Krejčíková je v Tallinnu ve finále, české deblistky vyhrály turnaj v Parmě

Tallinn/Parma - Barbora Krejčíková si po téměř devíti měsících zahraje o titul na WTA Tour. Šestadvacetiletá tenistka otočila v Tallinnu více než tříhodinový duel proti druhé nasazené Švýcarce Belindě Bencicové a po vítězství 6:7, 7:6, 6:2 je dál ve hře o první singlový triumf v sezoně. V nedělním finále vyzve domácí nasazenou jedničku Anett Kontaveitovou, která porazila krajanku Kaiu Kanepiovou dvakrát 6:4. Češky Anastasia Detiucová a Miriam Kolodziejová ve finále čtyřhry v Parmě porazily 1:6, 6:3 a 10:8 dvojici Rusová, Zidanšeková a mají první titul z okruhu WTA.

Brněnská rodačka Krejčíková se naposledy dostala do finále turnaje WTA v lednu v Sydney, kde nestačila na Španělku Paulu Badosaovou. Od února do května ji zabrzdilo zranění lokte. Poprvé od ledna také vyhrála čtyři zápasy za sebou.

Sedmadvacátá hráčka světa Krejčíková oplatila Bencicové loňskou porážku z olympijských her v Tokiu, kde nakonec Švýcarka došla až ke zlaté medaili. Česká tenistka může získat čtvrtý singlový titul v kariéře, ve finále je posedmé.

"Byl to velmi těžký zápas. Obě jsme od úvodu hrály velmi dobře a rozhodovaly maličkosti. Jsem ráda, že jsem dokázala udržet výkonnost po celé utkání. S Belindou se známe už od deseti let a vždycky jsou to mezi námi skvělé zápasy," řekla v rozhovoru na kurtu Krejčíková.

"Na finále se už těším. Pro turnaj je skvělé, že se do něj dostane jedna z domácích hráček. Věřím, že bude dobrá atmosféra. Fanoušci sice budou fandit soupeřce, ale to je v pohodě. I tak si to užiju," doplnila teniska z Ivančic, která má s Kontaveitovou bilanci 1:1. Letos porazila šestadvacetiletou Estonku a čtvrtou hráčku světa v semifinále v Sydney.

Krejčíková nevyužila v úvodu tři brejkboly, naopak přišla v páté hře o servis. Dvojnásobná vítězka loňského Roland Garros se ale nevzdala ani za stavu 3:5. Dvakrát si vzala pauzu na ošetření a nechala si promasírovat a otejpovat levou ruku. Díky třem vyhraným gamům za sebou duel otočila a za stavu 6:5 měla dva setboly. Ani jeden ale nevyužila a v dramatické zkrácené hře uspěla Bencicová. Krejčíková přišla poprvé v Tallinu o set.

Ve druhé sadě si obě hráčky držely podání až do dalšího tie-breaku. V něm tentokrát Krejčíková získala po dvou rychlých minibrejcích vedení 6:1 a utkání vyrovnala.

V rozhodují sadě se české reprezentantce podařilo v úvodu prolomit soupeřčin servis a díky stoprocentnímu podání dotáhla duel k vítězství. Utkání zakončila až po šestém mečbolu při podání Bencicové po třech hodinách a 22 minutách.

Detiucová a Kolodziejová získaly v deblu v Parmě první titul z WTA

České tenistky Anastasia Detiucová a Miriam Kolodziejová ve finále čtyřhry v Parmě porazily 1:6, 6:3 a 10:8 nizozemsko-slovinskou dvojicí Arantxa Rusová, Tamara Zidanšeková a mají první titul z okruhu WTA. Česká dvojice dnes nejprve musela odehrát semifinále, které se v pátek neuskutečnilo kvůli dešti. V něm shodným výsledkem jako ve finále porazily česko-polský pár Renata Voráčová, Paula Kaniaová-Choduňová.

Pětadvacetiletá Kolodziejová i o rok starší Detiucová, která do roku 2018 hrála za Moldavsko, dosud sbíraly tituly pouze na okruhu ITF. Kolodziejová má navíc deblové trofeje z juniorských grandslamů Australian Open a Roland Garros z roku 2015.

