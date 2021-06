Krejčíková, Karolína Plíšková a Martincová si zahrají ve Wimbledonu 2. kolo

Londýn - Šampionka antukového Roland Garros Barbora Krejčíková, Karolína Plíšková a Tereza Martincová postoupily na trávě Wimbledonu do druhého kola. S turnajem v All England Clubu se rozloučila Marie Bouzková a zápasy Markéty Vondroušové Kateřiny Siniakové byly kvůli dalšímu zpoždění programu zaviněnému deštěm v Londýně přeloženy na středu. Kvůli zranění skončil turnaj pro Američanku Serenu Williamsovou.

Vítězka dvouhry i čtyřhry z Paříže Krejčíková při premiéře v hlavní soutěži dvouhry ve Wimbledonu porazila Dánku Claru Tausonovou 6:3 a 6:2. Turnajová osmička Plíšková díky první výhře na trávě v sezoně porazila semifinalistku French Open Tamaru Zidanšekovou 7:5 a 6:4 a Martincová zdolala turnajovou osmadvacítku Alison Riskeovou z USA 6:2, 4:6 a 6:1.

Zápas Krejčíkové odkládalo počasí, ale pětadvacetiletá hráčka se nenechala rozhodit. Na dvorci číslo tři odvrátila všech pět brejkbolů a osmnáctileté Dánce vzala podání třikrát. Obě hráčky měly 19 vítězných míčů, ale Krejčíková udělala jen 13 chyb, zatímco soupeřka dvakrát tolik.

Turnajová čtrnáctka Krejčíková vyhrála za hodinu a deset minut a při odchodu se v plisované sukni zatočila dokola a zvedla směrem k fanoušků palec nahoru. Ve druhém kole narazí na Němku Andreu Petkovicovou, která hraje Wimbledon podesáté.

Karolína Plíšková v utkání se Zidanšekovou prohrávala 0:3 a za stavu 3:5 odvrátila při podání soupeřky setbol. První sadu otočila a k zisku druhé jí stačil jeden brejk z páté hry. Oba sety ukončila esem. "Začátky nemám úplně nejlepší a čím déle se hraje, tím se cítím líp a líp, a to bylo i dneska. Od stavu 1:4, 2:5 jsem hrála slušně, servis mě podržel v důležitých okamžicích. Cítila jsem, že mám tlak z úderů. Takhle když budu hrát, tak budu spokojená," řekla Plíšková.

Ve druhém kole se utká s Chorvatkou Donnou Vekičovou, kterou porazila nedávno v 1. kole na pařížské antuce. "Na trávě to asi bude těžší než na antuce. Přijde mi, jak měla koleno (operaci), tak do toho mega střílí, ale dá se to a bude to dobrý zápas," uvedla Plíšková.

Martincová porazila Riskeovou za dvě hodiny. "Je to skvělý pocit. Přála bych to zažít každýmu tenistovi. Wimbledon je fakt specifický místo," radovala po první výhře v All England Clubu.

Vyplatilo se jí, že hned po Roland Garros odjela do Anglie a na dvou turnajích odehrála osm zápasů na trávě. "Pomůže, když se to sejde před hlavním turnajem. Trávu jsem vždycky měla ráda, a i když začátky nebyly výsledkově dobrý, věřila jsem, že na trávě můžu hrát dobře," řekla. O první postup do třetího kola na grandslamu bude hrát s Nadiou Podoroskou z Argentiny.

Bouzková rozehrála zápas s Věrou Zvonarevovou v pondělí a za stavu 5:7 a 2:2 byl duel kvůli tmě přerušen. V dohrávce ztratila Češka podání na 4:5 a Ruska set dopodávala. Vítězce juniorky na US Open 2014 Bouzkové se zatím mezi ženami na grandslamech nedaří, z deseti startů v hlavních soutěžích prohrála devětkrát v 1. kole.

