Krejčíková na titul nedosáhla, Bouzková nepostoupila do finále

Dubaj/Dauhá/Guadalajara - Česká tenistka Barbora Krejčíková na turnaji v Dubaji první titul ve dvouhře nezískala. Ve finále podlehla bývalé světové jedničce Španělkou Garbiňe Muguruzaové. Marie Bouzková neprošla do finále podniku v mexické Guadalajaře, prohrála se čtvrtou nasazenou Sarou Sorribesovou ze Španělska. Gruzínec Nikoloz Basilašvili, čtvrtfinálový přemožitel Rogera Federera, vyhrál turnaj v Dauhá.

Krejčíková v Dubaji na první titul ve dvouhře nedosáhla

Pětadvacetiletá deblová specialistka Krejčíková ve finále s bývalou světovou jedničkou a dvojnásobnou grandslamovou vítězkou Muguruzaovou prohrála 6:7 a 3:6.

Krejčíková dokázala Muguruzaové vzdorovat jen v prvním setu. V tie-breaku si dokonce vypracovala setbol, ale nakonec zkrácenou hru ztratila 6:8. V druhé sadě jako první neudržela podání a sedmadvacetiletá Španělka už výhodu nepustila. Na třetí pokus v roce 2021 oslavila finálové vítězství. Celkově získala devátou trofej.

Krejčíková, která má na kontě sedm titulů ve čtyřhře včetně dvou z grandslamů, tak stejně jako v prvním finále dvouhry v kariéře v roce 2017 v Norimberku neuspěla. Přesto si vylepšila dosavadní maximum ve světovém žebříčku, v němž se z 63. příčky posune na 36. místo. Nejvýše dosud byla devětapadesátá.

Bouzková v Guadalajaře do finále nepostoupila

Turnajová dvojka Bouzková prohrála v semifinále v Guadalajaře se Sorribesovou 3:6, 6:7. Ve druhém setu česká hráčka vedla 5:2 a poté měla tři setboly, ale nakonec podlehla 3:7 v tie-breaku.

"Byl to těžký zápas pro nás obě. Výborně se známe a bylo to hodně emotivní. Jsem ráda, že jsem to ustála," uvedla po dvouhodinovém zápase Sorribesová, která s Bouzkovou kamarádí a občas spolu hrají čtyřhru. Ve zkrácené hře Španělka vedla už 6:0, tři mečboly ještě česká tenistka odvrátila, ale při čtvrtém již kapitulovala.

Bouzkové se nepovedlo navázat na finálovou účast na únorovém turnaji Phillip Island Trophy v Melbourne. Její přemožitelka se může těšit na první zápas o titul na okruhu WTA.

Soupeřkou 71. hráčky světového žebříčku Sorribesové ve finále bude Kanaďanka Eugenie Bouchardová, která zdolala italskou kvalifikantku Elisabettu Cocciarettovou 6:2, 7:2. Někdejší světová pětka a wimbledonská finalistka, které patří v žebříčku až 144. místo, bude usilovat o druhý titul v kariéře. Zatím vyhrála turnaj WTA jen v květnu 2014 v Norimberku, kde ve finále porazila Karolínu Plíškovou.

Federerův přemožitel Basilašvili došel v Dauhá až k titulu

Gruzínský tenista Nikoloz Basilašvili vyhrál turnaj v Dauhá. V dnešním finále porazil 7:6, 6:2 pátého nasazeného Roberta Bautistu ze Španělska a připsal si čtvrtý titul v kariéře, ale první od předloňského triumfu v Hamburku.

Basilašvili, který ve čtvrtfinále v třísetovém duelu vyřadil dvacetinásobného grandslamového vítěze Rogera Federera ze Švýcarska, získal ve finále první set za 54 minut poté, co uspěl 7:5 v tie-breaku. Ve druhé sadě získal rozhodující brejk na 4:2 a pak při dalším soupeřově servisu rozhodl.

Devětadvacetiletý Basilašvili vyhrál čtvrté finále za sebou a po dvou triumfech z Hamburku a jednom z Pekingu získal na okruhu ATP čtvrtý titul. Bautista naopak nenavázal na rok 2019, kdy ve finále v Dauhá porazil Tomáše Berdycha. Dvaatřicetiletý Španěl od té doby postoupil do dvou finále a obě prohrál.

Výsledky tenisových turnajů

(řazeno podle výše dotace)

Turnaj žen v Dubaji

(tvrdý povrch, dotace 1,835.490 dolarů):

Dvouhra - finále:

Muguruzaová (9-Šp.) - Krejčíková (ČR) 7:6 (8:6), 6:3.

Čtyřhra - finále:

Guarachiová, Juraková (8-Chile/Chorv.) - Sü I-fan, Jang Čao-süan (Čína) 6:0, 6:3.

Turnaj mužů v Dauhá

(tvrdý povrch, dotace 1,050.570 dolarů):

Dvouhra - finále:

Basilašvili (Gruz.) - Bautista (5-Šp.) 7:6 (7:5), 6:2.

Turnaj mužů v Marseille

(tvrdý povrch, dotace 409.765 eur):

Dvouhra - semifinále:

Medveděv (1-Rus.) - Ebden (Austr.) 6:4, 3:0 skreč.

Turnaj mužů v Santiagu de Chile

(antuka, dotace 393.935 dolarů):

Dvouhra - čtvrtfinále:

Galán (Kol.) - Carballés (Šp.) 7:6 (10:8), 6:3.

Turnaj žen v Guadalajaře

(tvrdý povrch, dotace 235.238 dolarů):

Dvouhra - semifinále:

Sorribesová (4-Šp.) - Bouzková (2-ČR) 6:3, 7:6 (7:3), Bouchardová (Kan.) - Cocciarettová (It.) 6:2, 7:6 (7:2).