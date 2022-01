Krejčíková k Azarenkové vzhlížela, teď se těší na vzájemný zápas

Melbourne - Ve svém premiérovém osmifinále Australian Open se tenistka Barbora Krejčíková utká s Victorií Azarenkovou. Zápas s dvojnásobnou vítězkou úvodního grandslamu sezonu označila za unikátní, protože se jí líbí styl běloruské hráčky. Azarenkovou obdivuje.

"Zápas s Vikou bude mimořádný, unikátní. Jsem nadšená. Bude to výzva a zjistím, na jaké úrovni jsem," citoval Krejčíkovou web WTA Tour. Česká tenistka vzpomínala, jak šampionku Australian Open v letech 2012 a 2013 jako juniorka sledovala. "Strávila jsem moře času sledováním jejích zápasů v televizi a teď budu mít šanci tady proti ní hrát. Už se těším, bude to bitva."

Myšlenka na možnost zahrát si v Melbourne s bývalou světovou jedničkou dodávala Krejčíkové energii v duelu třetího kola s Jelenou Ostapenkovou. "Když budeš víc makat, zahraješ si s Vikou," říkala si. Zápas s Lotyškou po obratu vyhrála 2:6, 6:4 a 6:4.

Utkání s Ostapenkovou, vítězkou Roland Garros z roku 2017, se dlouho nevyvíjelo z pohledu Krejčíkové dobře. Byla set a brejk dole. "Věděla jsem, že dostanu šanci. Říkala jsem si: 'Vydrž, snaž se zůstat na dostřel, snaž se držet servis, snaž se hrát'," uvedla pro Tenisový svět.

Hráčky se musely vypořádat s ostrým sluncem. Obzvlášť při podání měly problém. "Když jsem si nadhodila míč, bylo to, jako bych trefovala slunce. A bylo fakt velké teplo, v takovém vedru jsem tady letos ještě nehrála. Bylo to náročné, ale zvládla jsem to," řekla Krejčíková.

Po vítězství dostala podle zvyku ve velkých arénách pár otázek na kurtu. "To je stres, protože v angličtině je rozhovor vždy těžký," řekla. Následně na kameru nakreslila dvě srdíčka a vedle nich napsala Česko a Melbourne. "Snažím se tam napsat, co v daný moment cítím."

Poprvé si zahrála dvouhru v hlavní aréně Melbourne Parku. Sice nebyly ochozy okolo kurtu Roda Lavera zcela zaplněny, ale Krejčíková si splnila další sen. "Byl to určitě úžasný zážitek," uvedla tenistka, jež nyní minimálně do osmifinále postoupila už na všech grandslamech. "Beru to jako velký úspěch. Budu dál pracovat a dál se zlepšovat. Věřím, že to ještě není konečná."