Krejčíková, Muchová a Siniaková postoupily do 3. kola Wimbledonu

Londýn - Šampionka Roland Garros Barbora Krejčíková postoupila při své premiéře na londýnské trávě do třetího kola Wimbledonu. Turnajová čtrnáctka si v dnešním druhém kole poradila s Němkou Andreou Petkovicovou 7:5 a 6:4. Dál jde i 19. nasazená Karolína Muchová, která po třísetovém boji zdolala Italku Camilu Giorgiovou 6:3, 5:7, 6:3 a ve třetím kole je počtvrté z posledních pěti grandslamů. Postoupila také Kateřina Siniaková, jež otočila utkání s Coco Vandewegheovou a americkou tenistku porazila 4:6, 6:2, 6:2.

Se soutěží se naopak rozloučila Kristýna Plíšková po prohře s finalistkou z Paříže Anastasií Pavljučenkovovou dvakrát 3:6. Ruská tenistka bude další soupeřkou Muchové. Krejčíková, která už vyhrála čtrnáctý zápas v řadě, se o osmifinále utká s Anastasijí Sevastovovou z Lotyšska.

"Pro mě už byl úspěch, že jsem uhrála první kolo a dostala se do druhého. Teď jsem odehrála další dobrý zápas a třetí kolo tady je určitě úspěch," řekla Krejčíková a dodala: "Travařkou nejsem, pořád se hodně věcí učím, ale jsem pyšná, jak se mi daří najít cestu skrz. Zápas byl vyrovnaný, nahoru dolů a bylo důležité dostat se první do brejku, to je tady velká výhoda."

Krejčíková zvládla zápas za hodinu a dvacet minut. Působila na kurtu klidně, hrála dlouhé míče a zařazovala i na trávě účinný čop z bekhendu. V úvodním setu o první výhodu brejku přišla, ale podruhé prorazila podání Němky na 6:5 a sadu při svém podání dokončila. Podobné to bylo ve druhém setu, brejk z první hry neudržela. ale rozhodla v devátém gamu a proměnila druhý mečbol.

Semifinalistka letošního Australian Open Muchová získala úvodní set díky dvěma brejkům v závěru, ve druhém si nejprve nechala za stavu 3:3 ošetřit palec pravé nohy, koncovka se jí ale nevydařila. Ve třetí sadě vedla už 4:0 a zápas pak při svém podání dotáhla k postupu. V dlouhém devátém gamu ale musela čelit i brejkbolu, než proměnila pátý mečbol.

Siniaková porazila Vandewegheovou ve Wimbledonu už v roce 2018 a dnes opět Američanku vyřadila ve třech setech. Česká tenistka postoupila navzdory osmi dvojchybám do třetího kola, čímž si v Londýně vyrovnala maximum. V dalším zápase ji čeká světová jednička Ashleigh Bartyová z Austrálie, která porazila 6:4, 6:3 Rusku Annu Blinkovovou. Půjde o jejich první vzájemný duel.

Markéta Vondroušová uzavře program dne duelem s domácí držitelkou divoké karty Emmou Raducanuovou.

Nasazená trojka Svitolinová se s Wimbledonem rozloučila už v 2. kole

Nasazená trojka Elina Svitolinová se s Wimbledonem rozloučila už ve druhém kole. Ukrajinskou tenistku dnes na londýnské trávě porazila 6:3, 6:4 Polka Magda Linetteová. Z třetího letošního grandslamu už vypadlo šest z deseti nejvýše nasazených hráček.

Světová pětka Svitolinová ve Wimbledonu nenaváže na semifinále z minulého ročníku turnaje v roce 2019. Šestadvacetiletá rodačka z Oděsy ztratila zápas za 65 minut.

Na semifinále Roland Garros, v němž prohrála s Barborou Krejčíkovou, nenaváže Maria Sakkariová. Patnáctá nasazená Řekyně podlehla 5:7, 4:6 Američance Shelby Rogersové.

Turnajová čtyřka Alexander Zverev z Německa ztratil v prvních dvou setech duelu s Američanem Tennysem Sandgrenem při vlastním podání jen pět bodů a prolétl do třetího kola po výhře 7:5, 6:2, 6:3.

Tenisový turnaj Wimbledon v Londýně

(tráva, dotace 35 milionů liber):

Muži:

Dvouhra - 2. kolo:

A. Zverev (4-Něm.) - Sandgren (USA) 7:5, 6:2, 6:3, Berrettini (7-It.) - Van de Zandschulp (Niz.) 6:3, 6:4, 7:6 (7:4), Bautista (8-Šp.) - Kecmanovič (Srb.) 6:3, 6:3, 6:7 (3:7), 3:6, 6:3, Garín (17-Chile) - Polmans (Austr.) 7:6 (7:3), 6:2, 2:6, 7:6 (7:5), Norrie (29-Brit.) - Bolt (Austr.) 6:3, 6:1, 6:2, Duckworth (Austr.) - Querrey (USA) 7:5, 6:7 (7:4), 6:3, 6:2, Bedene (Slovin.) - Nišioka (Jap.) 6:1, 6:0, 6:2.

Ženy:

Dvouhra - 2. kolo:

Krejčíková (14-ČR) - Petkovicová (Něm.) 7:5, 6:4, Muchová (19-ČR) - Giorgiová (It.) 6:3, 5:7, 6:3, Siniaková (ČR) - Vandewegheová (USA) 4:6, 6:2, 6:2, Pavljučenkovová (16-Rus.) - Kristýna Plíšková (ČR) 6:3, 6:3, Bartyová (1-Austr.) - Blinkovová (Rus.) 6:4, 6:3, Linetteová (Pol.) - Svitolinová (3-Ukr.) 6:3, 6:4, Rogersová (USA) - Sakkariová (15-Řec.) 7:5, 6:4, Badosaová (30-Šp.) - Putincevová (Kaz.) 6:4, 6:1, Sevastovová (Lot.) - Kosťuková (Ukr.) 1:6, 6:4, 6:3.

Čtyřhra - 1. kolo:

Fichmanová, Olmosová (9-Kan./Mex.) - Peschkeová, Heisenová (ČR/Něm.) 6:2, 6:1.