Ve finále dvouhry se v Parmě od 18:00 utkají nasazená jednička Maria Sakkariová a Majar Šarífová z Egypta. Řecká favoritka může po třech letech získat druhý titul v kariéře, její soupeřka na druhý pokus zkusí získat premiérový triumf mezi elitou.

Také pro ně to bude druhý dnešní zápas. Sakkariová v odloženém semifinále vyřadila 7:5, 6:2 Danku Koviničovou z Černé Hory, Šarífová si poradila 6:4, 3:6 a 6:4 s šestou nasazenou Anou Bogdanovou z Rumunska.

Nosková skončila v Ostravě v kvalifikaci, podlehla Bartůňkové

Účastnice letošních grandslamů Roland Garros a US Open Linda Nosková si hlavní soutěž ostravského turnaje Agel Open nezahraje. Sedmnáctiletá loňská vítězka juniorky na French Open prohrála na úvod kvalifikace s krajankou Nikolou Bartůňkovou 3:6 a 5:7. O rok mladší Bartůňková vyzve v nedělní finálové části Američanku Bernandu Peraovou, která porazila jinou Češku Barboru Palicovou 6:1, 6:3.

Bartůňková zvítězila nad Noskovou podruhé za sebou. Proti 105. hráčce světa uspěla také v květnu na antukovém turnaji W60 na pražské Štvanici. Tehdy vyhrála dvakrát 6:1.

O postup do hlavní části soutěže bojuje ještě patnáctiletá Tereza Valentová, která čelí o třináct let starší Slovence Anně Karolíně Schmiedlové. Nejlepší juniorka světa Lucie Havlíčková vyzve Maďarku Dalmu Gálfiovou.

Výsledky tenisových turnajů:

(řazeno podle výše dotace)

Turnaj mužů v Soulu (tvrdý povrch, dotace 1,237.570 dolarů): Dvouhra - semifinále: Shapovalov (4-Kan.) - Brooksby (8-USA) 7:5, 6:4, Nišioka (Jap.) - Kovacevic (USA) 6:3, 4:6, 6:3. Turnaj mužů v Sofii (tvrdý povrch, dotace 597.900 eur): Dvouhra - semifinále: Hüsler (Švýc.) - Musetti (4-It.) 7:6 (7:5), 7:5. Turnaj žen v Tallinnu (tvrdý povrch, dotace 251.750 eur): Dvouhra - semifinále: Krejčíková (7-ČR) - Bencicová (2-Švýc.) 6:7 (5:7), 7:6 (7:2), 6:2, Kontaveitová (1-Est.) - Kanepiová (Est.) 6:4, 6:4. Turnaj žen v Parmě (antuka, dotace 203.204 eur): Dvouhra - semifinále: Sakkariová (1-Řec.) - Koviničová (Č. Hora) 7:5, 6:2, Šarífová (Egypt) - Bogdanová (6-Rum.) 6:4, 3:6, 6:4. Čtyřhra - semifinále: Detiucová, Kolodziejová (ČR) - Voráčová, Kaniaová-Choduňová (ČR/Pol.) 1:6, 6:3, 10:8. Kvalifikace na turnaj žen WTA Agel Open 2022 - 1. kolo: Bartůňková (ČR) - Nosková (8-ČR) 6:3, 7:5, Peraová (2-USA) - Palicová (ČR) 6:1, 6:3. Challenger v Lisabonu (antuka, dotace 45.730 eur): Čtyřhra - finále: Kolář, Oliveira (3-ČR/Portug.) - Manafov, Prihodko (2-Ukr.) 6:1, 7:6 (7:4). Turnaj ITF mužů v Prostějově (antuka, dotace 15.000 dolarů): Dvouhra - finále: Paulson (2-ČR) - Siniakov (ČR) 6:4, 6:3. Čtyřhra - finále: Jeníček, Pátý (ČR) - Jurajda, Siniakov (4-ČR) 6:3, 6:4.