Bartyová a Federer postupují, Williamsová kvůli zranění skončila Světová jednička Ashleigh Bartyová z Austrálie v prvním kole Wimbledonu ztratila set, ale loučící se Španělku Carlu Suárezovou nakonec zdolala 6:1, 6:7, 6:1. Postoupil i osminásobný šampion Roger Federer, švýcarské legendě All England Clubu vzdal Francouz Adrian Mannarino za stavu 2:2 na sety kvůli zranění kolena. Kvůli zranění skončil hned v prvním zápase Wimbledon pro Američanku Serenu Williamsovou. Devětatřicetiletá tenistka, jež bojuje o zisk rekordního 24. grandslamového titulu, vzdala za stavu 3:3 v úvodním setu zápas s Aliaksandrou Sasnovičovou z Běloruska. Program turnaje stejně jako v pondělí komplikuje déšť. Dlouho se hrálo jen na dvou největších kurtech se zatahovací střechou, teprve v podvečer se přerušené zápasy rozběhly i na venkovních dvorcích. Řada naplánovaných duelů ale musela být odložena na středu. Bartyová hrála na trávě poprvé od roku 2019. Pětadvacetiletá favoritka mohla zápas ukončit v druhém setu, v němž ji od vítězství dělily dva míčky, ale Suárezová dotáhla sadu do tie-breaku, který ovládla jednoznačně 7:1. Bartyová získala zpět kontrolu nad zápasem vyhranými prvními 13 výměnami v třetím setu a slavila postup do druhého kola. Minimálně stejný potlesk jako vítězka si od diváků v All England Clubu vysloužila Suárezová, jež se letos vyléčila z rakoviny a absolvuje rozlučkovou sezonu. "Wimbledon mi dal opravdu skvělý dárek. Nic lepšího než tento den jsem si nemohla přát. Odehrát poslední zápas proti Ash, světové jedničce, na centru pod střechou. Bylo to úžasné, jsem rozhodně nejšťastnější hráčka turnaje," uvedla navzdory porážce Suárezová, jež měla zhoubné nádorové onemocnění mízních uzlin zvané Hodgkinův lymfom. Devětatřicetiletý Federer získal proti Mannarinovi úvodní set 6:4, vyrovnaný druhý ale ztratil v tie-breaku a i ve třetí sadě měl navrch bojovný Francouz. Dvacetinásobný grandslamový šampion se dostal zpátky do hry hned v úvodu čtvrtého setu, za stavu 4:2 pak Mannarino za základní čárou podklouzl a poranil si vazy v koleně. Set ještě dohrál, ale po jedné výměně páté sady odstoupil. "Je to nepříjemné. Ukazuje to, jak jeden úder může změnit zápas, celou sezonu nebo kariéru. Doufám, že se rychle uzdraví. Mohl dneska ten zápas vyhrát, byl na kurtu lepším hráčem," uznal Federer kvalitu soupeře. Sedminásobná wimbledonská šampionka Williamsová, jež na londýnské trávě naposledy triumfovala v roce 2017, si zranila stehenní sval v pátém gamu při svém podání, kdy ztratila rovnováhu a na trávě podklouzla. Po ošetření v šatně ještě zkusila pokračovat, po jedné z delších výměn ale klesla na kolena a se slzami v očích duel skrečovala. Čtvrtý nasazený Alexander Zverev nastřílel 20 es, připsal si jen 18 nevynucených chyb a v prvním kole porazil jednoznačně 6:3, 6:4, 6:1 nizozemského kvalifikanta Tallona Griekspoora. V minulých dvou ročnících německý tenista s hráči z kvalifikace ve Wimbledonu vypadl. Jeho krajanka Angelique Kerberová, vítězka turnaje z roku 2018, porazila na úvod 6:4, 6:3 Srbku Ninu Stojanovičovou. Navázala tak na sobotní triumf na turnaji v Bad Homburgu, kde v posledních dvou kolech porazila Petru Kvitovou a Kateřinu Siniakovou. O jedno z překvapení prvního kola se postaral Američan Sebastian Korda, který při debutu na londýnské trávě porazil 6:3, 6:4, 6:7, 7:6 turnajovou patnáctku Alexe de Minaura z Austrálie, vítěze přípravného turnaje v Eastbourne. Dvacetiletý syn bývalého českého tenisty Petra Kordy navázal na úspěch své sestry Nelly, která minulý týden vyhrála golfový major a stala se světovou jedničkou. V druhém kole je pětinásobná šampionka Venus Williamsová z USA. Jednačtyřicetiletá nejstarší hráčka letošního turnaje zdolala 7:5, 4:6, 6:3 Rumunku Mihaelu Buzarnescuovou a navzdory osmi dvojchybám si připsala 90. vítězství v All England Clubu.

