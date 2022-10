Krejčíková otočila duel s Rybakinovou a zahraje si v Ostravě o titul

Ostrava - Tenistka Barbora Krejčíková si zahraje na domácím turnaji Agel Open v Ostravě o titul. Dvojnásobná vítězka loňského Roland Garros otočila po dvou hodinách a 24 minutách semifinále s Jelenou Rybakinovou z Kazachstánu. Letošní wimbledonskou šampionku zdolala 3:6, 7:6, 6:4.

Vítězka předchozího turnaje v Tallinnu si na okruhu WTA připsala devátou výhru v řadě a zaútočí na druhý triumf za sebou. V nedělním finále vyzve světovou jedničku Polku Igu Šwiatekovou, nebo Rusku Jekatěrinu Alexandrovovou.

Šestadvacetiletá Krejčíková porazila o tři roky mladší Rybakinovou i ve druhém vzájemném zápase. Vloni ji zdolala na turnaji v Melbourne. Do finále turnaje WTA ve dvouhře se brněnská rodačka dostala poosmé v kariéře a potřetí letos. Může získat celkově pátý titul.

Rybakinová nenavázala na čtvrtfinálové vítězství nad jinou českou hráčkou Petrou Kvitovou. V duelu s Krejčíkovou nepomohlo 26. tenistce světového žebříčku ani sedmnáct es.

Třiadvacátá hráčka světa Krejčíková si v prvním setu držela servis do šesté hry. Ačkoliv soupeřce brejk vzápětí vrátila, v osmém gamu znovu podání ztratila a wimbledonská šampionka sadu se ujala po jednačtyřiceti minutách vedení.

Ve druhém setu byly obě hráčky na podání stoprocentní. Jediný brejk měla za stavu 5:5 Rybakinová. Krejčíková jej ale odvrátila a duel dospěl do zkrácené hry. V ní česká tenistka od stavu 3:4 vyhrála čtyři míčky za sebou a utkání srovnala. Rybakinová ztratila set navzdory 11 esům.

Před závěrečnou sadou si Krejčíková na několik minut odskočila do zázemí. Oboustranně atraktivní a vyrovnaný tenis pokračoval do deváté hry. V něm si brněnská rodačka vypracovala první a jediný brejkbol v setu. Rybakinová při jeho odvracení dostala Češku pod tlak, v důležitý moment ale zasmečovala do sítě. Krejčíková poté dopodávala za aplausu fanoušků utkání k postupu.

Turnaj žen WTA Agel Open 2022 v Ostravě

(tvrdý povrch, dotace 611.210 eur):

Dvouhra - semifinále:

Krejčíková (ČR) - Rybakinová (Kaz.) 3:6, 7:6 (7:4), 6:4.

Čtyřhra - semifinále:

Rosolská, Routliffeová (3-Pol./N. Zél.) - Danilinová, Haddadová Maiaová (2-Kaz./Braz.) 6:4, 6:2.