Krejčíková odvrátila sedm mečbolů a zahraje si v Sydney finále

Sydney/Adelaide - Tenistka Barbora Krejčíková si zahraje na úvod sezony na turnaji v Sydney finále. Loňská vítězka Roland Garos odvrátila v semifinále s Anett Kontaveitovou sedm mečbolů, Estonku porazila 0:6, 6:4 a 7:6 a může získat čtvrtý titul v kariéře. Tereza Martincová s Markétou Vondroušovou nedosáhly na deblový titul na turnaji v Adelaide.

Soupeřkou šestadvacetileté Krejčíkové v sobotním finále bude vítězka utkání mezi Španělkou Paulou Badosaovou a Darjou Kasatkinovou z Ruska.

V prvním setu sice dostala Krejčíková "kanára", ale až převážně se hrály vyrovnané gamy. "Ona začala skvěle a hrála tvrdě. Cítila jsem, že moje šance přijde a musím ji využít a bojovat. Jsem ráda, že jsem našla plán B," řekla Krejčíková, která druhý set rozhodla brejkem na 5:4.

Ve třetím setu vzala Estonce podání na 2:1, ale vzápětí přišla o svůj servis. Za stavu 5:6 odvrátila při svém podání tři mečboly. V tie-breaku další čtyři a vyhrála ho 14:12. Sama proměnila pátý mečbol a duel ukončila po chybě soupeřky za dvě a půl hodiny. Kontaveitové tak oplatila porážku z Turnaje mistryň a popáté v kariéře zdolala hráčku světové desítky.

"Byl to skvělý zápas. Je to začátek sezony a cítím se dobře. Jsem nadšená z finále. Podívám se na druhé semifinále a pokusím se připravit co nejlépe," řekla Krejčíková.

Loni získala Krejčíková první tři tituly na okruhu WTA ve dvouhře. Vedle grandslamové Paříže uspěla také ve Štrasburku a v Praze. V Sydney může vítězstvím navázat na krajanky Petru Kvitovou, svoji bývalou trenérku Janu Novotnou a Martinu Navrátilovou.

Výsledky tenisových turnajů

(řazeno podle výše dotace)

Turnaj mužů a žen v Sydney (tvrdý povrch, muži dotace 521.000 dolarů / ženy 703.580 dolarů) Ženy: Dvouhra - semifinále: Krejčíková (3-ČR) Kontaveitová (4-Est.) 0:6, 6:4, 7:6 (14:12). Turnaj mužů a žen v Adelaide (tvrdý povrch, dotace muži 430.530 dolarů / ženy 239.477 dolarů) Muži: Dvouhra - semifinále: Rinderknech - Moutet (oba Fr.) 6:1, 6:3. Ženy: Dvouhra - semifinále: Riskeová (USA) - Zidanšeková (4-Slovin.) bez boje. Čtyřhra - finále: Hozumiová, Ninomijaová (3-Jap.) - Martincová, Vondroušová (ČR) 1:6, 7:6 (7:4), 10:7.