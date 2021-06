Krejčíková má široký arzenál, proto má hodně taktických možností, řekl kouč

Šlapanice (Brněnsko) - Stejně jako Janu Novotnou také trenéra Aleše Kartuse si tenistka Barbora Krejčíková sama našla. Před dvěma a půl lety u něj zazvonila, zprvu pracovali více na dálku, při koronavirové pauze trénink zintenzivnili a o uplynulém víkendu kouč ze Šlapanic slzel dojetím při grandslamových triumfech své svěřenkyně ve dvouhře i čtyřhře na Roland Garros.

"Když jsem volal domů, tak jsem říkal, jestli to není sen a kdy se probudím, že to nemůže být pravda. Ještě mi to nedochází, co se za tři týdny podařilo," připomněl Kartus v rozhovoru s ČTK, že Krejčíková před cestou do Paříže vyhrála i dvouhru na turnaji WTA ve Štrasburku. "Prostě to byly tři týdny krásné práce, až na mix bez jediné prohry. To je neuvěřitelné," dodal.

Osmačtyřicetiletý Kartus sice vystudoval na Mendelově univerzita v Brně, ale konstruktérem se nikdy nestal. Srdce ho táhlo k tenisu a raději konstruuje styl a taktiku hry.

Řemeslo tenisového kouče se učil i do Jana Kukala. "Chodil jsem se na turnajích koukat na jeho tréninky. Začal být nervózní, přišel za mnou a ptal se: 'Proč mě chodíš okukovat?' Říkal jsem mu, že se chci učit od nejlepších. To se mu líbilo a pozval mě k němu domů," vzpomínal Kartus na dobu po svých 25 letech a čas, kdy jezdil za Kukalem do Boldogu u Sence na Slovensku. Třeba s bývalou tenistkou Lenkou Němečkovou. "Vysvětlil mi, jak funguje profesionální tenis," podotkl.

Jejich spojení s Krejčíkovou začalo před Turnajem mistryň v roce 2018. "Bára u mě taky zazvonila, tak jako u Jany (Novotné)," řekl Kartus, který má hlavní útočiště 700 metrů od domova na kurtech v SK Raketa ve Šlapanicích a jeho hlavním klubem je ŽLTC Brno.

Zprvu s Krejčíkovou trénovali převážně v Brně a sám na turnaje moc nejezdil. "Když byla na výjezdu, tak jsme vše řešili po telefonu. Já si vždy dodělal přes den práci v klubu a po večerech si pouštěl její zápasy, udělal rozbory a po telefonu jsme řešili, co by mělo a nemělo být."

Před rokem se svět kvůli koronaviru "zastavil". Nehrály se turnaje a Krejčíková tvrdí, že tehdy začal její vzestup ve dvouhře. "Přesně tak," souhlasil Kartus. "Bára jezdila do Šlapanic a začali jsme pořádně pracovat. Soustředili se na dvouhru, měla na ni konečně čas. Vyvrcholilo to loňským podzimním Roland Garros, kde jsme s ní byl," poukázal Kartus na loňské French Open, kde postoupila Krejčíková do osmifinále a díky tomu poprvé prorazila do stovky v žebříčku dvouhry.

Letos cestou za triumfem udivovala svět pestrou hrou. Variabilitou úderů. Tu už měla dávno, ale chybělo tomu singlové myšlení. "Když ke mně přišla, měla perfektně zmáklý debl, hraje čtyřhru promyšleně do detailu jako muži, ale u singlu mi přišlo, že se neorientuje, Dávali jsme dohromady její herní profil, abychom stanovili, jak singla vést. V tom byla počáteční největší potíž," řekl Kartus.

Právě možnosti tréninků v době covidu pomohly singlovou strategii nastavit. Testem, jak se Krejčíkové styl vyvíjí, byly třeba tréninky s Barborou Strýcovou a Petrou Kvitovou či zápasy na exhibicích, jako například ten s Karolínou Muchovou na antuce v Prostějově. "To bylo perfektní a bylo vidět, že by Bára mohla být konkurenceschopná," pronesl Kartus.

Od variabilní hry Krejčíkové se odvíjí i taktika. Kartus nastuduje co nejvíce zápasů soupeřek a pak to s tenistkou rozebírají. "Bára začne první, co viděla, co si myslí, že by mohlo být, a já to doplním a dáme to dohromady," prozradil Kartus a vyzdvihl tenisovou inteligenci Krejčíkové. "Je tak obrovská, že v podstatě sama dokáže analýzu udělat a málokdy se liší v mém názoru. Spíš ji doplním a harmonizuju. Má obrovskou výhodu v tom, že nehraje klasický dámský tenis, že má široký arzenál možností, proto se dá s taktikou velice dobře pracovat. Je tam hodně možností."

Jako klubový trenér častokrát nezažil atmosféru velkých turnajů. Proto pro Kartuse byl pařížských grandslam velkým zážitkem i náročnou štací. "Musím říct, že to ve mně docela vřelo. Je to něco nepopsatelného. Samozřejmě jako z trenéra ze mě musí vyzařovat klid, potřebuji hráči dodávat klid a jistotu. Ale musím říct, že v nitru jsem se klepal a poslední tři dny toho moc nesnědl, jak jsem byl nervózní. Divím se, že to Báru nesemlelo, to jsem čuměl," obdivoval Kartus.

Po mečbolu ve finále dvouhry kamery odhalily jeho dojetí v hledišti. "Nikdy by mě ani ve snu nenapadlo, že ve svých 48 letech bych se mohl něčeho takového dožít. Koučovat hráčku, která hraje finále Roland Garros. Je to nepopsatelný zážitek. Za ty roky, co trénuji, tak když padl ten poslední okamžik a my jsme dobyli Paříž, tak mi vyhrkly slzy," popsal své pocity.

Kartus věří, že Krejčíková dokáže novou situaci zvládnout, Její výhodou může být, že úspěchu dosáhla v pětadvaceti letech a ne v devatenácti jako třeba loni Polka Iga Šwiateková. "Bára má ještě jednu výhodu – je mentálně silná, v hlavě to má v pořádku. Ví, co chce. Bylo to vidět v zápasech. Myslím, že ji to nesemele. A pořád jí říkám, ať se od toho snaží oprostit."

Dalším turnajem úspěšné dvojice by měl být Wimbledon. "Musím se domluvit se šéftrenérem v klubu. Doufám, že to dobře dopadne a že budu moct. A musíme se do budoucna domluvit jak na počtu výjezdů, tak časově, co jsem schopen zvládnout. Vypadá to, že mě bude chtít u sebe. Vždy, když s ní vyjedu, mám pocit, že mezi námi chemie funguje," podotkl s úsměvem.