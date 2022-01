Krejčíková nebude na Australian Open obhajovat titul ve smíšené čtyřhře

Melbourne - Tenistka Barbora Krejčíková nebude na grandslamovém Australian Open obhajovat titul ve smíšené čtyřhře, který získala třikrát za sebou. Jak uvedla, bylo by to vzhledem k její pozici ve dvouhře příliš náročné. Vedle singlu zvládne jen čtyřhru, v níž jsou s Kateřinou Siniakovou nejvyšším nasazeným párem.

Od roku 2019 neměl úvodní grandslam sezony v ženské části mixu jinou šampionku. Tentokrát se to změní. "Puká mi srdce, že nemůžu hrát. Už jsem v jiné situaci než před rokem. Těžko se smiřuju s tím, že musím mix vynechat. Hlavní ale je, aby se mi dařilo v singlu na nejvyšší úrovni. A jsem ráda, že můžu hrát debla s Katkou (Siniakovou). Třeba později v kariéře se k mixu vrátím," citoval Krejčíkovou server iSport.cz.

Od loňského jara se Krejčíková díky triumfu na Roland Garros a dalším úspěchům prosadila do absolutní světové špičky. V Melbourne patří jako čtvrtá nasazená hráčka ke kandidátkám na titul. Nabídky tenistů na účast ve smíšené čtyřhře proto musela odmítat. "Ale kluci chápou, že chci dát přednost singlu, když se mi takhle daří. Že hrát tři kategorie by bylo fakt moc," doplnila po dnešním postupu do třetího kola dvouhry.

V druhém utkání na turnaji porazila dvacetiletou Číňanku Wang Si-jü, s níž před čtyřmi lety na menším turnaji v australském Burnie prohrála. "Pamatuju si ten zápas velice dobře, protože se mi vůbec nepovedl. Utkaly jsme se v Austrálii a hodně foukalo. Tentokrát jsem se na ni líp připravila, viděla jsem její výkon v prvním kole. Věděla jsem, co od ní můžu čekat. Zvládla jsem to výborně," pochvalovala si Krejčíková.

Dařilo se jí zejména na returnu. "Return byl dneska super. Jsem ráda, jak hezky jsem to zvládla," řekla. Snaží se kolo od kola zlepšovat. "Jsem nadšená, že se mi tak daří. Věřím, že to tak půjde dál, protože pro úspěch dělám všechno," doplnila finalistka přípravného turnaje v Sydney.