cítím na sobě, že jsem na správné cestě. Teď jsme v Americe měli dostatek prostoru i pro kvalitní trénink a věřím, že se to promítne brzy i do výsledků," uvedla.

Ve čtyřhře Krejčíková stále září, po triumfu v New Yorku okupují se Siniakovou první dvě místa v deblovém žebříčku. "Hrajeme spolu strašně dlouho, dobře komunikujeme. Každá jsme úplně jiná, jak osobnostně, tak po tenisové stránce. Velice dobře se doplňujeme," vysvětlila tajemství úspěchů.

Nejtěžší zápas roku sehrály ve finále US Open v neděli večer s párem Caty McNallyová, Taylor Towsendová, kdy po ztraceném prvním setu musely otáčet i druhý, aby nakonec jasně vyhrály 6:1 ve třetím dějství. "Hodně nám svědčí, že se na grandslamech hraje postaru s výhodami a třetím setem. Není to tak o štěstí, ani o náhodě a víc vyniknou tenisové kvality," uvedla Krejčíková.

V deblu získaly se Siniakovou kariérní Grand Slam a staly se po Pam Shriverové a Gigi Fernándezové dalšími tenistkami, které vyhrály v deblu všechny čtyři grandslamy, olympijské hry a Turnaj mistryň.

"Je to samozřejmě krásný pocit, ale na turnaji se vždycky soustřeďujeme na hru nebo na nejbližší zápasy. Tohle nám dojde asi až později," řekla Krejčíková.

Radost jí nekazila ani skutečnost, že pohár za prvenství si nemohly odvézt domů. "Ptala jsem se po finále, kdy si ho můžu vyzvednout a oni mi řekli, že není hotov. Že na něm musí něco dogravírovat a že ho nemají ještě připravený. Trochu mě to zarazilo, vím, že na jiných turnajích to dělají hned a hned je k mání na odvoz. Tak snad se ho dočkáme," uvedla Krejčíková.

Teď bude deset dní doma odpočívat od turnajů a trénovat. Koncem září je přihlášena do Tallinnu, po něž následuje turnaj v Ostravě. "Těším se domů a na hru před našimi diváky," konstatovala.

Zatím není jisté, zda se její jméno objeví v nominaci na závěrečný turnaj Billie Jean King Cupu v Glasgow. "Zatím jsme se s kapitánem nebavili. Ráda reprezentuji, ale napřed mě musí chtít. Pokud ano, tak se domluvíme," řekla.

Na závěr sezony ji čeká obhajoba prvenství ve čtyřhře na Turnaji mistryň v americkém Forth Worth, který začne 31. října. Se Siniakovou budou bojovat o trofej nesoucí jméno legendární Martiny Navrátilové. "Je to náš sen a uděláme pro obhajobu maximum," prohlásila Krejčíková.