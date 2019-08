Krejčíková na US Open kvůli zranění nenastoupí do čtyřhry

New York - Na grandslamovém US Open bude v pavouku čtyřhry chybět elitní český pár Kateřina Siniaková a Barbora Krejčíková. Důvodem je zranění pravé nohy Krejčíkové z druhého kola kvalifikace dvouhry v New Yorku.

Krejčíková se Siniakovou loni vyhrály čtyřhru na Roland Garros i ve Wimbledonu a rok ukončily jako světové jedničky. Letos hrály semifinále Wimbledonu, triumfovaly v Torontu a Krejčíkové se dařilo i na menších turnajích ITF ve dvouhře.

V kvalifikaci dvouhry usilovala Krejčíková o první start v singlu na US Open a začala dobře. V prvním kole zdolala krajanku Terezu Smitkovou a pro server WTA vyprávěla, jak kombinuje dvouhru a čtyřhru a poprvé ji v New Yorku doprovází matka.

Šok ale prožila ve druhém kole. Odehrála v něm proti Assii Muhammadové jen jednu hru a fiftýn a z kurtu byla kvůli pravé nohy odvezena v slzách na vozíku.

Ještě doufala, že do čtyřhry a mixu nastoupí, ale nakonec se z obou soutěží odhlásila. "Jsem hrozně zklamaná, ale potřebuji víc času na pořádné doléčení," napsala aktuálně šestá deblistka žebříčku na sociálních sítích.

Siniaková se na čtyřhru domluvila s Němkou Julií Görgesovou a jejich soupeřkami v pvrním kole budou domácí Coco Gauffová a Catherine McNallyová.

Pozici světové jedničky bude ve čtyřhře v New Yorku hájit deblová wimbledonská vítězka Barbora Strýcová. Spolu s tchajwanskou partnerkou Sie Šu-wej jsou druhými nasazenými. Roli devítek budou plnit Květa Peschkeová s Američankou Nicole Melicharovou a Lucie Hradecká s Andrejou Klepačovou ze Slovinska, nedávné vítězky turnaje v Cincinnati, jsou desáté nasazené.

Karolína Muchová nastoupí v páru se Švýcarkou Jil Teichmannovou a v prvním kole se střetnou s Renatou Voráčovou a Švédkou Cornelií Listerovou.