Tenisový turnaj Wimbledon v Londýně

(tráva, dotace 35 milionů liber)

Muži:

Dvouhra - 1. kolo:

A. Zverev (4-Něm.) - Griekspoor (Niz.) 6:3, 6:4, 6:1, Federer (6-Švýc.) - Mannarino (Fr.) 6:4, 6:7 (3:7), 3:6, 6:2, 0:0 skreč, Schwartzman (9-Arg.) - Paire (Fr.) 6:3, 6:4, 6:0, Shapovalov (10-Kan.) - Kohlschreiber (Něm.) 6:4, 4:6, 6:3, 5:7, 6:4, Korda (USA) - De Minaur (15-Austr.) 6:3, 6:4, 6:7 (5:7), 7:6 (7:5), Evans (22-Brit.) - F. López (Šp.) 7:6 (7:4), 6:2, 7:5, Fognini (26-It.) - Ramos (Šp.) 7:6 (7:4), 6:2, 6:4, Gerasimov (Běl.) - Clarke (Brit.) 6:3, 3:6, 7:6 (7:5), 6:2, Kwon Sun-u (Korea) - Masur (Něm.) 6:7 (2:7), 6:3, 6:4, 6:4, Hoang (Fr.) - Čang Č'-čen (Čína) 4:6, 7:6 (7:5), 6:7 (5:7), 6:3, 6:2, Gasquet (Fr.) - Sugita (Jap.) 7:6 (7:4), 4:6, 6:2, 6:1, Lajovič (Srb.) - Simon (Fr.) 6:4, 7:5, 3:6, 4:6, 6:3, Harris (JAR) - Berankis (Lit.) 6:3, 6:4, 7:6 (8:6).

Ženy:

Dvouhra - 1. kolo:

Karolína Plíšková (8-ČR) - Zidanšeková (Slovin.) 7:5, 6:4, Krejčíková (14-ČR) - Tausonová (Dán.) 6:3, 6:2, Martincová (ČR) - Riskeová (28-USA) 6:2, 4:6, 6:1, Zvonarevová (Rus.) - Bouzková (ČR) 7:5, 6:4, Bartyová (1-Austr.) - Suárezová (Šp.) 6:1, 6:7 (1:7), 6:1, Mertensová (13-Belg.) - Dartová (Brit.) 6:1, 6:3, Sakkariová (15-Řec.) - Rusová (Niz.) 6:1, 6:1, Kosťuková (Ukr.) - Bertensová (17-Niz.) 6:3, 6:4, Gauffová (20-USA) - Jonesová (Brit.) 7:5, 6:4, Džabúrová (21-Tun.) - Petersonová (Švéd.) 6:2, 6:1, Kerberová (25-Něm.) - Stojanovičová (Srb.) 6:4, 6:3, Martičová (26-Chorv.) - Gračovová (Rus.) 6:7 (3:7), 6:4, 6:3, Podoroská (Arg.) - Liová (USA) 6:4, 7:6 (7:1), Rogersová (USA) - Stosurová (Austr.) 6:1, 5:7, 6:3, Vekičová (Chorv.) - Potapovová (Rus.) 6:1, 6:4, Ču Lin (Čína) - Barthelová (Něm.) 6:7 (2:7), 6:3, 6:3, Liuová (USA) - Doiová (Jap.) 2:6, 6:3, 9:7, Brengleová - McHaleová (obě USA) 3:6, 7:5, 10:8, Samsonovová (Rus.) - Kanepiová (Est.) 6:4, 6:2, V. Williamsová (USA) - Buzarnescuová (Rum.) 7:5, 4:6, 6:3, Petkovicová (Něm.) - Paoliniová (It.) 6:4, 6:3.