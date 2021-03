Krejčíková je ve finále v Dubaji, Bouzková v semifinále v Guadalajaře

Dubaj/Guadalajara - Tenistka Barbora Krejčíková porazila v semifinále turnaje v Dubaji Švýcarku Jil Teichmannovou 7:5, 6:2 a podruhé v kariéře si na okruhu WTA zahraje finále dvouhry. Premiérový triumf zkusí česká hráčka vybojovat v sobotu proti dvojnásobné grandslamové vítězce Garbiňe Muguruzaové ze Španělska. Marie Bouzková postoupila do semifinále turnaje v mexické Guadalajaře.

Pětadvacetiletá Krejčíková á si finále dvouhry na okruhu WTA zahrála jen v roce 2017 v Norimberku, kde prohrála s Kiki Bertensovou z Nizozemska.

"Je to ohromné. Jsem plná emocí a hlavou mi letí spousta věcí. Já budu hrát o velký titul!" radovala se Krejčíková po utkání v rozhovoru na kurtu.

První setu duelu s Teichmannovou rozhodla koncovka. Krejčíková za stavu 4:5 odvrátila díky skvělému forhendu dva setboly. V dalším gamu donutila levou rukou hrající Švýcarku chybovat a získala brejk na 6:5. Set pak uzavřela esem.

Ve druhém setu šla Krejčíková do breku na 2:1, následně poprvé a naposledy přišla o servis, ale od té doby získala čtyři hry v řadě. V závěru při vlastním podání na ni trošku dolehla nervozita a při prvních dvou mečbolech chybovala. Třetí si připravila v utkání výborným forhendem a po hodině a tři čtvrtě se radovala z postupu.

Krejčíková si tak definitivně zajistila premiérový postup do světové padesátky. Proti Muguruzaové bude hrát poprvé v kariéře. "Už se nemůžu dočkat. Už je to legenda. Bude to čest proti ní hrát. Bude to velká zkušenost," řekla.

V letošní sezoně je Krejčíková už třetí českou tenistkou, která se dostala do finále. Petra Kvitová minulý týden triumfovala v Dauhá po výhře nad Muguruzaovou a Marie Bouzková prohrála v únoru ve finále Phillip Island Trophy v Melbourne.

Sedmadvacetiletá Muguruzaová hraje v tomto roce pátý turnaj a potřetí se dostala do boje o titul. V předešlých dvou finále ale svůj osmý triumf ve dvouhře nepřidala. V únoru prohrála na Yarra Valley Classic v Melbourne s Australankou Ashleigh Bartyovou a minulý týden ji v Dauhá deklasovala Kvitová.

V semifinále s Mertensovou se vítězka Wimbledonu a Roland Garros Muguruzaová trápila při mečbolech. První nevyužila při svém podání za stavu 5:3, další tři o hru později při servisu soupeřky. Pak odvrátila hrozbu ztráty setu a v tie-breaku vedla 6:3, ale postoupila až po využitém sedmém mečbolu.

Bouzková je v Guadalajaře v semifinále

Nasazená dvojka Bouzková ve čtvrtfinále turnaje v Guadalajaře zdolala 6:4, 6:2 Slovenku Annu Karolínu Schmiedlovou a o druhé finále na WTA Tour za sebou si zahraje s turnajovou čtyřkou Sarou Sorribesovou ze Španělska.

"Sara je moje nejlepší kamarádka, takže to bude hezký zápas. Musím si odpočinout a pořádně se na zítra připravit," řekla Bouzková v rozhovoru na kurtu. Právě se Sorribesovou si letos zahrála čtyři deblové zápasy.

Dvaadvacetiletá Bouzková čelila v duelu se Schmiedlovou jedinému brejkbolu, který odvrátila, a do semifinále postoupila za 77 minut. O čtyři roky starší Slovenku porazila opět po roce, loni v březnu ji zdolala na cestě do finále na jiném mexickém turnaji v Monterrey. První set přitom dnes česká tenistka odehrála s mincí v botě, kterou si v průběhu úvodního gamu druhé sady vyndala a předala ji trenérovi na tribuně.

Padesátá hráčka světa Bouzková může navázat na své předchozí vystoupení na WTA Tour na únorovém turnaji v Melbourne, kde po vyřazení v 1. kole Australian Open došla až do zápasu o titul. V Guadalajaře hrála finále už v roce 2019, kdy byl turnaj zařazen do nižší kategorie 125K.

"Cítím se tady jako doma. Vítali mě tady už po příletu na letišti a od té doby si tu užívám každý den. Atmosféra je tady skvělá," řekla ke svému úspěšnému mexickému tažení Bouzková.

Výsledky tenisových turnajů:

(řazeno podle výše dotace)

Turnaj žen v Dubaji

(tvrdý povrch, dotace 1,835.490 dolarů):

Dvouhra - semifinále:

Krejčíková (ČR) - Teichmannová (Švýc.) 7:5, 6:2, Muguruzaová (9-Šp.) - Mertensová (10-Belg.) 6:4, 7:6 (7:5).

Turnaj mužů v Dauhá

(tvrdý povrch, dotace 1,050.570 dolarů):

Dvouhra - semifinále:

Bautista (5-Šp.) - Rubljov (3-Rus.) 6:3, 6:3, Basilašvili (Gruz.) - Fritz (USA) 7:6 (7:3), 6:1.

Turnaj mužů v Marseille

(tvrdý povrch, dotace 409.765 eur):

Dvouhra - čtvrtfinále:

Medveděv (1-Rus.) - Sinner (5-It.) 6:2, 6:4, Ebden (Austr.) - Chačanov (3-Rus.) 4:6, 6:4, 6:2.

Turnaj mužů v Santiagu de Chile

(antuka, dotace 393.935 dolarů):

Dvouhra - 2. kolo:

Garín (1-Chile) - Tabilo (Chile) 6:2, 6:2.

Dvouhra - čtvrtfinále:

Bagnis (Arg.) - Djere (4-Srb.) 4:6, 6:3, 6:3, Delbonis (8-Arg) - Rune (Dán.) 6:3, 6:3.

Turnaj žen v Guadalajaře

(tvrdý povrch, dotace 235.238 dolarů)

Dvouhra - čtvrtfinále:

Bouzková (2-ČR) - Schmiedlová (SR) 6:4, 6:2, Sorribesová (4-Šp.) - Sharmaová (Austr.) 6:3, 6:3, Cocciarettová (It.) - Davisová (USA) 6:3, 6:0, Bouchardová (Kan.) - McNallyová (USA) 6:4, 6:3.