Krejčíková je v osmifinále US Open, bude hrát s Muguruzaovou

New York - Tenistka Barbora Krejčíková postoupila při debutu v hlavní soutěži US Open v New Yorku už do osmifinále. Letošní vítězka Roland Garros a osmá nasazená splnila ve třetím kole roli favoritky a Kamillu Rachimovovou z Ruska porazila jistě 6:4 a 6:2. O postup do čtvrtfinále bude hrát s bývalou světovou jedničkou Španělkou Garbiňe Muguruzaovou.



Rachimovová se dostala do hlavní soutěže až jako poražená z kvalifikace a v utkání s Krejčíkovou hrála poprvé proti hráčce světové desítky. Hvězdy sezony se nezalekla a dobře podávala. I Krejčíková si ale jistě držela servis, působila sebejistě a čekala na svoji šanci, kterou si připravila v deváté hře. Po brejku podání 134. tenistky žebříčku dvouhry úvodní sadu dopodávala.

Ve druhém setu získala Krejčíková servis dvacetileté sokyně dvakrát. Při brejku na 4:1 soupeřku ničila bekhendovými čopy, po kterých Ruska chybovala. Oba brejkboly, které Rachimovové nabídla dvojchybou, odvrátila. Zápas uzavřela po hodině a dvanácti minutách důraznou smečí.

Turnajová devítka Muguruzaová vyřadila loňskou finalistku Victorii Azarenkovou po setech 6:4, 3:6 a 6:2. Krejčíková se s dvojnásobnou grandslamovou vítězkou Muguruzaovou střetla dvakrát; letos ve finále v Dubaji prohrála a nedávno na turnaji v Cincinnati po boji uspěla.

Halepová je po pěti letech na US Open v osmifinále

Bývalá světová jednička Simona Halepová z Rumunska se po pěti letech znovu dostala do osmifinále US Open. Turnajová dvanáctka ve třetím kole v New Yorku porazila Jelenu Rybakinovou z Kazachstánu po setech 7:6, 4:6 a 6:3.

Semifinalistka závěrečného grandslamu z roku 2015 Halepová vyhrála divoký první set. Za stavu 3:5 odvrátila první setbol a další tři v tie-breaku poté, co sama nevyužila šest setbolů. Nakonec jí pomohla soupeřka dvojchybou a tie-break získala 13:11.

Dvaadvacetiletá Rybakinová si nechala zatejpovat kotník a díky své razanci dokázala vyhrát druhý set, ale Halepová ve třetím dějství po ztrátě podání v první hře získala za pomoci tradičně výborného pohybu čtyři hry v řadě a duel po dvou a půl hodině ukončila čistou hrou.

Tenisový grandslamový turnaj US Open v New Yorku

(tvrdý povrch, dotace 57,5 milionu dolarů)

Muži:

Dvouhra - 3. kolo:

Gojowczyk (Něm.) - Laaksonen (Švýc.) 3:6, 6:3, 6:1, 6:4.

Ženy:

Dvouhra - 3. kolo:

Krejčíková (8-ČR) - Rachimovová (Rus.) 6:4, 6:2, Muguruzaová (9-Šp.) - Azarenková (18-Běl.) 6:4, 3:6, 6:2, Halepová (12-Rum.) - Rybakinová (19-Kaz.) 7:6 (13:11), 4:6, 6:3.

Čtyřhra - 2. kolo:

Minnenová, Van Uytvancková (Belg.) - Perezová, Peschkeová (16-Austr./ČR) 7:5, 1:6, 6:2.